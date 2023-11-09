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    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    2 комментария
    9 ноября 2023, 11:48

    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии

    RT рассказал о наркобароне из Башкирии, который стал спонсором украинских националистов

    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали имена и биографии троих университетских приятелей из Башкирии, основавших наркокартель «Химпром» – один из крупнейших в Восточной Европе, который в том числе финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    Руководят организованной преступной группировкой Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель, пишет RT со ссылкой на данные СМИ.

    Главой синдиката, который поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР, является 34-летний уроженец Башкирии Егор Буркин, который вырос в городе Стерлитамаке и в подростковом возрасте не имел проблем с законом. Одноклассники и учителя говорят о нем как о дружелюбном мальчике, который не очень любил учиться. Все считали его «безобидным добряком», пишет издание.

    Еще в школе он подружился с Александром Щипцовым, который станет его ближайшим партнером по бизнесу, а затем – правой рукой в наркосиндикате.

    Оба парня росли в семьях предпринимателей. По данным RT, отец Щипцова владел в Стерлитамаке рестораном и основал небольшое производство по изготовлению шлакоблоков и дорожной плитки. Этот бизнес в настоящее время ликвидирован. У отца Буркина тоже была своя строительная компания, а у матери – торговая точка на местном рынке.

    Щипцов и Буркин вместе поступили в филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке.

    В 2010 году 21-летний Буркин остался без отца. В наследство получил не только имущество, но и долги, которые пытались взыскать в судебном порядке. Знакомые говорят, что в это время друзья работали в игорном бизнесе. Сам Буркин в своих соцсетях писал, что работал в различных казино города с 18 лет и вплоть до 2009 года, когда в России запретили заведения с азартными играми, сообщает RT.

    В 2010-х годах наркотический рынок в России быстро захватили синтетические наркотики: мефедрон и альфа-PVP, известный как «соль», рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих. По его словам, эти наркотики быстро распространились среди подростков и молодежи, потому что вызывали мощную привязанность, но при этом стоили дешево. «Соль» покупали под видом удобрения для растений или соли для ванн. Тогда же в даркнете появились первые анонимные площадки по продаже запрещенных веществ. Буркин и Щипцов, как отметил Пелих, поймали тренд.

    Мать Буркина от общения с журналистами отказалась. «Насколько я понимаю, «бизнес» сына она не поддержала. Как-то она сказала про Егора, что «он не поделил что-то со всем миром», – рассказал изданию ее близкий знакомый.

    Еще один россиянин, Андрей Вигель, отвечал в «Химпроме» за легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

    К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники приехали на Украину и получили украинские паспорта. Егор Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов получил документы на имя уроженца Молдавии Александра Печерского 1988 года рождения.

    При этом до 2019 года Андрей Вигель, в отличие от Буркина и Щипцова, постоянно жил в России. Сейчас он находится в федеральном розыске за уголовное преступление – взятку в особо крупном размере должностному лицу.

    Полковник Сергей Пелих отметил, что украинские силовики были заинтересованы во взаимодействии с «Химпромом», поскольку это оружие против России. «Подсадить сотни тысяч молодых россиян на тяжелые вещества – поверьте, это очень эффективное оружие против населения», – сказал он.

    В 2015-2016 годах нарколаборатории «Химпрома», как сообщается, действовали в Московской и Свердловской областях, причем сотрудниками и курьерами там числились в основном украинцы. Тогда же ОПГ открыла свои первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вербовочные пункты украинских граждан, которых устраивали на работу в эти лаборатории, располагались в Киеве – в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

    Одним из главных требований к будущим курьерам было хорошее владение русским языком – без западноукраинского говора. Всех соискателей проверяли на полиграфе.

    В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела о создании ОПГ «Химпром» и распространении наркотиков. В октябре прошлого года Московский областной суд вынес приговоры в отношении 22 членов наркогруппировки. 21 гражданина Украины и одного россиянина признали виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и использовании поддельных документов. Дела в отношении более 25 других участников «Химпрома» рассматривает суд.

    В 2019 году в СБУ представили данные, что ежедневный оборот «Химпрома» составлял около 200 млн рублей. По данным украинского следствия, в ходе разгрома нарколаборатории в Киевской области было изъято более 200 кг наркотиков и около 10 тонн прекурсоров.

    Егора Буркина, по данным СМИ, в 2016 году в рамках расследования задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Он бежал из России и смог выехать на Украину. Сейчас главарь наркосиндиката и его помощник Александр Щипцов находятся в России в федеральном розыске.

    Буркин был задержан на Украине по подозрению в «создании преступной организации», «торговле наркотиками в особо крупных размерах в составе ОПГ» и «отмывании денег, добытых преступным путем». Расследование дела приостановили, подозреваемый покинул СИЗО и скрылся в Мексике.

