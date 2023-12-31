На Украине ввели санкции против главы местного наркокартеля «Химпром»

Tекст: Валентина Григоренко

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. В сообщении говорится, что необходимо вести решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», передает РИА «Новости».

В числе физлиц, в отношении которых Киевом введены санкции, глава действующей с 2014 года ОПГ «Химпром», которая занимается наркоторговлей, Егор Буркин. В 2016 году, когда им заинтересовались спецслужбы РФ, он уехал на Украину, где получил гражданство. Там он, как утверждается, может использовать документы на имя Егора Левченко. В октябре российские спецслужбы сообщали, что Буркин стоял за попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария. Кроме того, новые санкции затронули и подельника Буркина – Андрея Амирханяна.

Санкции введены на пять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, на приобретение в собственность земельных участков, запрещение деятельности на территории Украины, принудительное возвращение или принудительное выдворение за пределы страны.

Ранее сообщалось, что в Башкирии трое университетских приятелей организовали наркокартель «Химпром», который стал одним из крупнейших в Восточной Европе и финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.