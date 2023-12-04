Запасы оружия на складах в Чехии снизились из-за помощи Украине

Политолог: Запад начал готовить апгрейд украинской власти

Политолог Владимир Скачко: Кличко и Залужный составят единый кулак против Зеленского

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Случилось логичное для всех здравомыслящих людей, но непредвиденное для украинского руководства: Соединенные Штаты, как главный куратор Киева, окончательно разочаровались в Зеленском и дали отмашку либо возвратить его в стойло, либо вообще снять. Видимо, последней каплей стали сообщения о том, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», – полагает политолог Владимир Скачко.

«В том же, что Кличко принял сторону Залужного и открыто выступает против Зеленского, ничего удивительного нет. Зеленский все время своего президентства хотел поменять мэра Киева, чтобы контролировать столичные ресурсы и деньги. Но не получалось – все-таки Кличко является ставленником Германии. А теперь для Зеленского и вовсе настало время получать «ответку». Думаю, это противостояние выходит на финишную прямую», – отметил собеседник.

«Скорее всего, Запад готовит двух своих кандидатов на выборы – Кличко и Залужного, которые для вида будут разведены, но на первом этапе кампании будут составлять единый кулак против Зеленского. Что касается США, то, думаю, они для вида дистанцируются от происходящего давления на Зеленского, просто сделают все руками Европы. А затем начнут поддерживать Залужного. Так будет соблюдена видимость демократических процедур. Ну а Зеленский останется без внутренней и внешней поддержки. В общем, Запад начал готовить апгрейд украинской власти», – резюмировал аналитик.

Украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг». Так, согласно рейтингу, уровень доверия Залужному достигает 82%, а Зеленскому – 72%. Судя по данным «Рейтинга», доверие граждан Зеленский начал терять с июля 2023 года, сообщает РБК.

Снижение рейтинга Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, народ видит, «кто эффективен, а кто нет», заявил киевский мэр Виталий Кличко в интервью швейцарской 20min. «А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности», – сказал Кличко.

По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву.

Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи». Кличко также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между политическим и военным руководством Украины перешел в новую стадию – региональную. По некоторым данным, Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Залужным.