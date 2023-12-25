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    Прибалтика опередила Советский Союз в тоталитаризме
    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира
    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины
    Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку
    Власти Белграда назвали беспорядки в городе майданизацией
    В Госдепе разъяснили претензии на расширение границ в Арктике (карта)
    В Калининградскую область въехало рекордное число машин из Польши
    Боррель допустил победу России на поле боя
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России было нереально
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    7 комментариев
    25 декабря 2023, 09:59

    Нобелевский лауреат сравнил использование США активов России с катаклизмом

    La Repubblica: Нобелевский лауреат Шиллер сравнил использование США активов России с катаклизмом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Изъятие замороженных российских активов для помощи Киеву может стать катаклизмом для системы, где доминирует доллар, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер.

    По слова экономиста, решение подтвердить, что происходящее на Украине – это прокси война, и может «парадоксальным образом обернуться» против США и Запада, передает ТАСС.

    «Если Америка сегодня поступает так с Россией... завтра она может поступить так с кем угодно», – указал Шиллер в интервью итальянской газете La Repubblica.

    Он уточнил, что конфискация активов разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, что станет первым шагом к дедолларизации. Другие страны могут захотеть перевести доллары в юани «или, почему бы и нет, в евро».

    Ранее The New York Times писал, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

    24 декабря 2023, 18:53
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Временному поверенному в делах России в Тегеране вручили ноту протеста в МИД Ирана, причиной послужило итоговое заявление участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), которая прошла в среду в Марракеше.

    В МИД Ирана уведомили, что временному поверенному вручена нота протеста, поскольку в заявлении форума упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает ТАСС.

    Главы МИД России и арабских стран, принимавшие участие в очередной сессии РАФС, в частности, подчеркнули «поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН».

    В июле в МИД Ирана также выразили протест российскому послу в Тегеране Алексею Дедову в связи с итоговым заявлением состоявшейся в Москве министерской встречи в рамках диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    Коментарии (116)
    24 декабря 2023, 11:17
    Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку

    Блогер Настя Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку

    Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущая и блогер Настя Ивлеева принесла извинения за проведение «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», после которой на нее заявили в прокуратуру из-за признаков ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    Ивлеева признала, что снимать видео в ходе мероприятия, а затем распространять его в Сети, было неуместно, передает Ura.ru.

    «Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планирование мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми», – сказала блогер.

    Она также пообещала направить на благотворительность средства, вырученные от продажи билетов на продолжение вечеринки.

    Ранее общественники попросили прокуратуру, МВД и Следственный комитет проверить вечеринку, организованную Настей Ивлеевой. Сама блогер заявляла, что не видит в мероприятии ничего «бесовского». Рэпера Vacio арестовали после участия в вечеринке, позже он также принес извинения. Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста.

    Коментарии (151)
    24 декабря 2023, 12:39
    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира

    Путин восхитился поступком солдата, попросившего наградить своего командира

    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира
    @ t.me/zarubinreporter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин восхитился поступком бойца, который после церемонии награждения в Кремле попросил поощрить и его командира. Как считает глава государства, подобное возможно только в Российской армии.

    Кадры общения опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. На следующей церемонии награды получил весь экипаж, но в тот момент боец этого не знал.

    «Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел – также за бокалом шампанского – и говорит: «Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», – передает ТАСС пересказ Путиным их диалога во время беседы с экипажем. «Настоящий мужчина, – похвалил он. – Не знал ничего, а о вас, своих боевых товарищах, не забывал».

    Как считает президент, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране. «Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», – сказал он.

    Ранее Путин лично вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Коментарии (36)
    24 декабря 2023, 11:01
    США нацелились на расширение своей территории в Арктике

    Bloomberg: США расширили свои территориальные претензии на континентальный шельф в Арктике

    США нацелились на расширение своей территории в Арктике
    @ M. Baumann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике, пишет Bloomberg.

