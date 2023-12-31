Лавров: Готовность России к диалогу с США не должна восприниматься как данность

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, готовность России к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность, передает РИА «Новости».

Лавров добавил, что «российско-американские отношения по вине Вашингтона до предела «истончились», поскольку США доктринально оформили задачу «нанести стратегическое поражение» России .

Он добавил, что Белый дом пока остерегается рушить все до основания, но и к тому, чтобы вести диалог по-честному, американцы явно не готовы.

Лавров подчеркнул: «выйти на формулу мирного сосуществования мы сможем только после того, как Вашингтон признает наши коренные национальные интересы и по-серьезному начнет договариваться».

«Между тем правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и мыслят в категориях своего превосходства», – посетовал министр.

Глава МИД отметил также, что Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности наземных ракетных систем, из-за действий Вашингтона назревает момент, когда России придется принимать политические решения о дальнейшей судьбе одностороннего моратория на размещение РСМД.

Ранее Лавров заявил, что России все равно, кто победит в борьбе за президентское кресло в США