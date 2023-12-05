Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.9 комментариев
Песков: Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве
Песков: Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве 7 декабря
Президент Владимир Путин в четверг, 7 декабря, встретится в российской столице с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так, представитель Кремля подтвердил сообщение иранского государственного агентства новостей Tasnim о предстоящих переговорах двух лидеров.
При этом Песков не уточнил, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос, связанный с нефтью. Повестка дня, по его словам, финализируется, передает ТАСС.
По данным Tasnim, Раиси приедет в Москву по приглашению Путина. Его будет сопровождать высокопоставленная делегация государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана. Как сообщала иранская сторона, обсуждать планируется торгово-экономическое и политическое сотрудничество двух стран, а также обострение конфликта между Израилем и Палестиной.
В предыдущий раз Владимир Путин встречался с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года.
В конце ноября власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.