В Минобороны назвали число полученных ВС России танков и беспилотников

Минобороны: ВС России в 2023 году получили больше 1,5 тыс. танков и 22 тыс. беспилотников

Tекст: Елизавета Шишкова

Уровень обеспеченности ВС России составил более 84%. В войска поставлено более 1,5 тыс. танков, 2,2 тыс. бронемашин, более 1,4 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, а также свыше 22 тыс. беспилотников, передает ТАСС.

За год войсками получено также более 12 тыс. автомобилей, причем больше 10% (1,4 тыс.) – бронированные.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, за счет чего Россия достигла успеха в производстве беспилотников.