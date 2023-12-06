В деле блогера Шабутдинова появился новый фигурант

Tекст: Валерия Городецкая

«Помимо блогера по делу в качестве обвиняемого привлечен 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск», – говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что соучастника Шабутдинова на время следствия отстранили от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы.

Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба арестованы деньги на 17 счетах Шабутдинова и 11 счетах его соучастника.

В начале ноября блогера Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве, суд арестовал его на два месяца. Он помещен в СИЗО в Москве.