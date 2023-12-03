Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Фонд президентских грантов выделил 20 млрд рублей на помощь инвалидам
Фонд президентских грантов напрямую поддержал более 9 тыс. проектов, связанных с помощью людям с инвалидностью. Общая сумма грантов превысила 20 млрд рублей.
В рамках проектов некоммерческие организации поддерживают людей с инвалидностью: помогают бесплатно пройти дорогостоящую реабилитацию, организуют для них обучение, создают рабочие места.
Некоторые команды организуют для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья активный досуг: устраивают для них творческие мастер-классы и экскурсии.
Кроме того, победители конкурсов Фонда президентских грантов развивают адаптивный спорт для людей с инвалидностью разного возраста. Хоккей, футбол, волейбол, теннис – это неполный список направлений, которые благодаря социальным инициативам стали доступнее для людей с ОВЗ.
Например, центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК»
в Петербурге занимается обучением и сопровождаемым трудоустройством молодых людей с ментальными нарушениями. Подопечные организации своими руками создают керамическую посуду, расписывают батики, делают сувениры и обрабатывают изделия из дерева.
Руководитель межотраслевого института реабилитации человека – реабилитационное сообщество Дмитрий Павленко из-за несчастного случая во время службы в армии потерял обе руки и ноги. Теперь он помогает людям, получившим военные травмы: вместе с командой он организует для них занятия по сапсерфингу, дайвингу, яхтингу, гонки по бездорожью.
Специалисты благотворительного фонда «Это чудо» из Кировской области организовали для ребят с инвалидностью тренировки по следж-хоккею. Спортсмены объединены в хоккейный клуб под названием «Медведи» и регулярно выезжают на инклюзивные турниры в разные города России.
Команда организации «Колесо обозрения» проводит для детей и молодых людей с инвалидностью, их братьев и сестер творческие конкурсы и развивающие программы.