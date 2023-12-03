Пушков объяснил изменение психологии украинского конфликта

Пушков: Изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада как его участника

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Пушкова, изменение мировой психологии украинского конфликта не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. Сенатор добавил, что Столтенберг призывает «подготовиться к плохим новостям с Украины», хотя еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону, передает РИА «Новости».

Пушков добавил, что все происходящее – вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке.

Он отметил также, что можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях – украинском и ближневосточном, но развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.