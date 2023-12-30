В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

Tекст: Александра Юдина

По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.