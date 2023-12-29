WP: США не смогут изъять и передать Украине активы России без согласия Европы

Tекст: Вера Басилая

Рогин считает, что администрация Байдена стала теплее относиться к идее использования замороженных активов России для оплаты восстановления Украины. Белый дом ведет закулисные длительные внутриполитические дискуссии, и консультации с Капитолийским холмом. По его словам, есть обоснованные опасения в Минфине США и Госдепартаменте относительно изъятия иностранных суверенных активов даже в текущих обстоятельствах, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Обозреватель привел данные, согласно которым лишь 2% этих средств хранятся в Соединенных Штатах, остальные замороженные активы – в Бельгии и Швейцарии.

Он отметил, что изъятию и передаче Украине российских активов сильно сопротивляется Европа, особенно Берлин. Там указывают на то, что такой шаг нарушает международное право, и может подорвать доверие к евро. Администрация Байдена призывала страны Группы семи определиться с дальнейшими действиями к концу февраля.

Автор пишет, что Белый дом хочет сохранить возможность вернуть активы России, если президент РФ Владимир Путин сам решит предоставить компенсацию Украине. По мнению Рогина, без изъятия активов России Украина потеряет возможность выживать в качестве функционирующего государства.

Обозреватель отметил, что негласным крайним сроком одобрения помощи Украине является 19 января, к этому же дню Конгресс должен также принять новую инициативу о финансировании работы правительства.

Ранее The New York Times писал, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер заявил, что изъятие замороженных российских активов для помощи Киеву может стать катаклизмом для системы, где доминирует доллар.