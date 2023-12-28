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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

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    28 декабря 2023, 19:39

    Артем Жога встретился в Донецке с собирающими подписи в поддержку Путина волонтерами

    Герой ДНР Жога встретился в Донецке с волонтерами, собирающими подписи в поддержку Путина

    Спикер парламента ДНР и отец погибшего Героя России Владимира Жоги Артем Жога встретился в Донецке с волонтерами, которые занимаются сбором подписей в поддержку Владимира Путина на выборах главы государства.

    Жога стал сопредседателем предвыборного штаба Путина, передает «Первый канал».

    «Все говорят, что молодежь – это наше будущее. Неправда, молодежь – это наше настоящее. И я вижу, что действительно, труды по воспитанию, по патриотическому воспитанию нашей молодежи на протяжении этих лет не прошли даром. И благодаря этой работе мы сейчас видим сознательную молодежь патриотически настроенную, грамотную, которая активно занимается построением нашей жизни и соответственно, наши будущие поколения будут уже сейчас осознавать, что мы будем жить хорошо, счастливо, в хорошей счастливой стране. Спасибо большое за вашу работу!» –  сказал Артем Жога.

    Напомним, Путин лично предложил художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову, главврачу московской больницы № 52 Марьяне Лысенко и спикеру Народного совета ДНР Артему Жоге стать сопредседателями его избирательного штаба.

    26 декабря 2023, 07:46
    Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30 человек

    Памфилова: Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что степень конкуренции на предстоящих выборах будет зависеть не столько от количества претендентов, сколько от их качества. По ее словам, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30 человек, передает ТАСС.

    Памфилова уточнила, что сейчас у претендентов организационное время, они проводят мероприятия, партии проводят съезды.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Его кандидатуру поддержали на съезде партии на прошлой неделе. Политолог Алексей Мартынов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял мотивы выдвижения Слуцкого.

    В понедельник  документы в ЦИК также представил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди». В свою очередь предвыборный съезд КПРФ решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

    Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

    Между тем Центризбирком России уже зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки его самовыдвижения группу избирателей.

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    26 декабря 2023, 14:19
    В Кремле прокомментировали большое число претендентов на выдвижение в президенты

    Представитель Кремля Песков назвал естественным большое число претендентов на выдвижение в президенты России

    Tекст: Александра Юдина

    Желание граждан воспользоваться закрепленным в Конституции правом выдвигаться в президенты России – естественный процесс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в рамках избирательной кампании появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что у кого-то из участников амбиции реализуемы, а у кого-то нет, но желающие могут принять участие.

    «В Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидатуры. Граждане этим пользуются», – подчеркнул Песков.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

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    26 декабря 2023, 19:28
    ЦИК: Документы для выдвижения на выборы президента подали восемь человек

    В ЦИК сообщили, что документы для выдвижения на выборы президента подали 8 человек

    Tекст: Кристина Цыцура

    Восемь человек, которых выдвинули политические партии или группы избирателей, подали документы в ЦИК для участия в выборах президента России, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

    Также он сообщил, что одному из претендентов отказали в регистрации в связи с многочисленными нарушениями в представленных документах, передает ТАСС.

    По его словам, «всего ЦИК о намерении провести съезды политических партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека».

    Среди подавших документы есть президент России Владимир Путин, он баллотируется как самовыдвиженец.

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    26 декабря 2023, 08:35
    В ЦИК допустили участие в голосовании на выборах президента с украинским паспортом

    ЦИК: На выборах президента России допустимо участие в голосовании граждан с украинским паспортом

    Tекст: Александра Юдина

    Возможность голосования с украинским паспортом на выборах президента России в новых регионах будет обусловлена решением местных властей, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, возможность участия в голосовании граждан с украинским паспортом – единственно верное решение, передает ТАСС.

    Памфилова заметила, что из-за затопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС жители «лишились не только домов, но и документов – уже выданных российских паспортов».

