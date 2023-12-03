Япония оказалась в «крабовой зависимости» от России

Nikkei заявила о зависимости Японии от поставок российского краба

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Nikkei, «других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», и в 2023 году «доля импорта российских продуктов увеличилась до 68,8%», передает РИА «Новости».

Такая ситуация сложилась из-за санкций США – если раньше поставки из России шли в Соединенные Штаты, то после введения Вашингтоном запрета производители переключились на Азию. При этом поставки стали очень выгодными для японских покупателей, позволив японским ресторанам и магазинам увеличить предложение при низких ценах на российские морепродукты.

Директор Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура заявил, что его компания намерена «вести бизнес с Россией несмотря на политические риски». По его словам, «от этого зависит выживание дистрибьюторов».

Напомним, в марте 2022 года США ввели санкции против импорта морепродуктов, алкоголя и драгоценностей из России. В свою очередь, Япония не стала принимать аналогичные меры, отложив их для защиты японского бизнеса по переработке российской продукции. В начале 2023 года сообщалось, что общая сумма импорта и экспорта между Японией и Россией остается на досанкционном уровне.