Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
В очередях на польско-украинской границе застряли более 2,5 тыс. грузовиков
Более 2,5 тыс. фур ждут своей очереди на польско-украинской границе, чтобы проехать на Украину, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, по состоянию на утро воскресенья, в очередях в сторону Украины находится более 2,5 тыс. грузовых транспортных средств, передает ТАСС.
По его информации, больше всего фур собралось в направлении КПП «Рава-Русская – Хребене» – 850, по 600 стоят у пунктов пропуска «Краковец – Корчева» и «Медыка – Шегини», проезда у КПП «Ягодин – Дорохуск» ждут 450 грузовиков. По словам Демченко, движение идет очень медленно – по несколько автомобилей в час.
Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам. Политолог Дмитрий Перлин рассказал, кто заинтересован в блокаде польско-украинской границы.
Напомним, Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной.