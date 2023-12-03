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Грузовик «Прогресс МС-25» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25», запущенный в пятницу с Байконура на ракете «Союз-2.1а», пристыковался к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции, следует из трансляции «Роскосмоса».
Как сказал специалист подмосковного Центра управления полетами, произошло касание, затем сцепка, передает ТАСС.
Корабль привез на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду и азот, а также ресурсное оборудование, продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства.
Кроме того, «Прогресс МС-25» доставил оборудование для научных экспериментов - в частности, инкубатор для изучения развития эмбрионов перепелиных яиц в условиях космического пространства и оборудование для исследования коррозии, которое установят в открытом космосе.
Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-23» отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы освободить место для следующего грузового корабля.