В США намерены запретить импорт водки, алмазов и морепродуктов из России

США приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине, заявил президент США Джо Байден.

«Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты», – сказал он в телеобращении к нации, передает РИА «Новости».

Он пообещал продолжить вместе с союзниками по «Большой семерке» преследование «коррумпированных российских миллиардеров» и членов их семей.

«Продолжая охоту за их суперяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию», – добавил он.

Как сообщили в Белом доме, Байден подпишет указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия, передает ТАСС.

По его словам, США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

В Белом доме подчеркнули, что страны G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ.

В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.

Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.