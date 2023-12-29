В двух селах на западе Украины снесли памятники советским воинам

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Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.13 комментариев
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Военкор Громов: Массированный авиудар по Украине мог быть акцией возмездия
«Массированные удары, которые мы наблюдаем, необходимы для того, чтобы перегрузить систему ПВО противника. Запад поставил ВСУ достаточное количество противовоздушных средств. Кроме того, в распоряжении Украины все еще осталась часть советской техники. Поэтому только такая серьезная атака способна гарантировать достижение результата», – сказал военный корреспондент Федор Громов.
«Нашей армии было необходимо поразить цели, локации которых заранее передала наша разведка. Это заводы противника, например, «Артем» в Киеве. Там может даже не быть производства, но цеха являются удобным местом для размещения военных грузов. Особенность таких предприятий в том, что строились они во времена СССР и зачастую представляют собой укрепленные конструкции, которые не так просто пробить», – отмечает он.
«Целью также могли быть позиционные районы ПВО противника. Кроме того, был нанесен удар по Академии сухопутных войск во Львове, там располагался личный состав. Также мы били и по логистике ВСУ», – подчеркивает собеседник.
«Но поражение плановых целей – не единственная задача, которую российская армия решала данной атакой. Массированные удары способствуют снижению боевого настроя у противника. Ну и не исключаю, что наши удары стали своего рода «ударами возмездия» за поврежденный в Феодосии БДК «Новочеркасск». Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными», – резюмировал Громов.
Ранее российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине. По объектам на территории Украины работают не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101 и военно-морской флот с «Калибрами».
«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Военный аналитик Юрий Подоляка называет это «самым мощным налетом ВКС РФ», не считая первых дней спецоперации.
В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах.
Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны, об этом заявил мэр города Андрей Садовой. «Российская газета» сообщает, что было зафиксировано попадание в казарму Академии Сухопутных войск Украины. Отмечается, что здание после удара загорелось и разрушилось.
Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. О факте взрывов рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – написал он. Очевидцы сообщали, что в районе военного завода «Артем» в Соломенском районе был виден столб черного дыма.
Виталий Кличко также сообщил и о повреждении станции метро «Лукьяновская». Она работала только как укрытие, а поезда проезжали ее без остановки. Она находится в центре города, в Шевченковском районе. Также мэр украинской столицы подтвердил удары по Подольскому району, где расположено около полусотни промышленных предприятий.
Курс украинской гривны опустился до 38 за доллар
СМИ отмечает, что на валютном межбанке очередная волна девальвации, передает РИА «Новости».
«В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», – сообщает издание.
Издание «Обозреватель» указывает, что исторический рекорд обновил официальный курс доллара, установленный Нацбанком Украины на 29 декабря – он достиг 37,98 гривны. С начала месяца доллар подорожал на 1,63 гривны.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что девальвацию гривны стимулирует правительство Украины, которое пытается справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения помощи из-за рубежа.
Эксперт пояснил, что на курс украинской валюты также влияют негативные настроения граждан на фоне обсуждения нового законопроекта о мобилизации, стимулирующего спрос на миграцию и валюту.
В октябре в Нацбанке Украины сообщили, что официальный курс гривны станет «управляемым гибким», а не фиксированным.
Политолог Скачко: Киев всеми силами пытается выпросить западную помощь
«У Украины дефицитный бюджет, рассчитанный в значительной мере на пополнение за счет внешних игроков. И чтобы хоть как-то функционировать, страна должна получить помощь уже сейчас, а ее практически нет. Последнего американского пакета в 250 млн долларов хватит ненадолго», – сказал политолог Владимир Скачко.
«Кроме того, многие зарубежные спонсоры уходят на каникулы. Поэтому украинцы хотят получить деньги здесь и сейчас. Этим объясняются последние жалобные заявления политиков страны. В свою очередь Шмыгаль запросил встречу с зарубежными донорами, так как рассчитывал получить от кого-то из них быструю финансовую поддержку. Кроме того, возможно, украинское руководство будет просить и своих бизнесменов заплатить налоги на год вперед», – отмечает он.
«Западу придется терпеть нытье и хамские заявления руководства Украины до тех пор, пока она выполняет роль «дубинки» против Москвы. Так что деньги давать будут, пусть и в небольших количествах. Но стоит Киеву перестать приносить пользу Западу – и финансирование сразу же прекратится», – резюмировал Скачко.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с иностранными донорами, чтобы обсудить предоставление финансирования из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета в начале 2024 года. «Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», – отмечает чиновник. Был ли дан ответ на его письмо, не сообщается.
Новый пакет поможет Украине продержаться некоторое время, но кардинально не изменит ситуацию на передовой в пользу ВСУ, заявил зампредседателя Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он отметил, что небольшой размер помощи является свидетельством того, что с поддержкой со стороны США есть проблемы. Чиновник надеется, что трудности Вашингтона будут решены, потому что без притока финансовой помощи на Украине уже в январе могут начаться проблемы с выплатой зарплат и социальных пособий.
