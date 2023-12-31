В Одесской области прогремели взрывы

Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.2 комментария
Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.2 комментария
Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.16 комментариев
Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.36 комментариев
В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ответ на теракт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений, а также военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.
В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.
В ведомстве добавили, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.
Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.
В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки. Также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, с которых шло снабжение украинских группировок на Харьковском и Ореховском направлениях.
В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники и артсистем в Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.
В пресс-службе пояснили, что Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в период новогодних праздников планировал наносить удары по Донецку.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.
Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры
«Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.
«В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.
«Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.
В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.
Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.
Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.
В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.
Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.
Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.
Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».
Там добавили, что такие нападения следует осудить.
В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.
Рогов: Заявивший об ультиматуме Подоляк понимает, что на фронте все грустно
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина на наивысшем уровне выдвинет России «ультимативные требования», которые российская сторона якобы примет.
По словам Рогова, провокационное заявление стало следствием бессильной злобы, Подоляк понимает, что для ВСУ на фронтах все складывается грустно, поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот, передает РИА «Новости».
Подоляк же озвучивает то, что в уста ему вкладывают западные спецслужбы, стремясь выиграть время и затянуть как можно большее жителей постукраинского пространства подконтрольного режиму Зеленского в «мясорубку».
Рогов заверил, что переговоров не будет, поскольку их вести просто не с кем: Зеленский, Ермак и «прочие Подоляки» – «недоговороспособные люди и военные преступники», а вести переговоры с террористами нельзя.
Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России заявила, что российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу.
Взрывы прозвучали в Киеве и в Киевской области
Взрывы прозвучали в городе Белой Церкви в Киевской области (100 км к юго-западу от Киева) и в городе Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Также сообщается о взрывах в Черкасской области Украины и в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. При этом в Киеве воздушную тревогу не объявляли.
Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Харькове, передает ТАСС.
Напомним, в субботу вечером взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины.
Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после взрывов
По его словам, ночьюна одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар, который удалось ликвидировать, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье в Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы.
Взрывы прогремели в Одессе и Харькове
В Одессе нанесен удар, предположительно, по аэродрому Школьный. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах. Власти Харькова подтвердили удары по объектам в городе. Также сообщается о взрывах в Черниговской области, передает RT.
Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы», передает РИА «Новости».
«Рои ударных дронов несутся к Киеву, тревога охватывает Украину», – пишут «Военкоры русской весны».
Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе, Харькове, Черкассах, Киеве. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове. Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, российские войска узнали слабые места ПВО Украины перед ударами.
Телеканал сообщает, что украинцы вспоминают, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Население страны начало осознавать, что за прошедших два года ВСУ не удалось не только вернуть Крым и Донбасс, но и было потеряно больше территорий, людей. Все это заставляет их сожалеть о невыполнении Минских соглашений, передает РИА «Новости».
Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте.
Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.
Советник командования воздушных сил Украины Игнат отказался считать российские удары «ответкой за что-то»
Игнат подчеркнул, что «это не школа» с «юношескими разборками». По его словам, каждая российская ракета и каждый беспилотник «направлены на цель, на уничтожение объекта – военного и инфраструктурного». Он заявил, что российские удары призваны «уничтожить инфраструктуру» и армию Украины. При этом Игнат не смог ответить на вопрос от том, «чего ждать дальше», так как российские силы наносят удары, не ориентируясь на какие-то особые даты или события, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, украинская сторона утверждает, что только за пятницу в общей сложности по пяти областям Украины было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА.
Зеленский сообщил о докладах военного руководства Украины и получении плана боевых действий на 2024 год
Как заявил Зеленский, об «общих военно-политических ожиданиях» доложили главком, генштаб и разведка ВСУ. Подробности не сообщаются. По словам Зеленского, Украина намерена «сделать больше оружия». Также он заверил, что есть «четкий график международной работы в январе», передает РИА «Новости».
В ноябре в Верховной раде призвали главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку, так как он не предоставил военный план на 2024 год.
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Одесской областей
Кроме того, уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», около Селидово Донецкой народной республики (ДНР) и Глубокого Харьковской области, радиолокатор ЗРК С-300 рядом с Санжейкой Одесской области, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ возле Запорожья и Белой Церкви, живая сила и техника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО в течение суток перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотник поблизости от Спорного, Волновахи, Володино ДНР, Стельмаховки, Верхнекаменки, Голиково, Нырково Луганской народной республики (ЛНР), Васильевки Херсонской области и Ульяновки Запорожской области.
С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотника, 445 ЗРК, 14 412 танков и других бронемашин, 1194 боевые машины РСЗО, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Губернатор Гладков сообщил о 22 погибших в результате украинского обстрела Белгорода
Гладков сообщил в Telegram, что «к большому горю увеличилось количество погибших». Он пояснил, что «один из пострадавших скончался ночью в больнице». 25 человек, получивших тяжелые ранения, собираются «перевезти в федеральные клиники». Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, вооруженные силы Украины подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.
По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».
Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».
На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.
Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.
Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.
Террористический удар по Белгороду и гибель россиян – это «кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Зампред Совбеза предположил, что президент Украины Владимир Зеленский ждет, что ВС России в ответ превратят центр Киева «в подобие сектора Газа», тогда ему будет проще просить новое оружие у Запада.
Он добавил, что в пятницу российская армия нанесла серьезный ущерб военной и иной структуре киевского режима, и подчеркнул, что боевая работа будет продолжена.
«А у тварей, отдавших преступные приказы, земля будет гореть под ногами. С запада до востока той малороссийской территории, которую они пока еще контролируют», – заключил Медведев.
Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Использовалась и чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.
Россия запросила заседание СБ ООН по факту атаки на город.