Путин: Нужно преодолевать в новых регионах последствия националистической политики Киева

Tекст: Ольга Иванова

«Там, действительно, многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения», – приводит его слова ТАСС.

В связи с этим, по его словам, «очень важно, чтобы те возможности, которые дает «Движение первых», были доступны повсеместно, в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии». «Здесь они тоже присутствуют», – сказал Путин, отметив, что рад, что люди из этих регионов приезжают и получают профессиональную поддержку.

Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».