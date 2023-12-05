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    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    24 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 16:12

    Российский боец рассказал, как он уничтожил семь украинских дронов

    Российский боец рассказал об уникальной схеме уничтожения украинских дронов

    Российский боец рассказал, как он уничтожил семь украинских дронов
    @ t.me/blackhussars

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский боец Саныч рассказал об уникальной схеме уничтожения украинских дронов.

    Саныч рассказал, что при помощи этой схемы он лично уничтожил как минимум семь украинских домов, передает Lenta.Ru.

    Боец разработал способ уничтожения дронов, при котором он сам выступал в качестве приманки. Боец выходил в зону поражения, чтобы его заметили операторы вражеских БПЛА.

    Когда дрон начинал погоню за бойцом, тот бежал до ближайшей лесопосадки, в которой заранее были разложены несколько автоматов или пулеметов. Когда дрон начинал спускаться, чтобы сбросить взрывчатку, Саныч расстреливал его в упор. Боец отметил, что метод эффективно работает против обычных беспилотников со сбросом.

    Ранее российские военные уничтожили FPV-дронами огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и украинскую бронетехнику в зоне спецоперации.


    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

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    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

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    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

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    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

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    5 декабря 2023, 06:21
    Российская ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Минобороны: Российская ПВО ночью уничтожила 22 беспилотника ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Системы российской ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватили еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, ПВО пресекла попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    В ведомстве уточнили, что были сбиты 22 украинских БПЛА и перехвачены еще 13 дронов над Азовским морем и Крымом.

    Ранее российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

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    5 декабря 2023, 05:15
    Украинский солдат рассказал о крайне тяжелой ситуации на Днепре для ВСУ

    Би-би-си: ВС России отрезали от снабжения подразделения ВСУ на восточном берегу Днепра

    Tекст: Вера Басилая

    Переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом российской армии, идут тяжелые бом, российские войска контролируют линии снабжения, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью Би-би-си.

    Солдат рассказал, как лодки с украинскими военными после российских ударов просто исчезали в речной воде. По его словам, ВСУ рассчитывали, что после занятия плацдарма на восточном берегу Днепра российская армия начнет отступать, дав возможность переправить через реку генераторы, топливо и продовольствие, но ожидания не оправдались, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Би-би-си.

    ВС России вместо отступления ударили по ВСУ мощными ударами артиллерии, минометов и огнеметов, превратив место в настоящий «ад». По его словам, так как россияне контролировали все линии снабжения, украинские войска остались без воды, а еду они покупали за свои деньги.

    Украинский военный считает, что командование просто бросило их, а их пребывание на плацдарме имеет скорее политическое значение.

    Ранее российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра.

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    5 декабря 2023, 10:58
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    «Русский инженер»: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытается заменить западные Storm Shadow, запасы которых у ВСУ подходят к концу, а новые поставки маловероятны, новой модификацией ракеты «Нептун», пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», предположил, что речь пойдет о замене системы наведения: вместо активной радиолокационной – наведение по спутниковой навигационной системе. По его словам, это дает заметную экономию массы, что вместе с удлинением ракеты позволяет увеличить массу БЧ, доведя ее до 400 кг.

    Таким образом, считает эксперт, киевский режим хочет получить могущество боеголовки на уровне не ниже ракет класса «Калибр». Украинские ракеты, добавил Васильев, будут обладать заметно меньшей дальностью, но при этом их можно будет запускать с земли. Либо вооруженные силы Украины смогут добавить дальности ракете, пустив часть массы на топливо, предположил эксперт.

    «Это все может свидетельствовать о попытке заменить западные Storm Shadow, которые возможно уже подходят к концу, и маловероятны новые поставки. К тому же опция пуска с земли упрощает запуск и обнаружение пуска, так как не привязана к взлету самолетов-носителей», – заключил Васильев.

    Ранее военный эксперт Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    5 декабря 2023, 14:40
    Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
    Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты средств противовоздушной обороны ВС России в последние сутки уничтожили два украинских истребителя, сообщило министерство обороны.

