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Разрешение покинуть сектор Газа получили два россиянина
Два гражданина России получили разрешение покинуть сектор Газа 6 декабря
Около 300 человек, палестинцев, иностранцев и обладателей двойного гражданства, в том числе два гражданина РФ, попали в список на выезд из сектора Газа через КПП «Рафах» в Египет.
Списки приводит Генеральное пограничное управление сектора Газа в издании «Рафах онлайн», передает РИА «Новости».
Так, в числе порядка 296 человек, получивших разрешение покинуть сектор Газа и выехать в Египет в среду, 6 декабря, значатся сотрудники международных организаций и граждане Италии, Испании, Греции, Великобритании, Франции, Аргентины, Португалии, Нидерландов, Турции, Ливана. Кроме того, как следует из перечня имен, в список попали два россиянина – Александр и Анастасия Яакуб, 2017 и 2007 года рождения.
В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву. Во вторник спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан России и членов их семей в Москву.