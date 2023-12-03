Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Пушков объяснил изменение психологии украинского конфликта
Пушков: Изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада как его участника
Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада как непосредственного участника конфликта, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «подготовиться к плохим новостям с Украины».
По словам Пушкова, изменение мировой психологии украинского конфликта не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. Сенатор добавил, что Столтенберг призывает «подготовиться к плохим новостям с Украины», хотя еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону, передает РИА «Новости».
Пушков добавил, что все происходящее – вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке.
Он отметил также, что можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях – украинском и ближневосточном, но развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.