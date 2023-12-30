Сотни тысяч вопросов от ветеранов СВО решил в 2023 году фонд «Защитники Отечества»

В фонде «Защитники Отечества» рассказали о планах на 2024 год

Tекст: Олег Исайченко

Более 546 тыс. обращений (в среднем 20 тыс. обращений в неделю) поступило в государственный фонд «Защитники Отечества» в 2023 году. Фонд создан для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов.

Наиболее часто вопросы, которые приходится решать, касаются мер социальной поддержки, денежных выплат, получения документов (в том числе удостоверения ветерана боевых действий), предоставления консультации о положенных льготах, в том числе по коммунальным платежам.

Для этого фонд располагает сетью сотрудников – более двумя тысячами социальных координаторов, которые закреплены либо за бойцами СВО, либо за членами их семей. Все координаторы прошли соответствующее бучение на базе РАНХиГС.

Среди наиболее значимых достижений фонда – оказание медицинской помощи (в том числе высокотехнологичную) более чем 22 тыс. заявителям. Это оказалось возможным благодаря сотрудничеству «Защитников Отечества» с профильными министерствами и медицинскими центрами. Отдельная работа ведется с участниками СВО, получившими инвалидность. Например, фонд содействует в обеспечении их протезами.

Юридическая помощь также стала одной из самых востребованных мер поддержки. За весь период работы фонду удалось оказать помощь более чем 42 тыс. заявителей. Самым частым запросом стало оформление статуса ветерана боевых действий, и для решения данного вопроса максимально быстро фонд объединил усилия целого ряда профильных ведомств и организаций.

Не менее важной составляющей адаптации ветеранов к мирной жизни становится их обучение новым специальностям и трудоустройство. Для реализации этой задачи фонд сотрудничает с российскими ВУЗами и ССУЗами.

Иногда в фонд поступают и необычные просьбы. Например, в Кузбассе специалисты филиала фонда «Защитники Отечества» исполнили заветную мечту ветерана СВО. Он попросил оперативно зарегистрировать его брак с невестой. Свадьбу сыграли через несколько дней после обращения – 13 декабря. Это особая дата для бойца. Ровно за год до этого, выполняя воинский долг в зоне СВО, он получил серьезные ранения.



Фонд активно сотрудничает с более чем 900 НКО по всей России, которые оказывают самую разную помощь ветеранам и их семьям: начиная с организации туристических клубов для инвалидов и заканчивая такими проектами как «Открывая новые возможности», где ветераны изучают основы ведения своего бизнеса.



Ожидается, что в 2024 году фонд продолжит работу по всем направлениям.

Напомним, государственный фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля 2023 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина для оказания помощи ветеранам СВО и членам семей погибших бойцов. 1 июня 2023 филиалы фонда открылись во всех 89 субъектах Российской Федерации, включая новые регионы. Главная задача фонда – адресное сопровождение ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Фонд работает со проблемами и запросами, с которыми обращаются ветераны и родные погибших. Это медицинская, социальная реабилитация, психологическая помощь, организация системы долговременного ухода, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами и высокотехнологичными протезами, адаптация жилых помещений, переобучение и трудоустройство, оказание юридической помощи, вовлечением в занятие спортом и патриотическое воспитание.