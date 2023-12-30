Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.3 комментария
Россия потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода
Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский обстрел Белгорода
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить украинский обстрел Белгорода.
Москалькова в Telegram назвала «варварское нападение» вооруженных сил Украины «беспрецедентным фактом нарушения международного гуманитарного права», а также «проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека». Российская сторона требует «принять меры к недопущению подобных ситуаций». Москалькова выразила соболезнования семьям и близким жертв обстрела и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.
В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибли 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.