    При этом после начала спецоперации в Донбассе Буркин стал продвигать себя как украинского патриота, который жертвует десятки миллионов на нужды ВСУ. Он называет себя «меценатом» и «бизнесменом», которого СМИ изображали «в темных тонах». «Предвзятое» к себе отношение на Украине Буркин объяснил российским происхождением. При этом он заверил, что жертвует большие суммы на нужды ВСУ и, в частности, националистическому батальону «Азов» (запрещен в России).

    Так, Буркин рассказал, что выделил около 1 млн долларов киевскому подразделению теробороны имени архангела Михаила, возглавлял который ветеран киевской так называемой АТО в Донбассе и националист Михаил Помогайбо (Моня Майман). Однако в октябре 2022 года между Буркиным-Левченко и Помогайбо возник конфликт. Последний обвинил главаря «Химпрома» в том, что он поставляет тяжелые наркотики на передовую украинским солдатам.

    Ранее в российских спецслужбах сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины.

    8 ноября 2023, 16:44
    В Киеве начались массовые увольнения мужчин

    В Киеве мужчины начали увольняться из-за требования встать на учет по мобилизации

    В Киеве начались массовые увольнения мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве начались массовые увольнения из-за того, что военкоматы обязали предприятия в Киеве подать списки сотрудников-мужчин в возрасте до 60 лет для постановки на учет в рамках всеобщей мобилизации.

    Как рассказал очевидец ТАСС, на предприятие, где он работает, пришла бумага от компетентных органов, обязывающая всех сотрудников заполнить форму для постановки на учет. Он уточнил, что форму обязаны заполнить все сотрудники в возрасте до 60 лет.

    Другой очевидец рассказал, что на столичных предприятиях «начались массовые увольнения мужчин».

    Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.

    Коментарии (57)
    8 ноября 2023, 19:18
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    @ @gennadiichastiakov

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основную версию в деле о гибели Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Версию о неосторожном обращении с боеприпасами в ГБР назвали основной, но также рассматривают версии о «заказном убийстве при участии спецслужб РФ», «попытке убийства другого офицера аппарата Главкома ВСУ спецслужбами РФ» и версия об убийстве на почве личной неприязни, передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб, подорвавшись на гранате, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку.

    Коментарии (23)
    8 ноября 2023, 20:16
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям в ходе встречи с американским министром транспорта Питом Буттеджаджем, посетившим Киев.

    На размещенной в Telegram-канале украинского лидера видеозаписи фрагментов встречи с американским министром Зеленский отметил, что поддержка, предоставляемая Киеву Вашингтоном, очень важна, и «речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», передает ТАСС.

    Президент Украины сообщил, что Киев планирует обсудить с Вашингтоном вопросы совместного производства военной техники, вооружений и боеприпасов, и выразил надежду, что Украина сможет наладить совместное производство средств противовоздушной обороны с западными странами.

    В ходе встречи Зеленский и Буттеджадж также обсудили развитие альтернативного маршрута в Черном море для перевозки аграрной продукции с Украины. Кроме того, украинский лидер выразил заинтересованность в поддержке США в развитии железнодорожного транспорта.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял Зеленского за попрошайничество.

    Коментарии (33)
    8 ноября 2023, 12:22
    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку

    Депутат Бердичевский: Киев жестоким ударом по Донецку пытается перекрыть негативный информационный фон

    В ДНР объяснили, зачем Киев совершил жестокий удар по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство обеспокоено колоссальными репутационными потерями. Удар по Донецку был призван сместить акценты в информационном поле. Но каждый виновный в этом преступлении рано или поздно будет найден и наказан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Россия запросила срочное заседание СБ ООН.

    «В последнее время удары по Донецку наносились регулярно. Но на этот раз противник был особенно жесток, свыше 20 жертв – ужасающая и невероятно большая цифра. Очевидно, что ВСУ совершили военное преступление. Столь циничный обстрел был нужен лишь для того, чтобы перекрыть негативный информационный фон в западных СМИ», – сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

    «Осень принесла Украине большие репутационные потери. В The Time вышла разгромная статья о позициях Владимира Зеленского, Валерий Залужный выставил на всеобщее обозрение свои переживания по поводу «тупиковой» ситуации на фронте, вдобавок ко всему еще и выборы президента отменили, что явно не понравится американцам. Залп по Донецку позволяет отодвинуть имеющиеся проблемы на второй план», – подчеркивает собеседник.

    «Однако надо признать, что в ООН не станут осуждать преступные действия ВСУ. К сожалению, большая часть членов СБ политически ангажирована и не способна смотреть правде в глаза. В частности, речь идет о Соединенных Штатах, для которых неимоверно важно поддерживать положительный образ Украины», – считает он.

