Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Импортер автомобилей Saipa отказался от продаж в России
Дистрибьютор иранских автомобилей Saipa отказался от планов продавать машины в России, учредители решили ликвидировать компанию.
Гендиректор компании-дистрибьютора ООО «Бест Моторс» Александр Степанов пояснил, что изменилась экономическая ситуация, бренд Saipa «стал неинтересен, экономически невыгоден», сообщает «Газета.Ru».
Он также отметил, что нынешний курс валют и повышенный утилизационный сбор не позволили бы продавать автомобили Saipa по заранее запланированной цене.
В феврале сообщалось, что Saipa намерена поставлять в Россию две марки своих автомобилей. Также в работе в России заинтересован и концерн Iran Khodro.