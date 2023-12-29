  • Новость часаОчевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    17 комментариев
    29 декабря 2023, 12:13

    Угонщик Lamborghini в Москве оказался наркоманом из Петербурга

    Угнавший Lamborghini с автомойки в Москве оказался находившимся под воздействием наркотиков Петербуржцем

    Tекст: Александра Юдина

    Угнавший с автомойки в Москве автомобиль стоимостью более 25 млн рублей мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    По его словам, сотрудники ДПС задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством, передает ТАСС.

    Сам задержанный отметил, что угнал автомобиль, находясь под воздействием наркотического средства, он не имел цели хищения.

    Напомним, в российской столице с территории автомобильной мойки угнали автомобиль Lamborghini Urus – неизвестный представился сотрудником компании, забрал ключи от машины у работников автомойки и скрылся.

    28 декабря 2023, 13:22
    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    @ Russian Presidency/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency

    Общее число доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

    Коментарии (3)
    28 декабря 2023, 22:55
    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды объяснила отъезд сына

    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды заявила, что у сына было разрешение на выезд

    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды объяснила отъезд сына
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сергей Бида имел разрешение на выезд из России и улетел за океан только для того, чтобы перенести операцию, он не планирует выступать за сборную США, заявила мать сбежавшего шпажиста Елена Гришина.

    Гришина рассказала, что сын приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться, но ему отказали. По ее словам, у Биды было разрешение на выезд из страны от Минспорта  до конца года, списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Аналогичный список был в Министерстве обороны, где его подписывали, передает RT.

    Гришина добавила, что у сына не остановили на границе, потому что было разрешение на выезд до конца года, он планировал уехать, а после операции, возможно, вернуться обратно.Она подчеркнула, что Сергей Бида патриотично настроен и не собирается выступать за сборную США.

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

    Напомним, в июле Федерация фехтования России приняла решение уволить Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге после участия Сергея Биды и Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия России.

    Коментарии (36)
    28 декабря 2023, 13:02
    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ

    Политолог Корнилов: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ

    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предложение Москвы подключить Францию и Британию к диалогу по СНВ логично. Однако Вашингтон, который и прежде отвергал эту идею, снова выступит против. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ.

    «Идея обсуждать ДСНВ со всеми ядерными державами озвучивалась Москвой неоднократно. Напомню, когда шли переговоры о «нулевом варианте», Советский Союз предлагал США ликвидировать британские и французские ракеты среднего радиуса действия. Вашингтон, конечно, не принял такое предложение», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, соглашение в нынешнем виде создает дисбаланс, диспропорцию. «Мы снижаем свои ядерные запасы, США поступают так же, но при этом другие ядерные страны, в том числе союзники Вашингтона по НАТО, в этой сделке не участвуют. Поэтому, конечно, было бы логичнее и правильнее договариваться всем членам ядерного клуба», – пояснил собеседник.

    Однако доводы США против такой идеи будут прежними, считает Корнилов. «Они заговорят о том, что у Британии и Франции якобы слишком незначительные запасы, и их не надо учитывать. Они будут настаивать на том, что ДСНВ – это соглашение двух сторон, а не многосторонняя международная договоренность», – детализировал политолог.  

    Корнилов полагает, что к какому-либо соглашению в итоге прийти не удастся. «На мой взгляд, после 2026 года Договор о СНВ прекратит свое существование. Мы видим, что США взяли курс на нагнетание антироссийских настроений, на нагнетание отношений Запада с Россией. Я не думаю, что через три года ситуация изменится», – резюмировал собеседник.

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Как отметил дипломат, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным. При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (19)
    28 декабря 2023, 18:19
    ЦБ назвал объем международных резервов России

    Международные резервы России с 15 по 22 декабря выросли на 0,9%, до 593,4 млрд долларов

    ЦБ назвал объем международных резервов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на 0,9% и составили 593,4 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

    По сообщению регулятора, объем международных резервов по состоянию на конец дня 22 декабря составил 593,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,5 млрд долларов, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки, передает РИА «Новости».

    Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала основными проблемами после введения антироссийских санкций международные платежи и блокировку активов частных лиц.

    Коментарии (31)
    28 декабря 2023, 18:52
    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония заявила о невозможности выдачи Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

    В случае обращения Украины к Эстонии за помощью в мобилизации живущих там украинцев Таллину было бы сложно отказаться, но у страны нет возможности по выдаче мужчин мобилизационного возраста Киеву по международному праву, сказал Ляэнеметс, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

    Для этого требуется отдельное соглашение между государствами и решение на уровне правительств.

    Ранее Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (9)
    28 декабря 2023, 18:35
    Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе впервые в истории мировой энергетики искусственно разрушают спрос на газ, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов», – сказал Миллер на совещании по итогам года, передает ТАСС.