    Самолеты уничтожены у поселков Широкое (Днепропетровская область) и Березниговатое (Николаевская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен вертолет Ми-8 у Песчаного в Харьковской области.

    Уничтожены 74 украинских дрона у Сергеевки (ЛНР), Горловки, Спорного, Ялынского (ДНР), Чубаревки, Токмака (Запорожская область), Новой Каховки и Ивановки (Херсонская область). Уничтожена противорадиолокационная ракета HARM.

    С начала СВО уничтожено: 547 самолетов, 257 вертолетов, 9465 беспилотников, 442 ЗРК, 13 807 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7234 орудия полевой артиллерии и миномета.

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    4 декабря 2023, 22:27
    В Госдепе назвали тяжелым положение Украины

    Госдеп: Деньги на поддержку Украины иссякнут «очень скоро»

    Tекст: Вера Басилая

    США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева закончатся, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что у ВСУ тяжелое положение на поле боя, и он отметил, что из первоначально выделенных американским Конгрессом президенту США Джо Байдену средств потрачено уже свыше 97% от общей суммы, которые очень скоро закончатся, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно готовиться к плохим новостям с Украины. Однако он не стал отвечать на вопрос, как следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и их военачальников», – заявил Столтенберг.

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    4 декабря 2023, 20:46
    СМИ: Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО
    СМИ: Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, который был осужден за совращение 13-летнего мальчика, покинул тюрьму и отправился на СВО.

    Его сестра Дарья рассказала, что он подписал контракт с Минобороны и ушел в октябре, передает MSK1.RU.

    Как пишет Ura.ru, экс-режиссер принял такое решение, чтобы вернуть своей матери возможность им гордиться, а также отплатить тем, кто его осудил и пытался позорить его имя и семью.

    В прошлом году был вынесен приговор по делу о педофилии в отношении 48-летнего режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По данным прокуратуры, Белостоцкий в ноябре 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении ранее знакомого малолетнего мальчика, находившегося в беспомощном состоянии. Позже суд изменил приговор Белостоцкого: обвинение ему переквалифицировали и снизили наказание до 6,5 лет колонии, сообщили в пресс-службе суда.

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    4 декабря 2023, 23:21
    Белый дом признался в скором прекращении поставок оружия Киеву

    Помощник Байдена Салливан: США смогут снабжать оружием Киев только до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    Ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал американских конгрессменов проголосовать в поддержку запроса Байдена, чтобы дать Вашингтону возможность продолжать военную поддержку Киева, передает РИА «Новости».

    Помощник Байдена признался, что у администрации США к концу года кончатся ресурсы выделение помощи Украине с американских складов без ущерба для собственной безопасности, передает ТАСС.

    Отсутствие поддержки Киева со стороны США подорвало бы и международные усилия по помощи Украине, считает Салливан.

    По его словам, новую помощь Киеву конгрессу лучше согласовать до конца года, поскольку деньги заканчиваются, а без утвержденных ассигнований поставки оружия прекратятся.

    Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

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    4 декабря 2023, 18:03
    Юрист: Иноагенты мешают реальным проектам помощи мобилизованным и их семьям

    Юрист Ремесло: Иноагенты с помощью темы с мобилизованными стараются сформировать нужную им повестку в Сети

    Юрист: Иноагенты мешают реальным проектам помощи мобилизованным и их семьям
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В чатах Telegram-канала «Путь домой», который организован якобы для помощи российским мобилизованным и их семьям, с момента их создания присутствуют бывшие и действующие навальнисты, для раскрутки привлекаются иноагенты Михаил Ходорковский и Максим Кац, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло.

    «Во-первых, авторы проекта «Путь домой» до сих пор скрывают лица администраторов канала. Все остальные родственники мобилизованных показывают свои лица. А когда у канала «Путь домой» требуют документы, заявки, например, официально подаваемые для проведения митинга, они сразу замолкают», – рассказал юрист Илья Ремесло.

