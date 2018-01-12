Королевский двор Британии со скандалом уволил поставщика нижнего белья

В Великобритании разгорелся скандал вокруг поставщика нижнего белья для королевской семьи, Букингемский дворец отказался от сотрудничества с компанией Rigby&Peller.

Хотя Букингемский дворец отказывается комментировать ситуацию, считается, что сотрудничество с Rigby&Peller разорвано из-за книги «Storm in a D-Cup». Ее написала 82-летняя Джун Кентон, которая в 1982 году приобрела Rigby&Peller. В 2011 году она продала контрольный пакет, но сохранила свое место в совете директоров, передает Би-би-си.

Бывшая владелица фирмы и официальная «корсетье» королевы Кентон регулярно посещала Букингемский дворец и изготавливала нижнее белье членам королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принцессу Маргарет и их мать Елизавету Боуз-Лайон, а также принцессу Диану Уэльскую, передает «Интерфакс».

В книге описывался процесс снятия мерок с королевы. Сама Кентон считает, что ничего обидного для королевской семьи в книге нет. Она заявила, что не могла поверить в то, что ее лишили патента на право именоваться поставщиком королевского двора. По ее словам, книга – «это добрый, благодушный рассказ».

Кентон опубликовала книгу в марте. Об отказе дворца от услуг компании ей сообщили полгода назад. Она подчеркнула, что не рассказывала в книге, «что делала с королевой, королевой-матерью и принцессой Маргарет».

«Я не могу бороться с Букингемским дворцом, да мне бы и не хотелось», – сказала она.

Несколько веков королевский патент на право именоваться поставщиком двора предоставляется частным предпринимателям и компаниям, которые на постоянной основе поставляют товары и предоставляют услуги монарху.