    По словам главы Газпрома, во многих странах Европы искусственное разрушение спроса на газ «фактически привело к деиндустриализации».

    Ранее в Германии предрекли проблемы экономики Евросоюза при отказе Киева от транзита российского газа.

    Коментарии (41)
    28 декабря 2023, 19:31
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина достигли компромисса и были близки к мирному соглашению, приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого издание «Страна.ua».

    Он рассказал, что находился в составе группы переговорщиков. По его словам, делегации практически два месяца обсуждали возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. А уже в конце апреля 2022 года стороны были близки к тому, чтобы мирно завершить конфликт, передает RT.

    При этом Чалый добавил, что «по каким-то причинам» договоренности оказались сорваны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (25)
    28 декабря 2023, 17:48
    Блиновская оспорила требование о выплате более 1,4 млрд рублей

    Блиновская оспорила в арбитражном суде требование ИФНС о выплате более 1,4 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Елена Блиновская подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве с просьбой признать недействительными требования налоговой в более чем 1,4 млрд рублей, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

    Она указала, что Блиновская требует «признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму», передает ТАСС.

    Московский городской суд в середине декабря признал законным продление до 26 января 2024 года домашнего ареста для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов.

    Коментарии (28)
    29 декабря 2023, 00:12
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    @ Игорь Онучин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    Минюст Украины подал  очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, предметом взыскания являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е, передает ТАСС.

    Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.

    Напомним, в августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

    Коментарии (3)
    29 декабря 2023, 09:57
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    @ Stadt Ludwigshafen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем», в Соломенском районе виден столб черного дыма, сообщили очевидцы.

    Дым также виден в районе Воздухофлотского проспекта и в Шевченковском районе, передает ТАСС.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская». Сейчас станция работает как укрытие, поезда проезжают ее без остановки.

    Станция находится в центре города, в Шевченковском районе.

    На территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы также прозвучали в других городах.

    Коментарии (13)
    28 декабря 2023, 17:18
    В Латвии решили депортировать более тысячи россиян

    Власти Латвии решили депортировать более 1,2 тыс. россиян

    В Латвии решили депортировать более тысячи россиян
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тыс. россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку, сообщает Sputnik Латвия.

    Подать документы на ВНЖ необходимо было до 30 ноября. Как итог, из Латвии выдворят минимум 1213 граждан России, они не подали документы, а также нет информации, что они покинули страну, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что окончательное число подлежащих высылке из страны будет еще обновляться.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Литва, Латвия и Эстония стремительно насаждают тоталитарные практики, еще недавно казавшиеся немыслимыми в Евросоюзе. Подавление нацменьшинств, как ни странно, не самый яркий тому пример. От всех граждан, даже титульных этносов, в Прибалтике теперь требуют таких образцов подчинения, которые были немыслимы даже для тоталитаризма времен СССР.

    Коментарии (44)
    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

    Коментарии (29)
    28 декабря 2023, 13:03
    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине

    В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».

    По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.

    Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.

    Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».

    В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.

    «Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.

    По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

    Коментарии (6)
    28 декабря 2023, 21:57
    В Нидерландах призвали готовиться к войне с Россией

    Главком ВС Нидерландов Вийнен заявил о возможной войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нидерландское общество должно быть готовым к военному конфликту с Россией, заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен, пишет De Telegraaf.

    «Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», – приводит De Telegraaf слова Вийнена, передает «Газета.Ru».

    Генерал считает, что для дальнейшего функционирования армии Нидерландов нужны резервисты и добровольцы. Чтобы быть готовыми к военному столкновению, ВС страны требуется набирать от двух до трех тысяч добровольцев в год, заявил Вийнен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин назвал чушью слова президента США Джо Байдена о возможности нападения России на НАТО.

    Коментарии (31)
    28 декабря 2023, 12:34
    Медведев назвал Одессу, Харьков, Николаев и Киев русскими городами

    Медведев назвал «маркированные желто-голубым» Одессу, Харьков, Киев и Николаев русскими городами

    Медведев назвал Одессу, Харьков, Николаев и Киев русскими городами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Маркированные желто-голубым Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев являются русскими городами, как другие временно оккупированные, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По его словам, эти города «пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», передает РИА «Новости».

    У Медведева поинтересовались, возможны ли в следующем году переговоры по урегулированию кризиса на фоне истощения запасов Киева и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.

    Зампред СБ пояснил, что подобные переговоры никак временем не ограничены.

    Он уточнил, что переговоры могут вестись вплоть «до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса».

    Медведев отметил, что переговоры возможны, и Россия их никогда не отвергала, в отличие от Киева.

    Ранее Медведев сравнил ситуацию на Украине с борьбой пауков, посаженных в одну банку.

    Коментарии (36)
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    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

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    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

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