    Глава ЦИК отметила важность того, что люди должны иметь право голосовать даже в том случае, если еще не смогли по каким-либо причинам получить российский паспорт, то есть по тому документу, который удостоверяет их личность.

    Памфилова подчеркнула, что такое решение будет обоснованным и верным, однако добавила, что окончательное решение будут принимать местные власти.

    Ранее Памфилова сообщала, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

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    27 декабря 2023, 16:35
    Эксперт: КПРФ выдвинула «сбитого летчика» кандидатом в президенты

    Политолог Данилин: Выдвижение КПРФ слабого кандидата в президенты не снизит конкурентность выборов

    Эксперт: КПРФ выдвинула «сбитого летчика» кандидатом в президенты
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    КПРФ безответственно поступила в отношении своего электората, выдвинув кандидатом на президентских выборах «сбитого летчика» Николая Харитонова. Но это не снизит конкурентность выборов, поскольку есть много интересных кандидатов, например, от «Новых людей» и ЛДПР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Харитонов подал в ЦИК документы для выдвижения в кандидаты на президентских выборах.

    «Выдвижение Харитонова, безусловно, является не совсем дружественным жестом со стороны КПРФ. Очевидно, что Харитонов это – «сбитый летчик». Его также можно назвать второгодником, который уже однажды баллотировался на выборах президента и получил один из самых низких результатов для КПРФ», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Сейчас коммунисты, отказываясь выдвигать фронтмена, несколько снижают конкурентность на выборах и отказываются от притязаний на то, чтобы быть второй партией в стране. Например, от ЛДПР на выборах пошел лидер, а КПРФ выставили кого не жалко. Хоть Харитонов и является опытным коммунистом, но все же можно было бы ожидать от партии куда более серьезного кандидата», – посетовал эксперт.

    «Тем не менее электоральные кампании в России всегда были и будут конкурентными. В выборах в России всегда участвуют политики, представляющие самый широкий диапазон политических идей. Сейчас тоже есть достаточно большое количество интересных кандидатур – от «Новых людей», от ЛДПР, а также другие кандидаты. Поэтому, несмотря на то, что КПРФ безответственно поступила в отношении своего электората, это не скажется на конкурентности выборов», – резюмировал он.

    В среду депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов подал в Центральную избирательную комиссию документы для выдвижения в кандидаты на президентских выборах, сообщает пресс-служба партии.

    «Один из наших лозунгов: «Поиграли в капитализм – и хватит!» Ранее на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что капитализм зашел в тупик. Действительно, капитализм полностью исчерпал себя и теперь тормозит дальнейший прогресс. Реализация нашей «программы победы» позволит России вернуться на социалистический путь развития. На путь прогресса», – сказал парламентарий на брифинге.

    «В условиях крайне сложной, турбулентной международной обстановки контакты, наработанные нашей партией на международном уровне, помогут России выйти из сложной ситуации внешнего давления и, конечно, помогут работе правительства народного доверия, когда нам удастся его сформировать. И в этом отношении работа уже идет. Харитонов заявил о том, что позже мы назовем состав этого правительства», – добавил Дмитрий Новиков, член фракции КПРФ.

    Сейчас более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Документы в ЦИК также представил и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди».

    Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

    Коментарии (2)
    27 декабря 2023, 20:02
    Блогер и бывший морпех подали документы для участия в выборах президента

    Блогер и бывший морпех подали документы в ЦИК для участия в выборах президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Рада Русских, бывший морпех Иван Отраковский и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко подали документы в ЦИК России для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженцев.

    Как сообщает ТАСС, бьюти-блогер Русских объявила 12 декабря в своих соцсетях, в сообщении она опубликовала свое уведомление в ЦИК о проведении собрания инициативной группы избирателей. 27 декабря Русских в соцсетях сообщила, что набрала необходимое количество подписей (529).

    Также документы в ЦИК представили служивший в морской пехоте ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский, собрание его инициативной группы прошло 26 декабря, и председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко (собрание состоялось 24 декабря).

