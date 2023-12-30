Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.19 комментариев
Подросток бросил гранату в сверстников под Киевом
В городе Обухов в Киевской области несовершеннолетний метнул в сверстников гранату, сообщили в местном управлении полиции в субботу.
Конфликт произошел в одном из подъездов жилого дома, 15-летний подросток бросил в других несовершеннолетних гранату, сообщили в полиции, передает РИА «Новости».
Там добавили, что подозреваемый задержан, начата досудебная проверка по статье «Хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений».
Состояние потерпевших и тяжесть их ранений не уточняется.