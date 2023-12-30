Это последний материал первого колумниста страны, главного колумниста страны и многолетнего автора «Взгляда» Максима Юрьевича Соколова. Сегодня, как сообщила его жена Светлана, он скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.0 комментариев
Зеленский: Украина в 2023 году не отступила ни на одном направлении
Украинские военные не уступили территории в 2023 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 30 декабря.
В 2023 году Украина «не отступила ни на одном направлении на земле», заявил Зеленский, передает ТАСС.
Он добавил, что в субботу было проведено заключительное заседание ставки главнокомандующего.
Напомним, несколько дней назад ВС России полностью освободили Марьинку в Донецкой народной республике.