Угонщик Lamborghini в Москве оказался наркоманом из Петербурга

Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ

Политолог Корнилов: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ

Tекст: Анастасия Куликова

«Идея обсуждать ДСНВ со всеми ядерными державами озвучивалась Москвой неоднократно. Напомню, когда шли переговоры о «нулевом варианте», Советский Союз предлагал США ликвидировать британские и французские ракеты среднего радиуса действия. Вашингтон, конечно, не принял такое предложение», – отметил политолог Владимир Корнилов.

По его словам, соглашение в нынешнем виде создает дисбаланс, диспропорцию. «Мы снижаем свои ядерные запасы, США поступают так же, но при этом другие ядерные страны, в том числе союзники Вашингтона по НАТО, в этой сделке не участвуют. Поэтому, конечно, было бы логичнее и правильнее договариваться всем членам ядерного клуба», – пояснил собеседник.

Однако доводы США против такой идеи будут прежними, считает Корнилов. «Они заговорят о том, что у Британии и Франции якобы слишком незначительные запасы, и их не надо учитывать. Они будут настаивать на том, что ДСНВ – это соглашение двух сторон, а не многосторонняя международная договоренность», – детализировал политолог.

Корнилов полагает, что к какому-либо соглашению в итоге прийти не удастся. «На мой взгляд, после 2026 года Договор о СНВ прекратит свое существование. Мы видим, что США взяли курс на нагнетание антироссийских настроений, на нагнетание отношений Запада с Россией. Я не думаю, что через три года ситуация изменится», – резюмировал собеседник.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

Как отметил дипломат, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным. При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.