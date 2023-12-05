Песков: Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве 7 декабря

Tекст: Ольга Никитина

Так, представитель Кремля подтвердил сообщение иранского государственного агентства новостей Tasnim о предстоящих переговорах двух лидеров.

При этом Песков не уточнил, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос, связанный с нефтью. Повестка дня, по его словам, финализируется, передает ТАСС.

По данным Tasnim, Раиси приедет в Москву по приглашению Путина. Его будет сопровождать высокопоставленная делегация государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана. Как сообщала иранская сторона, обсуждать планируется торгово-экономическое и политическое сотрудничество двух стран, а также обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

В предыдущий раз Владимир Путин встречался с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года.

В конце ноября власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.