Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.9 комментариев
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Тишковец: В Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег и до минус 13 градусов
Небольшой снег, облачная погода и до минус 13 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в новогоднюю ночь будет облачно, местами возможен небольшой снег, температура в столице – до минус 13 градусов, в Подмосковье – до 15 градусов мороза, передает РИА «Новости».
Тишковец добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Ранее в Гидрометцентре рассказали москвичам о погоде в новогоднюю ночь.