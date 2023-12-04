The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.0 комментариев
На Украине возмутились решением Польши прекратить расследование операции «Висла»
Посол Украины Василий Зварыч возмутился решением Польши прекратить расследование операции «Висла» против ОУН-УПА*
Киев возмущен решением Варшавы прекратить рассмотрение дела против операции «Висла» по переселению в 1947 году украинцев в рамках борьбы с Украинской повстанческой армией* (УПА*, признана экстремистской в России) и будет добиваться его пересмотра, сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.
«Возмущены решением Института национальной памяти Польши о заморозке следствия в отношении операции «Висла». Большинство польских историков убеждены, что это было коммунистическое преступление», – приводит ТАСС слова Зварыча.
Дипломат пообещал, что будет обращаться в Институт национальной памяти Польши и «во все правительственные инстанции», поскольку решение прекратить следствие, по его словам, противоречит всем предварительным заявлениям и действиям Варшавы.
«Виновные должны быть названы поименно, а преступление осуждено», – считает посол.
Прокурор главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа Института народной памяти Польши 28 ноября прекратил расследование решения о проведении операции «Висла».
В рамках расследования было признано, что эвакуация лиц украинской, лемковской и польской национальностей носила превентивный, а не репрессивный характер, ее причиной были массовые убийства местного населения, совершенных подразделениями Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещены в РФ).
После проведения переселения деятельность ОУН-УПА в Польше сошла на нет.
Несколько десятков польских историков, журналистов и общественных деятелей написали открытое письмо в адрес спикеров польского парламента, в котором выразили протест против этого решения.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