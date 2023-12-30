Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.19 комментариев
США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода
Вашингтон не поощряет атаки, подобные той, которую киевский режим произвел на Белгород в субботу, заявили в госдепартаменте США.
США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».
При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.