Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Кимоно из штор королевских дворцов выставили на аукцион в Британии
Благотворители выставили на аукцион в Британии кимоно из штор королевских дворцов
Кимоно, сшитые из пожертвованных королем Карлом III благотворителям винтажных штор из Букингемского дворца и Виндзорского замка, выставлены на стартовавший в воскресенье в Великобритании онлайн-аукцион, сообщила газета The Daily Mail.
Как пишет издание, занавески с розово-бирюзовыми, дамасскими оранжевыми и делфтскими синими цветочными узорами, украшавшие личные покои королевской семьи при Елизавете II (1926-2022), превратились по инициативе монарха Карла III в элегантные кимоно, передает ТАСС.
По словам представителя благотворительной организации The Prince's Foundation Жаклин Фаррелл, «подобное использование штор было во многом идеей короля», который дал ткани вторую жизнь. Торги продлятся до вечера пятницы. Вырученные средства будут направлены, в частности, на развитие традиционных ремесел.
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