    «Континентальный шельф – это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», – говорится в заявлении Госдепартамента США, его цитирует Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Площадь так называемого расширенного континентального шельфа составляет порядка 1 млн квадратных километров, что почти в два раза превышает площадь Калифорнии. Большая его часть расположена в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения. На нее также претендуют Россия и Канада. По информации Bloomberg, посредством расширения шельфа США нацелены получить доступ к минералам, использующимся при производстве аккумуляторов для электромобилей. Там также находятся нефтяные и газовые месторождения.

    Ранее адмирал США заявил о необходимости НАТО готовиться к конфликту в Арктике.

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    24 декабря 2023, 16:20
    В Россию из Польши через КПП в Калининградской области въехало рекордное количество машин

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедшие сутки через пропускной пункт «Мамоново-2» на территорию России въехали более 640 машин с иностранными номерами, сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

    Отмечается, что это рекорд по въезду легковых автомобилей на российско-польской границе в Калининградской области. Только за последние сутки калининградские таможенники оформили на въезд в область рекордное количество таких машин – 640, а всего за три дня – 1738, передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что подавляющее большинство автомобилистов (99,9%) – это русскоязычные немцы, которые на праздники едут не только в Калининградскую область, но и в Россию, используя Калининград как транзитный пункт.

    Ранее сообщалось, что очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с 24 ноября. К 25 ноября на литовско-российской границе скопилось 80 грузовиков, к 26 ноября – 145 грузовиков. К 10 декабря очередь выросла до 260 машин.

    Коментарии (23)
    24 декабря 2023, 16:20
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально

    Боевик из украинского подразделения «Кракен» обвинил военное командование в некомпетентности

    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское военное командование планировало, что в рамках контрнаступления ВСУ удастся за три дня пройти 15 км, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Но все пошло не по плану, прорвать «шикарную оборону» России не удалось, а на штурм стали бросать неподготовленных солдат, рассказал один из боевиков подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена).

    «Весь мир, вся Украина ждали это контрнаступление. И оно пошло не по плану. Оно вообще не пошло никак. Люди, которые готовили этот план, некомпетентны, они ничего не сделали для того, чтобы мы победили», – рассказал украинскому журналисту Роману Бебеху один из боевиков «Кракена».

    Он также отмечает, что между подразделениями не было никакого взаимодействия, которое «могло бы позволить захватывать фронт за фронтом». «Куча бригад постреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, много пехоты было подорвано», – рассказывает военный.

    Российскую оборону, также известную как «Линия Суровикина», он называет «просто шикарной» и признает: «Мы бы ее никак не прорвали, это было невозможно».

    «Задачей было за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак с двух сторон и выйти на Мелитополь», – добавляет он, указывая, что до начала «контрнаступа» план ему казался реалистичным, но уже с первых дней атаки стало понятно, что реализовать его не получится.

    Боевик также настаивает – проблем с количеством западного вооружения не было, его предоставили в достатке. Однако уже в первый месяц оно «постиралось», как и личный состав. «Люди увидели, как к ним относятся, штурмовые группы состояли из поваров, артиллеристов, снайперов», – рассказывает он.

    Поэтому активная фаза контрнаступления остановилась уже в середине июля, считает боевик. По его словам, вся штурмовая тактика была лобовой, практически без обходных маневров. Также ошибкой командования он считает атаки без численного преимущества.

    В четверг начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ в рамках контрнаступления планировали за 15 суток блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом.

    По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.

    «Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – отметил он, добавив, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

    Вместе с тем в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Военный отмечал, что в период всего контрнаступления он наблюдал, как «его войска и техника застревают на минных полях», а поставленное западными странами вооружение «подвергается обстрелам российской артиллерии».

    По его словам, согласно плану, ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 км в день. «Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады», – добавляет генерал.

    Однако с мнением главкома не согласился Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая. Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16.

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    24 декабря 2023, 19:55
    В США разъяснили претензии на расширение границ в Арктике

    В США заявили, что расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России

    Tекст: Ольга Иванова

    Границы, которые США определили для расширенного континентального шельфа, не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, говорится в пояснении Госдепартамента.

