  • Новость часаМинобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что означает антироссийский жест Аргентины
    Генерал ВСУ высоко оценил планирование российских ударов по Украине
    Британский военный предрек победу России на Украине
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    При обстреле ВСУ в Белгороде пострадали только гражданские объекты
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина
    ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    19 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    32 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    15 комментариев
    30 декабря 2023, 18:50

    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не поощряет атаки, подобные той, которую киевский режим произвел на Белгород в субботу, заявили в госдепартаменте США.

    США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».

    При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.

    30 декабря 2023, 02:41
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев и его западных сторонников ждут плохие новости в ближайшее время, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

    Коментарии (42)
    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

    Коментарии (12)
    30 декабря 2023, 17:02
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При массированном обстреле украинской армией Белгорода в субботу погибли десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.

    Коментарии (69)
    30 декабря 2023, 05:41
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Восток» остановила восемь попыток украинских сил провести ротацию на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Ротацию сил противник пытался провести в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, передает ТАСС.

    ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 солдат убитыми и ранеными, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

    Ранее сообщалось, что авиация России поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении.

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (12)
    30 декабря 2023, 12:06
    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По информации ресурса, в 11.30 мск первой тревога прозвучала в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях, передает РИА «Новости».

    Затем тревога распространилась на все остальные регионы.

    Коментарии (8)
    30 декабря 2023, 09:37
    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Москва ответит симметрично, если Запад конфискует российские активы, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    По его словам, Москва ответит симметрично в случае, если российские активы или их часть будут конфискованы, передает РИА «Новости».
    При этом Биричевский добавил, что объем средств, на которые могут распространиться российские ответные экономические меры, является существенным.

    Тем не менее, представитель МИД заверил, что Москва готова к любому развитию ситуации с замороженными активами, в частности, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам.

    «В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран… Если на той стороне будут готовы к диалогу – мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет», – подчеркнул он.

    Накануне в Кремле заявили, что Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, уже есть список активов.

    Коментарии (28)
    30 декабря 2023, 15:17
    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей

    Гладков: Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в субботу провели обстрел Белгорода, по предварительным данным, погибли двое несовершеннолетних, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ обстреляли центральную часть города, согласно предварительной информации, погибли двое детей, также есть раненые, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Также зафиксировано попадание в жилой сектор.

    Ранее в субботу при обстреле Брянской области погиб ребенок.

    Коментарии (76)
    30 декабря 2023, 10:35
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Патрульный катер Черноморского флота уничтожил следовавший к Крыму морской дрон ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 10.00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины.

    Вовремя обнаруженная цель уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

    Ранее дежурные средства ПВО над Крымом сбили два украинских беспилотника.

    Коментарии (5)
    30 декабря 2023, 18:20
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО, погибло 14 человек, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

    Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

    На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

    Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

    Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

    «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

    Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.

    Коментарии (18)
    29 декабря 2023, 21:08
    На Украине рассказали о последствиях ударов по Никополю

    Предприятие и ЛЭП повреждены после ударов по Никополю на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о последствиях ударов по городу Никополю в регионе.

    В результате ударов по Никополю оказались повреждены промышленное предприятие и линии электропередачи, написал Лукашук в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Какое именно предприятие получило повреждения, не уточняется.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины.

    Коментарии (2)
    30 декабря 2023, 17:27
    В Белгород по поручению Путина вылетели медики и сотрудники МЧС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгород направлена бригада Министерства здравоохранения под руководством самого министра Михаила Мурашко, а также группа МЧС для помощи, такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС, они займутся помощью всем пострадавшим, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля добавил, что президенту доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам города.

    По последним данным МЧС, в Белгороде при обстреле ВСУ погибли 10 человек, 45 ранены. Источник в экстренных службах сообщал, что ни один объект военной инфраструктуры не пострадал, под обстрел попали лишь гражданские объекты.

    Коментарии (30)
    30 декабря 2023, 11:16
    Залужный отказался от заявившей о неизбежности смерти для солдат ВСУ советницы

    Главком ВСУ Залужный заявил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать вопросы от его имени

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что отказался от помощников на общественных началах после того, как высказывание одной из них по теме мобилизации вызвало скандал на Украине.

    Речь идет об интервью внештатного советника главкома ВСУ Аллы Мартынюк, которая в эфире YouTube-канала ISLND TV заявила, что украинцам не следует бояться идти в армию, так как «все равно мы все умрем», передает ТАСС.

    «Если кому-то повестку дали, сразу мамы пишут, они уже в истерике, уже чуть ли не прощаются с жизнью своих сыновей. Это неправильно, не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но, даже если так произойдет, уйти из жизни достойно – это намного лучше, чем идти по улице, а на тебя кирпич упадет или тебя машина переедет», – заявила она.

    Слова экс-советницы вызвали большой резонанс на Украине, после чего Залужный заявил о том, что у него «больше нет помощников-консультантов на общественных началах».

    Также главком ВСУ отметил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени, подчеркнув, что все сказанное – их личное мнение.

    Коментарии (8)
    30 декабря 2023, 14:27
    ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщило Министерство обороны.

    ВС России поразили места хранения ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на Староконстантинове и у поселка Чернобаевка в Херсонской области, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии уничтожили РСЗО «Ольха» у поселка Липцы в Харьковской области.

    На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 20 человек.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и шесть автомобилей.

    Средства противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

    Уничтожены 35 украинских дронов у Спорного, Марьинки, Верхнеторецкого (ДНР), Новой Каховки, Бабино, Каир, Васильевки, Малой Лепетихи (Херсонская область).

    С начала спецоперации уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10241 дрон, 445 ЗРК, 14403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 машина РСЗО, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    30 декабря 2023, 03:27
    Небензя назвал украинское ПВО причиной гибели мирных жителей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Если бы не работа украинской системы ПВО, то жертв среди мирных жителей Украины не было бы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.

    Он указал, что украинские ракеты сбиваются с курса и падают на жилые дома, передает РИА «Новости».

    Перед этим постпред Британии при ООН Барбара Вудворд обвинила Россию в ударах по гражданским объектам на Украине. Она заявила, что жертв среди мирного населения было бы больше, если бы не украинское ПВО.

    Ранее Британия сообщила, что намерена направить Украине сотни ракет для системы ПВО.

    Коментарии (2)
    Главное
    Глава МИД Аргентины заявила, что отказ от БРИКС был отчасти идеологическим
    Экс-премьер Грузии Иванишвили вернулся в политику
    Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП в этом году до 3,5%
    В Греции разгорелся скандал из-за рождественской вечеринки в больнице
    ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз
    Подозреваемый на допросе признался в убийстве отца Легойды
    Росавиация впервые сертифицировала гражданские беспилотники

    Как российские порты превзошли советские достижения

    Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности

    Перейти в раздел

    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

    В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности

    Перейти в раздел

    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............