    «Таже выяснилось, что в чатах канала «Путь домой» с момента их создания присутствуют бывшие и действующие навальнисты, которые активно обрабатывают родственников мобилизованных. И их там никто не банит. Сотрудники запрещенных за экстремизм «штабов Навального» открыто занимаются провокациями и призывают выходить на несогласованные митинги», – указал он.

    Обращает на себя и способ пиара проекта в соцсетях. В частности, прямые ссылки на ресурсы проекта публикует ФБК (признан экстремистской организацией). «Чтобы навальнисты вдруг решили кого-то пиарить, жертвуя своим трафиком, – такого никогда не было. А тут они развернули целую кампанию по поддержке канала», – акцентировал Ремесло.

    «Кроме того, материалы о проекте выходят на ресурсах различных иноагентов, включая Михаила Ходорковского и Максима Каца. Это происходит почти ежедневно. Очевидно, они стараются сформировать нужную им повестку в Сети», – рассуждает эксперт.

    При этом некоторые пользователи говорят, мол, «они ведь стараются нам помочь, какая разница, в каких штабах они ранее состояли?» «Но я могу напомнить, что Анна Ведута, бывшая пресс-секретарь экстремиста Навального, донатит ВСУ. На ее деньги покупались боеприпасы для армии противника и она этим хвасталась в  соцсетях. Вы всерьез думаете, что эти люди хотят вам чем-то помочь?» – риторически добавил Ремесло.

    Собеседник добавил: реализуя этот проект, «навальнисты топят другие проекты, которые действительно занимаются помощью мобилизованным и их семьям».

    Ремесло также рассказывал газете ВЗГЛЯД, что каналу «Путь домой» помогают украинские центры, феминистские движения, получающие американские гранты. «То есть данный проект в своей деструктивной деятельности прикрывается женами мобилизованных таким образом, чтобы это движение невозможно было критиковать. По сути, они хотят столкнуть жен мобилизованных с властью», – пояснял он.

    Напомним, проект «Путь домой» пытается привлекать внимание семей мобилизованных и их близких. Данное сообщество позиционирует себя как площадку, которая занимается возвращением солдат с фронта.

    Технологическая часть проекта, по оценкам ИТ-специалистов, оказалась достаточно продвинутой, что может указывать на целенаправленную подготовку раскрутки сообщества. Так, родственникам мобилизованных предлагается подписывать заранее подготовленные петиции на иностранных сайтах, также для них заранее подготовлены профессионально составленные юридические документы для подачи исков в суды.

    При этом администраторы сообщества оперируют терминологией и технологиями, которая свойственны не женам мобилизованных, а скорее менеджерам из международных компаний, например, «устраивайте брейнштормы», «создавайте вовлекающие активности», а также используют криптоподписи, чтобы данные хранились в зашифрованном виде.

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    5 декабря 2023, 01:14
    Белый дом: Байден будет убеждать Конгресс одобрить выделение помощи Киеву

    Салливан: Байден лично участвует в консультациях с Конгрессом о помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Советник Байдена подтвердил, что президент США разговаривал с лидерами законодателей в последние пару недель о запросе на выделение 61 млрд долларов помощи Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке Киева.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

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    5 декабря 2023, 05:24
    Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Центр» сорвали ротацию украинских вооруженных формирований, уничтожили склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Экипажи танков Т-80БВМ получили данные от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки о перемещении в зоне ответственности крупных групп противника. Танкисты уничтожили склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что танкисты нанесли серию ударов в лесополосе, которую пытались занять подразделения вооруженных сил Украины. Огонь велся 125-мм осколочными снарядами.

    Ранее украинский солдат рассказал о крайне тяжелой ситуации на Днепре для ВСУ.

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    5 декабря 2023, 00:38
    В Херсоне прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что в Николаевской области и в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы.

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    Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

    «Москва находится сейчас в уникальном положении». Такими словами эксперты описывают ситуацию, сложившуюся на международной арене в результате арабо-израильского конфликта. В то время как ряд ключевых игроков несут ощутимые потери, российская дипломатия заняла позицию, приносящую нашей стране серьезные внешнеполитические дивиденды. Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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