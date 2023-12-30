Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.25 комментариев
Залужный отказался от заявившей о неизбежности смерти для солдат ВСУ советницы
Главком ВСУ Залужный заявил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать вопросы от его имени
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что отказался от помощников на общественных началах после того, как высказывание одной из них по теме мобилизации вызвало скандал на Украине.
Речь идет об интервью внештатного советника главкома ВСУ Аллы Мартынюк, которая в эфире YouTube-канала ISLND TV заявила, что украинцам не следует бояться идти в армию, так как «все равно мы все умрем», передает ТАСС.
«Если кому-то повестку дали, сразу мамы пишут, они уже в истерике, уже чуть ли не прощаются с жизнью своих сыновей. Это неправильно, не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но, даже если так произойдет, уйти из жизни достойно – это намного лучше, чем идти по улице, а на тебя кирпич упадет или тебя машина переедет», – заявила она.
Слова экс-советницы вызвали большой резонанс на Украине, после чего Залужный заявил о том, что у него «больше нет помощников-консультантов на общественных началах».
Также главком ВСУ отметил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени, подчеркнув, что все сказанное – их личное мнение.