Кроме того, он отметил, что сложности могут возникнуть и на фронте. «Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города», – цитирует Чернева The New York Times. Чиновник заявил, что без американских боеприпасов Украина начнет терять земли, которые она заняла в ходе контрнаступления.
Напомним, ранее США выделили «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что ВСУ получит со складов Пентагона боеприпасы и оборудование для ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.
Дым также виден в районе Воздухофлотского проспекта и в Шевченковском районе, передает ТАСС.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская». Сейчас станция работает как укрытие, поезда проезжают ее без остановки.
Станция находится в центре города, в Шевченковском районе.
На территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы также прозвучали в других городах.
Генерал ВСУ: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины
Как указал Кривонос, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает, передает РИА «Новости».
«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» – возмутился генерал. По его словам, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно. «Это просто безобразие», – резюмировал он.
В пятницу генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям.
Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.
Авторы статьи, опубликованной CNN, отмечают, что у Украины будут средства на выживание, но страна все равно обречена на поражение, передает RT.
Отсутствие надежды на победу ВСУ подкрепляет провал так называемого контрнаступления украинской армии и ослабление поддержки со стороны Запада, указывается в материале.
Ранее в США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине.
Минюст Украины подал очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, предметом взыскания являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е, передает ТАСС.
Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.
Напомним, в августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.
Asia Times: Украина терпит поражение по всей линии соприкосновения
Отмечается, что неудачи ВСУ наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения, передает RT.
При этом ВС России успешно зачищает украинские войска на разных участках фронта. Автор статьи подчеркивает, что ВСУ оттесняют на запад, что означает возможный крах украинских войск в скором времени.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная цель 2023 года по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.
Минобороны: Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ
Летчику на Су-35С была поставлена задача по сопровождению и прикрытие бомбардировщиков, но во время боевого задания Су-35С обнаружил в воздухе ударную группу противника, передает РИА «Новости».
По его словам, он выполнил наведение на данную группу, сблизился, поставил на атаку. В результате ударная группа ВСУ отвернула, прекратила выполнение своей задачи, все российские самолеты вернулись на аэродром вылета.
Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25.
Евродепутат из Эстонии Мадисон раскритиковал заявления посольства Украины в Таллине
Так, в издании ERR опубликована его статья о том, что острую проблему «нехватки человеческих ресурсов» необходимо решать, в частности, посредством возвращения на Украину порядка 7 тыс. беженцев, проживающих на территории Эстонии, которые «не должны были покидать родную страну», передает РИА «Новости».
При этом парламентарий добавил, что всего в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой.
В этой связи Мадисон написал послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить возможность оказания «реальной помощи».
По его словам, даже повторное письмо осталось без ответа.
После этого Мадисон обратился к диппредставительству, уточнив, есть ли в украинском посольстве, кто «мог бы или захотел бы отвечать на письма». «Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», – возмутился евродепутат.
Буквально накануне министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс Эстонии заявил, что эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму.
До этого Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.
Польские военные начали поиски «неопознанного объекта», нарушившего на большой скорости границу со стороны Украины
«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», – приводит РИА «Новости» сообщение оперативного командования.
При этом ТАСС уточняет, что в восточных районах Польши рядом с украинской границей ведутся поиски нарушившего границу объекта, который наблюдали жители городка Пшеводув в Люблинском воеводстве.
Военные не исключают, что объект вернулся на территорию Украины.
15 ноября 2022 года в районе Пшеводува взорвалась ракета украинской системы ПВО, сбившаяся с курса, в результате чего погибли два местных жителя.
Ранее сообщалось, что в Польше возникли очереди из украинцев в паспортном столе Варшавы из-за нового законопроекта о мобилизации.
В своем Telegram-канале он указал, что национализировано более 2,6 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта.
Также Константинов отметил, что в бюджет республики поступили приличные деньги от продажи национализированного украинского имущества.
По словам главы крымского парламента, эти деньги будут потрачены на поддержку военнослужащих из Крыма и их семей.
Ранее депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России».
Также в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.
Посол России: Москва категорически против передачи Аргентиной российских вертолетов Украине
Феоктистов отметил, что власти Аргентины планы о передаче Украине вертолетов официально не комментируют. По его словам, вертолеты активно использовались в Арктике, сейчас они в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, передает РИА «Новости».
Дипломат заявил, что передача вертолетов противникам России противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя.
Ранее стало известно, что Аргентина ведет переговоры с США по передаче Украине купленных в России транспортных вертолетов Ми-171Е.
Газета ВЗГЛЯД рассказала о причинах визита Зеленского в Аргентину.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, силы России сбили один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.
Кроме того, ПВО перехватила 33 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиабомбу JDAM, противокорабельную ракету «Нептун» и 251 беспилотник.
Всего с начала СВО уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 206 беспилотников, 445 ЗРК, 14 383 танка и других бронемашин, 1190 РСЗО, 7564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 833 единицы спецтехники.
Взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Днепре
Известно, что работает система противовоздушной обороны, передает ТАСС.
Также новые взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов.
Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» заявило о взрывах в Днепре и Полтавской области.