Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.10 комментариев
В США назвали худшее решение Байдена в 2023 году
Обозреватель WP Тиссен назвал решение Байдена о переизбрании худшим в 2023 году
Обозреватель The Washington Post Марк Тиссен опубликовал список худших решений, принятых президентом США Джо Байденом в 2023 году, и отметил, что на первом месте стоит решение американского лидера вновь участвовать в президентских выборах.
Тиссен, ссылаясь на результаты опросов, отметил, что Байден является «самым непопулярным президентом со времен Второй мировой войны». «Тем не менее Байден баллотируется, способствуя проведению матча-реванша Байден – Трамп, чего не хочет большинство американцев, и делая второй срок [бывшего президента США Дональда] Трампа более вероятным», – уточнил он, передает ТАСС.
По его мнению, американский лидер принимал неверные решения, затягивая поставки вооружений на Украину, что ослабило поддержку военной помощи Киеву в Конгрессе. Кроме того, Тиссен указал, что политика Байдена сделала США более зависимыми от российского урана.
Среди других ошибок Байдена обозреватель перечислил допущение атак по американским силам на Ближнем Востоке, инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США, а также «усугубление худшего пограничного кризиса в истории США».
В понедельник Fox News сообщил, что президент США Джо Байден попал в список главных политических неудачников 2023 года вместе с экс-спикером Палаты представителей Кевином Маккарти и обвиняемым в мошенничестве конгрессменом Джорджем Сантосом.
Ранее Байден заявил, что вероятно не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы не выдвигался экс-президент США Дональд Трамп, которому «нельзя позволить победить».
Газета ВЗГЛЯД писала о непопулярных методах Байдена переизбраться на новый срок.