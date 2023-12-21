Путин лично предложил Машкову, Лысенко и Жоге возглавить избирательный штаб

Политолог: Выдвинутая беглым олигархом Ходорковским Дунцова – выборный проект деструктивных сил

Политолог Данюк: Дунцову будут использовать, чтобы раскачать обстановку в России в период выборов

Tекст: Олег Исайченко

«Многие к Екатерине Дунцовой относятся скептически, и это оправданно. На мой взгляд, это не потенциальный кандидат в президенты, а технологический проект, который аффилирован с беглым олигархом и иноагентом Михаилом Ходорковским», – считает Никита Данюк, политолог, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.

По его мнению, сам Ходорковский контролируется западными спецслужбами и фондами. А выдвижение Екатерины Дунцовой в качестве кандидата в президенты – это очередная попытка оппонентов России вмешаться во внутриполитические процессы страны. «Было ожидаемо, что наши оппоненты будут стремиться дестабилизировать общественно-политическую обстановку через «кандидата» от так называемых демократических сил», – пояснил Данюк.

Политолог описал технологию, по которой работают такие лица. «Они целенаправленно создают негативные информационные поводы. Далее это подхватывают на Западе и тиражируют в зарубежной прессе», – рассказал Данюк. По его мнению, деструктивные силы, которые находятся за рубежом, попытаются представить Дунцову в качестве конкурента действующего президента на выборах. «Они будут делать упор на то, что люди, которые не во всем согласны с политикой президента, якобы нашли своего кандидата», – прогнозирует собеседник. Однако Данюк полагает, что перспектив у Дунцовой нет.

Ранее стало известно, что 40-летняя журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова подает в ЦИК документы для участия в выборах президента. Примечательно, что параллельно с постоянными анонсами сборов средств на выборную кампанию в своих соцсетях Дунцова нередко публикует посты, оправдывающие осужденного в России блогера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов).

Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале отмечает, что сторонники Навального уже включились в раскрутку Дунцовой, называя ее «единственным приличным кандидатом на предстоящих выборах».

Неизвестная широкой общественности Дунцова начала мелькать в соцсетях радикальной оппозиции после 16 ноября, «когда никому неизвестный проект «Наш штаб» сообщил: У нас появился первый кандидат в президенты! Свою кандидатуру выдвинула Екатерина Дунцова из Тверской области».

По словам Ремесло, «Наш штаб» связан с проектом помощи российским эмигрантам, выступающим против СВО, организованным давней сотрудницей Ходорковского Анастасией Бураковой (признана иноагентом). Проект был запущен при поддержке «Антивоенного комитета России», соучредителями которого является сам Ходорковский и ряд других антироссийских деятелей, среди них Гарри Каспаров (иноагент), Владимир Кара-Мурза (иноагент), Сергей Гуриев (иноагент).

«Уши Ходорковского в данном проекте настолько видны, что их даже не сочли нужным скрывать», – заключает Ремесло.