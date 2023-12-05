Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прилетел в Москву
Спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан России и членов их семей в Москву.
Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту находились 120 человек, которых эвакуировали из сектора Газа через КПП «Рафах», передает ТАСС.
Ранее МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.
В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.