    «Конечно, с дипломатической точки зрения России важно рассказывать на всех доступных международных площадках о преступлениях нашего противника. Возможно, это поспособствует осознанию некоторыми гражданами западных стран, что на самом деле представляют собой офис Зеленского и украинская армия», – акцентирует депутат.

    «Пока же нашим военным нужно работать непосредственно на поле боя и наказывать преступников в пылу сражений. Но я уверен, что рано или поздно виновные в гибели и страданиях гражданского населения будут найдены – и им сполна воздастся за совершенные злодеяния», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ погибло более 20 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем официальном Telegram-канале. Подчеркивается, что противник трижды, в 16.25, 16.40 и 18.27, атаковал Ворошиловский район города.

    Запуск производился со стороны позиций ВСУ, расположенных в районе населенного пункта Селидово. Для нанесения удара украинские военные использовали РСЗО HIMARS и осколочные ракеты M-31. По предварительным данным, число жертв обстрелов превысило 20 человек. Кроме того, в представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ, командиром которой является полковник Дмитрий Храпич.

    В связи с нанесенными ударами Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, ожидается, что обсуждение действий Украины будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    На прошлой неделе в результате обстрела Буденновского района Донецка погиб один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе. Также среди пострадавших оказалась женщина в Новолуганском.

    Коментарии (10)
    8 ноября 2023, 13:14
    Польша выдвинула ультиматум Украине

    МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

    Польша выдвинула ультиматум Украине
    @ PAP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    О присоединении Украины к Европейскому союзу не может идти речи до тех пор, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

    Яблоньский в эфире радио ZET заявил, что «без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», передает РИА «Новости».

    Польский политик отметил, что для того, чтобы Варшава была в одном союзе со страной, с которой есть значительные разногласия, их следует разрешить.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде.

    Коментарии (6)
    8 ноября 2023, 14:53
    ГУР Минобороны Украины взяло ответственность за покушение на Филипоненко

    ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на депутата Филипоненко

    ГУР Минобороны Украины взяло ответственность за покушение на Филипоненко
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на депутата народного совета (парламента) ЛНР, бывшего начальника управления народной милиции республики Михаила Филипоненко, погибшего из-за подрыва автомобиля.

    Как сообщили в ГУР, была проведена «спецоперация» по организации покушения на депутата, передает ТАСС.

    Ранее в среду депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, ранее руководивший управлением народной милиции ЛНР, погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске. Как сообщил источник , взрыв в машине Филипоненко прогремел, когда тот уже выехал на улицу Парашютную, взрывчатку заложили под водительским креслом.

    Коментарии (11)
    8 ноября 2023, 21:45
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев продолжит наступление в этом и будущем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

    По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города, конкретные направления, куда пойдут ВСУ и в каком направлении будут вести наступление, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинская власть вместо подготовки к зиме разворовала миллиарды долларов.

    Коментарии (28)
    9 ноября 2023, 09:01
    Беспилотник ВСУ атаковал завод в Курской области
    Беспилотник ВСУ атаковал завод в Курской области
    @ @gubernator_46

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский дрон сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Губернатор написал в своем Telegram-канале, что комбинат был атакован в Судже. В результате происшествия никто не пострадал.

    В ВСУ ранее заявляли, что зимой украинские военные собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы.

    При этом на Украине признают семикратное преимущество России по FPV-дронам.

    Коментарии (7)
    9 ноября 2023, 09:24
    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей

    Президент Украины Зеленский: Было бы лучше, если бы планетой правили собаки

    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Собаки лучше людей справились бы с управлением планетой, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он признался, что порой «действительно не понимает людей».

    Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что когда смотрит на войну на Ближнем Востоке и на боевые действия на Украине, то думает, что «было бы лучше, если этой планетой правили собаки». Журналисты после этих слов рассмеялись, передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.

    Газета ВЗГЛЯД ранее назвала пять случаев, которые упустила Украина для мирного урегулирования конфликта.

    Коментарии (30)
    9 ноября 2023, 06:53
    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»

    Зеленский обратился к американцам с заявлением о готовности Украины сражаться без их поддержки

    Зеленский заявил о готовности Украины «сражаться без США»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский, обращаясь к американцам, заявил, что Украина будет «сражаться без них», если позиция США в вопросе поддержки Киева изменится.

    Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что высказывания ряда республиканцев «сейчас действительно опасны». Как отметил Зеленский, украинский народ «боится таких голосов», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский также попросил у США доступ к военным технологиям и заявил, что украинские войска продолжат попытки наступления в этом и будущем году.


