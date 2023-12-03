Фонд президентских грантов выделил 20 млрд рублей на помощь инвалидам

Tекст: Валентина Григоренко

В рамках проектов некоммерческие организации поддерживают людей с инвалидностью: помогают бесплатно пройти дорогостоящую реабилитацию, организуют для них обучение, создают рабочие места.

Некоторые команды организуют для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья активный досуг: устраивают для них творческие мастер-классы и экскурсии.

Кроме того, победители конкурсов Фонда президентских грантов развивают адаптивный спорт для людей с инвалидностью разного возраста. Хоккей, футбол, волейбол, теннис – это неполный список направлений, которые благодаря социальным инициативам стали доступнее для людей с ОВЗ.

Например, центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК»

в Петербурге занимается обучением и сопровождаемым трудоустройством молодых людей с ментальными нарушениями. Подопечные организации своими руками создают керамическую посуду, расписывают батики, делают сувениры и обрабатывают изделия из дерева.

Руководитель межотраслевого института реабилитации человека – реабилитационное сообщество Дмитрий Павленко из-за несчастного случая во время службы в армии потерял обе руки и ноги. Теперь он помогает людям, получившим военные травмы: вместе с командой он организует для них занятия по сапсерфингу, дайвингу, яхтингу, гонки по бездорожью.

Специалисты благотворительного фонда «Это чудо» из Кировской области организовали для ребят с инвалидностью тренировки по следж-хоккею. Спортсмены объединены в хоккейный клуб под названием «Медведи» и регулярно выезжают на инклюзивные турниры в разные города России.

Команда организации «Колесо обозрения» проводит для детей и молодых людей с инвалидностью, их братьев и сестер творческие конкурсы и развивающие программы.