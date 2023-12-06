Разрешение покинуть сектор Газа получили два россиянина

Два гражданина России получили разрешение покинуть сектор Газа 6 декабря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Списки приводит Генеральное пограничное управление сектора Газа в издании «Рафах онлайн», передает РИА «Новости».

Так, в числе порядка 296 человек, получивших разрешение покинуть сектор Газа и выехать в Египет в среду, 6 декабря, значатся сотрудники международных организаций и граждане Италии, Испании, Греции, Великобритании, Франции, Аргентины, Португалии, Нидерландов, Турции, Ливана. Кроме того, как следует из перечня имен, в список попали два россиянина – Александр и Анастасия Яакуб, 2017 и 2007 года рождения.

В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву. Во вторник спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан России и членов их семей в Москву.