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    Россия стала двигателем интеграции в Евразии
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    Число погибших в Белгороде выросло до 24 человек
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума
    Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода
    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    13 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    36 комментариев
    31 декабря 2023, 13:19

    На Украине ввели санкции против главы местного наркокартеля «Химпром»

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине решили ввести санкции в отношении шести физических лиц, среди них глава украинского наркокартеля «Химпром» Егора Буркина.

    Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. В сообщении говорится, что необходимо вести решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», передает РИА «Новости».

    В числе физлиц, в отношении которых Киевом введены санкции, глава действующей с 2014 года ОПГ «Химпром», которая занимается наркоторговлей, Егор Буркин. В 2016 году, когда им заинтересовались спецслужбы РФ, он уехал на Украину, где получил гражданство. Там он, как утверждается, может использовать документы на имя Егора Левченко. В октябре российские спецслужбы сообщали, что Буркин стоял за попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария. Кроме того, новые санкции затронули и подельника Буркина – Андрея Амирханяна.

    Санкции введены на пять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, на приобретение в собственность земельных участков, запрещение деятельности на территории Украины, принудительное возвращение или принудительное выдворение за пределы страны.

    Ранее сообщалось, что в Башкирии трое университетских приятелей организовали наркокартель «Химпром», который стал одним из крупнейших в Восточной Европе и финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    30 декабря 2023, 18:11
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Подоляка о том, что «переговоров с Россией не будет, а будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москва примет.

    По ее мнению, «эти террористические твари пытаются зомбировать свое население» из последних сил, загоняя в окопы «под дулом пистолета».

    Она подчеркнула, что Россия «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».

    Также Захарова поддержала Белгород, пострадавший в субботу от обстрела ВСУ. «Белгород – всей страной с вами!», – заключила дипломат.

    Напомним, при обстреле Белгорода, по последним данным МЧС, погибли 10 человек. Туда из Москвы по поручению президента Владимира Путина направили медиков и сотрудников МЧС.

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    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 18:20
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО, погибло 14 человек, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

    Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

    На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

    Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

    Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

    «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

    Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.

    Коментарии (57)
    30 декабря 2023, 21:40
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право, заявили в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду.

    Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».

    Там добавили, что такие нападения следует осудить.

    В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

    Коментарии (37)
    30 декабря 2023, 17:02
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При массированном обстреле украинской армией Белгорода в субботу погибли десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.

    Коментарии (84)
    31 декабря 2023, 01:59
    Взрыв прогремел в Киеве

    Взрывы прозвучали в Киеве и в Киевской области

    Взрыв прогремел в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы прозвучали в городе Белой Церкви в Киевской области (100 км к юго-западу от Киева) и в городе Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Также сообщается о взрывах в Черкасской области Украины и в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. При этом в Киеве воздушную тревогу не объявляли.

    Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Харькове, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу вечером взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (8)
    31 декабря 2023, 10:18
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, сообщили СМИ.

    Шольц, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    По его словам, после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран».

    После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.

    Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

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    30 декабря 2023, 18:50
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не поощряет атаки, подобные той, которую киевский режим произвел на Белгород в субботу, заявили в госдепартаменте США.

    США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».

    При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.

    Коментарии (44)
    30 декабря 2023, 15:17
    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей

    Гладков: Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в субботу провели обстрел Белгорода, по предварительным данным, погибли двое несовершеннолетних, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ обстреляли центральную часть города, согласно предварительной информации, погибли двое детей, также есть раненые, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Также зафиксировано попадание в жилой сектор.

    Ранее в субботу при обстреле Брянской области погиб ребенок.

    Коментарии (82)
    30 декабря 2023, 22:21
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    В Одессе нанесен удар, предположительно, по аэродрому Школьный. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах. Власти Харькова подтвердили удары по объектам в городе. Также сообщается о взрывах в Черниговской области, передает RT.

    Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы», передает РИА «Новости».

    «Рои ударных дронов несутся к Киеву, тревога охватывает Украину», – пишут «Военкоры русской весны».

    Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе, Харькове, Черкассах, Киеве. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове. Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, российские войска узнали слабые места ПВО Украины перед ударами.

    Коментарии (14)
    30 декабря 2023, 19:17
    Россия решила потребовать объяснений у Чехии в ООН за поставки оружия Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН на заседании Совбеза Организации, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

    Россия требует, чтобы Чехия в ООН объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму, заявил Полянский, передает РИА «Новости».

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «за терактом стоит Британия», она в координации с США подстрекает украинское руководство к террористическим действиям, передает ТАСС.

    Такие действия предпринимаются, поскольку контрнаступление ВСУ провалено, а Лондон, как недавно заявляли на Украине, «запретил» Киеву вести переговоры с российской стороной.

    В отсутствие шансов улучшить плачевное положение ВСУ «англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей».

    Напомним, при обстреле Белгорода в субботу, в ходе которого погибло 14 человек, использовались РСЗО «Ольха» и чешская РСЗО Vampire. Россия затребовала заседания СБ ООН по факту обстрела города.

    Коментарии (17)
    30 декабря 2023, 20:39
    Гладков: Громкие звуки в Белгороде связаны с работой ВС России по территории Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Горожане в Белгороде слышат громкие звуки, это связано с работой Вооруженных сил России в сторону украинской армии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Белгороде громко, это «работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону», написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В субботу ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха», также использовалась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

    Коментарии (14)
    31 декабря 2023, 09:57
    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры под Киевом после взрывов

    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после взрывов

    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры под Киевом после взрывов
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

    По его словам, ночьюна одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар, который удалось ликвидировать, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье в Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы.

    Коментарии (8)
    30 декабря 2023, 14:27
    ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Министерство обороны.

    ВС России поразили места хранения ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на Староконстантинове и у поселка Чернобаевка в Херсонской области, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожили РСЗО «Ольха» у поселка Липцы в Харьковской области.

    На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 20 человек.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и шесть автомобилей.

    Средства противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

    Уничтожены 35 украинских дронов у Спорного, Марьинки, Верхнеторецкого (ДНР), Новой Каховки, Бабино, Каир, Васильевки, Малой Лепетихи (Херсонская область).

    С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10241 дрон, 445 ЗРК, 14403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 машина РСЗО, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    31 декабря 2023, 03:41
    В ВСУ призвали не считать российские удары «ответкой»

    Советник командования воздушных сил Украины Игнат отказался считать российские удары «ответкой за что-то»

    В ВСУ призвали не считать российские удары «ответкой»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, нанося удары по вооруженным силам Украины, «не делают «ответку» за что-то», а стремятся добиться своих целей, заявил советник командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Игнат подчеркнул, что «это не школа» с «юношескими разборками». По его словам, каждая российская ракета и каждый беспилотник «направлены на цель, на уничтожение объекта – военного и инфраструктурного». Он заявил, что российские удары призваны «уничтожить инфраструктуру» и армию Украины. При этом Игнат не смог ответить на вопрос от том, «чего ждать дальше», так как российские силы наносят удары, не ориентируясь на какие-то особые даты или события, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, украинская сторона утверждает, что только за пятницу в общей сложности по пяти областям Украины было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА.

    Коментарии (6)
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