    Коментарии (19)
    8 ноября 2023, 13:51
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    @ Hannes P Albert/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» (G7) не станут возвращать России замороженные в начале спецоперации активы до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине, следует из заявления глав МИД «Семерки» по итогам встречи в Токио.

    В коммюнике указано, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными в соответствии с правовыми системами стран-участниц, передает ТАСС.

    Также стало известно, что представители 31 страны присоединились к инициативе G7 о долгосрочной поддержке Украины в вопросе безопасности.

    Ранее страны «Группы семи» пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2023, 00:28
    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка

    Небензя в СБ ООН обвинил Украину в нарушении международного гуманитарного права после ударов ВСУ по Донецку

    Небензя в СБ ООН показал фото с мест украинских обстрелов Донецка
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Массированный обстрел Донецка со стороны вооруженных сил Украины стал очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя указал, что действия ВСУ стали «новым свидетельством целенаправленных действий» украинских властей «по уничтожению мирного населения Донбасса». Небензя показал СБ ООН фотографии мест обстрелов, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что ВСУ нанесли удары трижды в течение дня – «в 16.25 посреди рабочего дня, когда в Управлении труда и соцзащиты традиционно много посетителей, в 16.40, спустя 15 минут после первого удара, и спустя еще менее двух часов, в 18.27».

    Он отметил «террористическую практику нанесения повторных ударов по одному и тому же месту», куда прибывают спасатели, медики, полиция и журналисты. Повторными ударами ВСУ препятствуют «эвакуации раненых и погибших», не дают начать «ликвидацию последствий обстрелов».

    Кроме того, Небензя напомнил об ударах по Буденновскому району Донецка в конце октября, когда ВСУ также вели повторные обстрелы места, где уже работали пожарные, журналисты и бригады скорой помощи.

    «Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз. На донецкую землю упало 145 тыс. снарядов. Разрушено и повреждено более 16 тыс. жилых домостроений и почти 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры», – сообщил он.

    Постпред отметил, что «террор против мирного населения Донбасса начался не в феврале 22-го года», а «общее число погибших и раненных дончан с 2014 года превышает 20 тыс. человек». По его мнению, украинские власти «не считают своих бывших сограждан» в Донбассе людьми. Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать в течение восьми лет агрессию Киева против мирного населения.

    По его словам, избирательность западных представителей в СБ ООН и их «двойные стандарты уже являются аксиомой, в чем за этот месяц имели возможность убедиться жители Газы и даже проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы», а люди в Донбассе «живут в этой парадигме с 2014 года», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя отметил, что для большинства ударов ВСУ используют высокоточное дальнобойное западное оружие, то есть украинская сторона «точно знала, куда именно наносятся удары и что целями ударов стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане». Киев согласует с Западом цели ударов, сказал Небензя. Он заявил: «Назвать подобные трагедии сопутствующим ущербом язык поворачивается лишь у Вашингтона, привыкшего прикрывать этим термином собственные преступления и преступления своих союзников».

    Совершаемые Киевом преступления, наподобие обстрела Донецка, подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил Небензя.

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. Помимо жилых домов под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси. В результате атак погибли шесть человек, ранены 55, в том числе три ребенка.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 14:55
    Правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов

    Tекст: Ольга Иванова

    Новое правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

    Из документов, рассмотренных кабинетом министров, следует, что правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине, передает РИА «Новости».

    Предыдущий состав кабмина предлагал выделить Киеву 40,3 млн евро.

    Ранее новый словацкий премьер-министр Роберт Фицо проинформировал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 03:55
    США выступили против участия Китая в восстановлении Украины

    Помощник госсекретаря США О'Брайен заявил о необходимости не допустить Китай к восстановлению Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США должны создать условия, при которых Китай не сможет принять участие в восстановлении Украины, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

    О'Брайен в комитете Сената по иностранным делам подчеркнул, что для США важно «оставаться в игре». Он заявил, что нужно «создать условия», при которых окажется «невозможным» участие «непрозрачных и нелегитимных подрядчиков», передает РИА «Новости».

    Напомним, О'Брайен также выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине. О'Брайен заявил, что помощь Украине приносит пользу американской экономике.

    Коментарии (15)
    8 ноября 2023, 19:52
    СМИ: У властей США иссякли средства для продолжения бюджетной поддержки Украины

    USAID: У властей США иссякли средства для продолжения бюджетной поддержки Украины

    СМИ: У властей США иссякли средства для продолжения бюджетной поддержки Украины
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    У правительства США не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева, заявила помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

    Она подчеркнула, что без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим. Это может «привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена обратились к Конгрессу с просьбой выделить Украине еще 11,8 млрд долларов, чтобы помочь оплатить текущие счета.

    Коментарии (12)
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