Артем Жога встретился в Донецке с собирающими подписи в поддержку Путина волонтерами

Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30 человек

Памфилова: Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30 человек

Tекст: Вера Басилая

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что степень конкуренции на предстоящих выборах будет зависеть не столько от количества претендентов, сколько от их качества. По ее словам, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30 человек, передает ТАСС.

Памфилова уточнила, что сейчас у претендентов организационное время, они проводят мероприятия, партии проводят съезды.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Его кандидатуру поддержали на съезде партии на прошлой неделе. Политолог Алексей Мартынов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял мотивы выдвижения Слуцкого.

В понедельник документы в ЦИК также представил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди». В свою очередь предвыборный съезд КПРФ решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

Между тем Центризбирком России уже зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки его самовыдвижения группу избирателей.