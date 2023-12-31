Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Тишковец: В Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег и до минус 13 градусов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в новогоднюю ночь будет облачно, местами возможен небольшой снег, температура в столице – до минус 13 градусов, в Подмосковье – до 15 градусов мороза, передает РИА «Новости».

Тишковец добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре рассказали москвичам о погоде в новогоднюю ночь.