    Кроме того, документы сегодня в ЦИК был намерен представить экоблогер Анатолий Баташев.

    Ранее ЦИК окончила прием документов о регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев на президентских выборах.

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    26 декабря 2023, 12:10
    Депутат Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

    Подмосковный депутат Надеждин подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента

    Tекст: Александра Юдина

    Подмосковный депутат Борис Надеждин подал документы в Центризбирком России для участия в выборах главы государства в следующем году в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива».

    Отмечается, что он лично прибыл в здание ЦИК на Большом Черкасском переулке, чтобы представить необходимый пакет документов, передает ТАСС.

    Член ЦИК РФ Евгений Шевченко поприветствовал Надеждина и принял документы на выдвижение кандидатом в президенты.

    Тремя днями ранее «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты России.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

    Коментарии (4)
    26 декабря 2023, 11:12
    Памфилова: Выборы президента позволят дать электоральный отпор давлению извне

    Глава ЦИК Памфилова допустила, что выборы президента позволят дать электоральный отпор давлению извне

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента России нужно провести, у общества есть потребность показать силу, зрелось и единство, это позволит дать отпор внешнему агрессивному давлению, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    Отвечая на вопрос о своевременности президентской кампании в нынешних условиях, глава ЦИК заметила, что «всегда можно найти предлог и сказать, что для выборов не время, чем пользуются ряд стран, когда эти выборы не угодны или не удобны», передает ТАСС.

    По ее словам, в данный момент как никогда время выбора и время для выборов.

    «Есть потребность людей продемонстрировать силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны», – подчеркнула Памфилова.

    По ее мнению, на фоне агрессивного внешнего давления выборы президента в марте будущего года станут «дополнительным поводом дать такой гражданский, цивилизованный и электоральный отпор».

    Ранее в ЦИК допустили участие в голосовании на выборах президента с украинским паспортом.

    Тем временем Памфилова сообщила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

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    27 декабря 2023, 11:17
    Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента
    Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента
    @ State Duma Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента России в 2024 году.

    Харитонов является депутатом Госдумы всех восьми созывов и возглавляет в нижней палате парламента комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает ТАСС.

    В КПРФ Харитонов является членом президиума ЦК партии.

    Напомним, 23 декабря предвыборный съезд Коммунистической партии Российской Федерации решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

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    27 декабря 2023, 19:46
    ЦИК завершил сбор документов от групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев

    ЦИК завершил сбор документов от групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) окончила прием документов о регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев на президентских выборах.

    Срок приема документов окончился 27 декабря в 18.00 мск, сообщили в ЦИК, передает ТАСС.

    Регистрация группы избирателей не означает регистрации самого кандидата, для этого до конца января 2024 года ему нужно собрать 300 тыс. подписей.

    Прием документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями, продолжается, их будут принимать до 18.00 1 января 2024 года. ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

    До этого в ЦИК сообщали, что для участия в президентских выборах от политических партий или групп избирателей подали документы восемь человек.

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    27 декабря 2023, 18:38
    Главврач Лысенко: Волонтеры-медики активно участвуют в сборе подписей в поддержку Путина

    Главврач московской больницы № 52 Лысенко: Волонтеры-медики активно участвуют в сборе подписей в поддержку Путина

    Волонтеры-медики активно участвуют в сборе подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих в марте будущего года выборах главы государства, сообщила на встрече с волонтерами главный врач московской больницы № 52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.

    «Вы и ваши коллеги принимаете активное участие и в работе штаба, и в сборе подписей, огромное человеческое спасибо, потому что это очень важно», – подчеркнула Лысенко. Она назвала огромной честью принимать участие в подобной деятельности, так как это поможет повлиять на будущее всей страны, передает ТАСС.

