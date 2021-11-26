Песков: Калашникова сняли с поста главы ФСИН по личной просьбе

Артист балета опасается признания «Щелкунчика» и в России неполиткорректным спектаклем

«Много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», - сказал газете ВЗГЛЯД звезда российского балета, премьер Большого театра Денис Родькин, комментируя снятие с репертуара Берлинского государственного балета спектакль «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев».

Берлинский государственный балет отказался в этом году от всех показов традиционного для зимних праздников балета «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных танцев». Исполняющая обязанности директора Кристиана Теобальд заявила, что спектакль необходимо «поместить в новый контекст, дать новое прочтение этому репертуару», поскольку некоторые сцены «придется объяснять» после показа.

«Постоянно продолжается одно и то же. Это бред. То есть много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Наверное, через время еще что-то найдут, по всей видимости этому нет конца и края. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», – говорит Родькин.

Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем ничего подобного не грозит российскому балету внутри страны. Однако он не исключает, что влияние тех, кому «подобный бред пришел в голову», может распространится впоследствии и на нас.

«Если это дойдет до России, то я, наверное, очень расстроюсь, потому что русский балет как был, так и останется лучшим в мире. А если что-то поменяют, то это уже будет какое-то разрушение», – считает собеседник.

Кроме того, премьер выразил надежду, что данная ситуация никак не скажется на выступлениях российских артистов на зарубежных гастролях. «Образно, как бы лондонские критики плохо не писали о русском балете, все равно импресарио приглашает, потому что понимает, что все билеты будут распроданы. То есть, в ближайшее время я не вижу проблем. И в Нью-Йорке постоянно хотят видеть русский балет, Большой театр, и в Лондоне, поэтому сомневаюсь, что в ближайшее время произойдет какой-то негатив в нашу сторону со стороны западных людей», – заключил Родькин.

Ранее СМИ сообщили, что в национальной балетной труппе Шотландии признали, что классический спектакль «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы». В свою очередь сенатор Алексей Пушков не понял, что такого «расистского» углядели руководители шотландского балета в постановке, отметив, что ни азиаты, ни арабы защищать их от «Щелкунчика», насколько известно, не просили. В четверг стало известно, что Королевский балет Великобритании в своей постановке «Щелкунчика» сократил число танцоров в арабском танце «Кофе» с четырех до двух из опасения, что в сцене могут усмотреть «оскорбительные намеки на гарем».