Постпред в Евросоюзе счел тоталитарной тенденцией ограничение вещания российских СМИ

Постпред Ульянов: Ограничение российских СМИ в Европе отражает тоталитарные тенденции

Tекст: Елизавета Шишкова

Он назвал действия ЕС «безобразием». По словам Ульянова, европейские власти лишают граждан альтернатив, поэтому «нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок», особенно в ситуации конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Ситуация является крайне тревожной и отражает антидемократические тенденции, которые в будущем могут набрать силу, предупредил постпред.

Ульянов добавил, что подобные ограничения затронули и его: на протяжении нескольких лет он развивал собственный официальный аккаунт в соцсети X (ранее – Twitter), однако после начала СВО тот попал под так называемый «теневой бан».

Алгоритмы не позволяют твитам дипломата расходиться широко, а количество подписчиков ограничено. Это составляет разительный контраст с тем, что было несколько лет назад.

При этом переход соцсети под управление Илона Маска не помог переломить ситуацию со свободой слова на этой площадке.

В связи с этим, отметил Ульянов, его отношение к соцсети Х довольно скептическое.

«Ну, несолидно так себя вести. Я понимаю, что это частная компания, она может определять правила, но если декларируешь какую-то мысль, какую-то свободу слова, открытость, то надо этому соответствовать. И не надо пугаться моего маленького аккаунта», – заключил дипломат.

Ранее в Госдуме оценили западный рейтинг «свободы прессы».