    В материале Госдепартамента утверждается, что США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию, решить вопрос предстоит с Канадой, Багамскими островами и Японией, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент заверил, что «внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерации».

    Ранее Госдепартамент США сообщил о намерениях расширить американскую часть континентального шельфа в Арктике. Площадь так называемого расширенного континентального шельфа составляет порядка 1 млн квадратных километров, что почти в два раза превышает площадь Калифорнии. Большая его часть расположена в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения.

    На нее также претендуют Россия и Канада. По информации Bloomberg, посредством расширения шельфа США нацелены получить доступ к минералам, использующимся при производстве аккумуляторов для электромобилей. Там также находятся нефтяные и газовые месторождения.

    Коментарии (17)
    24 декабря 2023, 15:09
    Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

    В интервью Deutsche Welle (признано иноагентом в России) Марченко заявил, что на Украине «закончились» добровольцы, поэтому неизвестно, когда и как качественно будет проходить планируемая мобилизация, передает РИА «Новости». «Как это осуществить физически, понимания нет», – добавил он.

    По словам генерала, взамен потерянным на фронте 100 военным, мобилизуют всего 20 человек. Он также положительно оценил предложение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет и подчеркнул, что «не стоит закрывать дырки на фронте женщинами, когда масса мужчин скрываются за границей».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

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    24 декабря 2023, 12:58
    В Эстонии пригрозили Украине испорченным Рождеством

    РБК: Эстонский генерал предупредил об «испорченном Рождестве» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы у Украины заканчиваются, Запад должен нарастить военную поддержку на случай российского наступления, заявил бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента Рихо Террас.

    По его словам, у Украины кончаются техника и оружие, а Россия может собрать силы «для конкретного рождественского наступления» и «испортить» Украине Рождество, передает РБК.

    Террас добавил, что Россия значительно усилила военное давление на Украину, впереди важные две недели, и если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», так как это покажет слабость НАТО.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.


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    24 декабря 2023, 15:22
    Боррель допустил победу России на поле боя

    Боррель: Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности

    Боррель допустил победу России на поле боя
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью британской газете Guardian.

    «Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе», – подчеркнул Боррель.

    Глава европейской дипломатии считает, что Россия якобы «не может позволить остальной Украине принадлежать Европейскому союзу», поэтому ЕС нужно «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени».

    «Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит (президенту России Владимиру) Путину выиграть войну на Украине», – сказал Боррель.

    Европейский дипломат опасается, что Россия выиграет конфликт на Украине, а это может случиться быстро, поскольку Москва наращивает свои силы. В связи с этим Боррель призвал срочно всем консолидироваться.

    В апреле 2022 года после визита в Киев Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину и призвал усилить санкции против России. Тогда он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

    Ранее Боррель заявил, что победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза.


    Коментарии (54)
    24 декабря 2023, 12:56
    В журналистов Русской службы Би-би-си бросили гранату в Риге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В латвийской столице неизвестный закинул учебную гранату в бар, где проходила вечеринка сотрудников Русской службы Би-би-си.

    Около полуночи, когда в баре оставалось мало гостей, неизвестный открыл дверь в заведение и кинул в сторону журналистов гранату, пишет Deutsche Welle (признано в России иноагентом) со ссылкой на участников мероприятия, передает Life. Никто не пострадал.

    Предварительно установлено, что нападавший использовал учебно-имитационную РГД-5. Журналисты связали инцидент с профессиональной деятельностью, местная полиция не исключает версию конфликта на бытовой почве. Злоумышленник пока не задержан.

    В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве.

    Коментарии (23)
    24 декабря 2023, 10:55
    РАН: Дефицит кадров в России в 2023 году составит 4,8 млн человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2022–2023 годах в России значительно увеличился дефицит рабочей силы, по итогам текущего года в стране не хватает примерно 4,8 млн работников, следует из исследования научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина.

