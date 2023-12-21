Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.0 комментариев
Путин лично предложил Машкову, Лысенко и Жоге возглавить избирательный штаб
Путин лично предложил Машкову, Лысенко и Жоге возглавить его избирательный штаб
Российский лидер Владимир Путин лично предложил художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову, главврачу московской больницы № 52 Марьяне Лысенко и спикеру Народного совета ДНР Артему Жоге стать сопредседателями его избирательного штаба.
По словам Машкова, каждый россиянин «иногда думают, позвонит им президент или нет», и ему – позвонил, передает ТАСС.
Как отмечает Лысенко, за последнее время говорила с президентом дважды, второй раз уже после собрания группы избирателей в поддержку его самовыдвижения. Тогда, по ее словам, от Путина и поступило предложение стать сопредседателем штаба.
Как в заключение добавил Жога, у него такая же ситуация – «поступил звонок на телефон с предложением принять участие в штабе сопредседателем».
Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.
Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.