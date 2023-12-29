В США назвали худшее решение Байдена в 2023 году

Кононенко: Мочить Филиппа Киркорова – это давняя традиция

Блогер Кононенко объяснил массовые нападки на Киркорова после «голой вечеринки»

Tекст: Татьяна Косолапова

«Мне кажется, это традиция уже такая: мочить Филиппа Киркорова. Я этим занимался еще в 2004 году с тем же призывом лишить звания. Сначала кто-то начинает говорить об этом по приколу, а потом набегают люди с вилами и горящими глазами, которые все это уже воспринимают со звериной серьезностью. Сейчас времена такие, когда надо ходить осторожно, как по минному полю – ты не знаешь, где твое слово обернется против тебя, а это обязательно произойдет», – говорит Кононенко.



Он подчеркивает, что Киркоров «творит глупости» уже как минимум на протяжении 20 лет, поэтому к его выходкам уже давно все привыкли. Тем не менее свое наказание он справедливо получил в виде лишения новогодних корпоративов.

При этом он считает, что к данной истории привлечено слишком много внимания, хотя само событие «совершенно того не заслуживает». Поэтому не исключено, что совсем скоро «все всё забудут», тем более, что после Нового года, как правило, «наблюдается затишье».



«Но не нужно забывать, что тот, кого постоянно тыкают палкой, может и обозлиться. Но Филипп Киркоров, надо сказать, человек очень мирный. И потом тот, кто тыкал в него палкой после очередной ошибки, сидит довольный, говоря: «смотрите, чего добился». В общем, вся эта история очень некрасивая со всех сторон, но такого внимания к себе не заслуживает», – заключил Кононенко.

Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми». Мероприятие посетили многие российские звезды. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей. При этом блогер сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.

Телеведущая Ксения Собчак попросила прощения за свой внешний вид, отметив, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». Певцы Дима Билан и Лолита тоже объяснили свое присутствие на «голой вечеринке».

Киркоров в свою очередь записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Однако даже после извинений артиста не оставили в покое. Его официальный сайт оказался заблокирован, а на постере новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» его заменили на комика Павла Волю. Позже гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман заявил, что в ближайшее время в театре пройдет корпоратив, на котором Киркорова не будет, ведь он поступил «не по-пацански», поэтому его отшивают, «как чушпана».

Также стоит вопрос о лишении Киркорова звания народного артиста, однако его адвокат Александр Добровинский считает, что участие певца в скандальной вечеринке Ивлеевой не может быть основанием для этого. Позже заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев выразил мнение, что звания артиста лишить все-таки могут из-за нарушения им профессиональной этики и моральных норм.