    Как пишут «Известия», в своем исследовании Ахапкин обращает внимание на данные Росстата, по которым к середине текущего года на вакантные места требовалось принять 6,8% от списочной численности сотрудников и если рaспрострaнить данные на всю совокупность занятых, то нехвaтка рaботников в 2023 году ориентировочно состaвит 4,8 млн человек.

    Как говорится в исследовании, дефицит рабочей силы в России резко вырос по итогам прошедших двух лет, а нехватка сотрудников проявилась даже в условиях, когда количество уже работающих людей остается стабильным.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика почти полностью задействовала все трудовые ресурсы, в данный момент ситуация с кадрами острая.

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    24 декабря 2023, 11:13
    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток

    Специальные блокпосты для вручения повесток установят по всей Украине до конца декабря

    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак.

    По его словам, с 28 декабря в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «ребят на фронте нужно менять», заявив, что в пехоту отправятся «дети пафосных деятелей, мажоры, блогеры и все попавшиеся».

    Официально пока информация не подтверждалась.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

    Коментарии (36)
    24 декабря 2023, 19:36
    Хуситы обвинили США в ошибочном ракетном пуске в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский военный корабль совершил ошибочный ракетный пуск в Красном море море в попытке сбить разведывательный беспилотник правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы), заявил официальный представитель хуситов Мухаммед Абдессалам.

    Он указал, что в результате одна из ракет взорвалась недалеко от курса принадлежащего Габону корабля на юге от Красного моря, который шел из российского порта, передает РИА «Новости».

    Представитель хуситов указал, что угроза международному морскому судоходству возникает в результате милитаризации Красного моря Вашингтоном и его партнерами.

    Напомним, сообщалось о желании США создать коалиционные силы, которые должны препятствовать нападениям йеменских хуситов на гражданские суда. Ряд крупных перевозчиков заявил о прекращении поставок через Красное море на фоне атак хуситов.

    В октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».

    Коментарии (4)
    24 декабря 2023, 22:15
    Вучич срочно обратился к нации из-за протестов в Белграде

    Президент Сербии Вучич выступил со срочным обращением к нации из-за протестов в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александар Вучич обратился со срочным обращением к нации на фоне попыток протестующих штурмовать здание городской администрации Белграда, и призвал население не беспокоиться, сообщила газета «Вечерне новости».

    Издание пишет, что Вучич обратился к нации в онлайн-формате, призвал население не беспокоиться, заявив, что в Сербии нет революции, правоохранители держат ситуацию под контролем, передает ТАСС.

    Он также поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупреждали сербское руководство и предоставили ему информацию о том, что в стране готовится попытка «цветной революции».

    Между тем, жандармерия Сербии блокировала изнутри вход в администрацию Белграда, куда пытаются проникнуть сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они окружили здание скупщины Белграда, и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передает РИА «Новости».

    В воскресенье демонстранты перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания РИК импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучал сербский рок.

    Напомним, оппозиция в Сербии вышла на акции протеста, выразив несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич представили якобы «фотодоказательства и документы» о нарушениях и потребовали аннулировать результаты.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (18)
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    Вучич срочно обратился к нации из-за протестов в Белграде
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    В журналистов Русской службы Би-Би-Си бросили гранату в Риге
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    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Зеленский теряет ключевой инструмент влияния на украинцев

    На Украине разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией – воспользовавшись командировкой в ЕС, страну покинул известный пропагандист Алексей Печий. Схожим образом все чаще поступают и волонтеры. Чем конкретно вызваны подобные инциденты и к каким последствиям они могут привести в перспективе? Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    Прибалтика опередила Советский Союз в тоталитаризме

    Литва, Латвия и Эстония стремительно насаждают тоталитарные практики, еще недавно казавшиеся немыслимыми в Евросоюзе. Подавление нацменьшинств, как ни странно, не самый яркий тому пример. От всех граждан, даже титульных этносов, в Прибалтике теперь требуют таких образцов подчинения, которые были немыслимы даже для тоталитаризма времен СССР. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

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