    «У меня появилась еще одна социально общественная активность: я получила предложение стать сопредседателем избирательного штаба президента России Владимира Путина – это безмерная гордость, и я приняла предложение действительно с ощущением причастности к чему-то великому», – отметила Лысенко.

    Она напомнила, что «развитие нашей страны сейчас непростое, но в то же самое время поворотное». «Нам выпала честь, выпала сложность, удача – возможность участия в чем-то великом, и, конечно, к этому невозможно равнодушно относиться, потому что будущее нашей Родины, детей, профессии и всего, что с нами будет происходить, решается сейчас», – подчеркнула Лысенко. Она убеждена, что «не принимать участие в этом – невозможно, а принимать участие на таком уровне – это действительно большая честь».

    В этой связи она назвала общественную деятельность, прежде всего, ресурсом. «Это ресурс обратной связи, возможности влиять на процессы, которые кажутся значимыми, невозможно заниматься одной узкостью, если ты хочешь что-то поменять, я не знаю таких медиков, которые не хотят ничего менять», – заметила она. Лысенко подчеркнула, что все медики, приходя в эту профессию, понимают, что без общественной работы в любом ее проявлении реализоваться не могут.

    Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ – 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года.

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    28 декабря 2023, 12:22
    ЦИК: На выдвижение кандидатами в президенты претендуют 33 человека

    ЦИК: Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты составило 33 человека

    Tекст: Александра Юдина

    Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило 33 человека, участвовать в выборах намерены девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    По ее словам, в ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, то есть это количество не возросло, передает ТАСС.

    Памфилова уточнила, что девять человек представляют девять политических партий, а остальные 24 уведомления поступили от так называемых самовыдвиженцев.

    По словам главы комиссии, уже получены документы от восьми кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и от шести самовыдвиженцев для регистрации поддержавших их групп избирателей.

    Напомним, выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года.

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    28 декабря 2023, 12:10
    В ЦИК назвали число доверенных лиц Путина на выборах

    ЦИК: В список доверенных лиц Путина на выборах войдут 346 человек

    В список доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек, заявила секретарь ЦИК Наталья Бударина на заседании комиссии.

    Она отметила, что 20 декабря была зарегистрирована группа избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Путина. 26 декабря в ЦИК России поступили документы для регистрации его доверенных лиц, передает ТАСС

    «Рассмотрев представленные документы, руководствуясь статьей 43 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», – сказала Бударина.

    В список доверенных лиц вошли: дирижер Юрий Башмет, актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман, олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка, певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и режиссер Никита Михалков.

    Кроме этого, доверенными лицами главы государства также стали: президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, фигурист Евгений Плющенко, боксер Александр Поветкин, российский артист балета Сергей Полунин, певец Николай Расторгуев, доктор Леонид Рошаль и др.

    Напомним, выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года.

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    28 декабря 2023, 18:55
    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным

    Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство

    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – кандидат, которого выдвигает общество, потому что в списке его доверенных лиц представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества: военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели и другие, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

    «Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник. – «Это говорит о том, что Путин представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться».

    «Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.

    «Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.

    В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

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    28 декабря 2023, 17:56
    «Коммунисты России» выдвинули Малинковича кандидатом в президенты

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Коммунисты России» на съезде выдвинула кандидатом в президенты России своего лидера, депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Малинковича, сообщила пресс-служба партии.

    Отмечается, что Малинкович «пойдет на выборы с обновленной программой «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму», она предусматривает «победоносное завершение СВО». Как отметил на съезде сам Малинкович, в партии немало опытных агитаторов и сборщиков подписей, передает ТАСС.

    Напомним, выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России составило 33 человека, участвовать в выборах намерены девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца.

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    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

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    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии

    Сближение России и Белоруссии в 2023 году происходило едва ли не быстрее, чем когда бы то ни было. Как именно выглядит этот процесс, почему он стал таким интенсивным именно в последнее время и как интеграция двух стран будет углубляться в 2024-м? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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