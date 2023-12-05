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Экс-начальника тюремной больницы Саратова отдали под суд по делу о пытках
Экс-начальника тюремной больницы Саратова и еще семь фигурантов будут судить по делу о пытках
Уголовное дело о пытках в саратовской тюремной больнице поступило в суд: на скамье подсудимых находятся восемь фигурантов, включая бывшего начальника учреждения Павла Гаценко, сообщает Саратовский областной суд.
Как говорится в карточке дела на сайте суда, дата поступления – 05.12.2023, судья – С. В. Гоголева. Подсудимыми являются Сергей Александрович Ананьев, Павел Анатольевич Гаценко, Александр Сергеевич Крайнов, Сергей Иванович Линкевич, Сергей Викторович Мальцев, Ильдар Дамирович Мухаметзянов, Виктор Вячеславович Шеянов и Виталий Николаевич Янин, передает РИА «Новости».
Как уточнили в пресс-службе облсуда, поступившее дело о пытках насчитывает 167 томов, в ближайшее время ожидается назначение даты предварительных слушаний.
В 2021 году в Сети опубликовали видео с издевательствами якобы над заключенным в саратовской колонии, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.
До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.
После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников, также снят с поста глава ФСИН России Александр Калашников.