В СПЧ предложили создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

Tекст: Алексей Дегтярев

В Москве, Московской области и крупных городах необходимо создавать центры обучения русскому языку, это даст шанс таким детям проходить нормальное обучение в школах, сказал Фадеев, передает ТАСС.

Не знающие русского языка дети не способны проходить школьную программу нормально, для этого им нужно выучить язык. Эту обязанность пытаются возложить на учителей, однако при этом преподавателям не предоставляют для этого доплаты. В случаях, когда дети совсем не знают русского языка, их нужно обучать ему как иностранному языку, а это требует специальной квалификации, пояснил глава СПЧ.

Фадеев также отметил, что по итогам встречи Совета с президентом Владимиром Путиным будут составлены поручения министерствам, ведомствам, разным организациям, включая сам СПЧ.

В ходе встречи с СПЧ в понедельник Путин отмечал, что права мигрантов в России должны обеспечиваться, однако во главу угла должны ставиться интересы россиян.