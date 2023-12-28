  • Новость часаЦБ назвал объем международных резервов России
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    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США
    Эксперт: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка
    Штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    Ростех увеличил производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО в 50 раз
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Блиновская оспорила требование о выплате более 1,4 млрд рублей
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 18:35

    Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе впервые в истории мировой энергетики искусственно разрушают спрос на газ, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов», – сказал Миллер на совещании по итогам года, передает ТАСС.

    По словам главы Газпрома, во многих странах Европы искусственное разрушение спроса на газ «фактически привело к деиндустриализации».

    Ранее в Германии предрекли проблемы экономики Евросоюза при отказе Киева от транзита российского газа.

    28 декабря 2023, 11:05
    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова

    Директор МХАТа Кехман: Киркоров больше не будет выступать в театре

    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова
    @ Денис Гришкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    В МХАТе им. Горького в ближайшее время пройдет корпоратив, на который приглашали в качестве хедлайнера певца Филиппа Киркорова, однако поступил сигнал от «пацанов» о том, что артиста «отшили, как чушпана», рассказал гендиректор театра Владимир Кехман.

    Кехман сообщил, что получил сообщение «от пацанов», передает «Московский комсомолец».

    «Киркоров у нас поступил не по-пацански и поэтому мы его отшиваем, как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами. И чтобы за руку с ним больше не здоровались», – сказал глава театра.

    По словам Кехмана, в день спектакля ему позвонили из одной компании и поставили перед фактом, что на корпоративе будет выступать Киркоров. Более того, сам директор МХАТа когда-то общался с блогером Анастасией Ивлеевой и задумывал привлечь ее в качестве артистки.

    Тем не менее после скандальной вечеринки Кехман изменил мнение, отметив, что категорически против выступлений Киркорова и «других персонажей», которые присутствовали на мероприятии, в стенах МХАТа.

    Напомним, Киркоров, который попал на видео во время «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Сообщалось, что его официальный сайт оказался заблокирован.

    Позднее стало известно, что Киркорова убрали с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все».

    Коментарии (67)
    27 декабря 2023, 20:55
    Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа
    Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа
    @ Ministry of Culture Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил участникам вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой пройти тренировки и службу в Российском университете спецназа в Гудермесе.

    В своем Telegram-канале он назвал вечеринку «сатанинской», а также предложил всем, «на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям».

    По его словам, нет ничего постыдного в том, чтобы помочь в организации тренировок университета спецназа, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте. Кадыров отметил, что это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются российские патриоты, во-вторых, еще больше вдохновит последних, и, в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период.

    Кадыров написал, что организацией этой программы может заняться министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста, позже он принес извинения за участие в вечеринке.

    Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой. Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    ФНС начала проверку в отношении блогера, выяснилось, что Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

    Коментарии (41)
    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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    28 декабря 2023, 10:33
    В Петербурге лишили гражданства России девятерых человек

    МВД: В Петербурге лишили паспортов России первых девятерых человек по новому закону о гражданстве

    В Петербурге лишили гражданства России девятерых человек
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция в Санкт-Петербурге провела первые процедуры лишения приобретенного ранее гражданства России после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года. Паспорта изъяты у девяти уроженцев стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    В пресс-службе сообщили, что полицейские провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девятерых уроженцев ближнего зарубежья за совершенные ими преступления, передает ТАСС.

    Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства преступников осуждены за незаконный оборот наркотиков. Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области, осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства России, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Коментарии (26)
    28 декабря 2023, 12:12
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии

    Политолог Шеслер: Залужный получил докторскую степень, чтобы вступить в политическую борьбу

    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Главком ВСУ Валерий Залужный, судя по всему, планирует принять участие в политической жизни Украины. И для повышения имиджа ему понадобилась диссертация. Офис Зеленского, в свою очередь, решил использовать данный факт против самого генерала. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Залужный защитил диссертацию по праву и получил степень доктора философии (PhD).

    «Сейчас Залужный имеет самый высокий рейтинг популярности на Украине, хотя даже не является политиком. Однако он, судя по всему, планирует участвовать в общественной и политической жизни страны. А для этого ему необходимо разрушить однобокий образ военного человека. Генерал, вероятно, стремится показать, что может заниматься не только войной, но и наукой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И я не исключаю, что Залужный сам хотел обнародовать информацию о получении докторской степени, но позже. А вот слив данных в СМИ мог быть организован командой Зеленского. Ведь это можно использовать в качестве повода для дискредитации главкома», – рассуждает эксперт.

    «Офис Зеленского ищет любые поводы для информационной борьбы с генералом, так как понимает, что Залужный является наиболее опасным для него конкурентом. Именно поэтому мы уже видим обвинения в защите диссертации во время войны и беспринципности из-за сотрудничества с Сергеем Киваловым. Последний был сторонником президента Януковича, но затем договорился с новой властью и продолжил жить на Украине», – отмечает она.

    «Однако я не думаю, что эта информация нанесет какой-то серьезный урон Залужному. Его люди, скорее всего, просчитали все риски и пришли к выводу, что возможные позитивные последствия перевешивают негативные. Более того, пока мы видим, что украинцы к происходящему относятся довольно спокойно», – заключила Шеслер.

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, он получил научную степень доктора философии (PhD), которая заменила на Украине звание кандидата наук. С 2016 года ее получают по результатам обучения в аспирантуре и защиты диссертации.

    Как следует из данных информационной системы Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, Залужный защитился в Одесской юридической академии 16 декабря. Тема диссертации «составляет государственную тайну». Судя по ключевым словам работы, она затрагивает вопросы военной дисциплины, дисциплинарных проступков и взысканий.

    РБК отмечает, что все публикации Залужного в украинских изданиях в 2022-2023 годах посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах главком подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии государственной пенитенциарной службы.

    Напомним, защита диссертации Залужным была раскритикована замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяной Безуглой, сообщает «Украина.ру». Она отметила, что генерал занимается наукой во время боевых действий. Не обошла депутат и тему работы, которая, по ее словам, нацелена на усиление уголовной ответственности солдат ВСУ.

    Коментарии (12)
    28 декабря 2023, 13:02
    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ

    Политолог Корнилов: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ

    Политолог объяснил, почему США отвергают требование Москвы по СНВ
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предложение Москвы подключить Францию и Британию к диалогу по СНВ логично. Однако Вашингтон, который и прежде отвергал эту идею, снова выступит против. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ.

    «Идея обсуждать ДСНВ со всеми ядерными державами озвучивалась Москвой неоднократно. Напомню, когда шли переговоры о «нулевом варианте», Советский Союз предлагал США ликвидировать британские и французские ракеты среднего радиуса действия. Вашингтон, конечно, не принял такое предложение», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, соглашение в нынешнем виде создает дисбаланс, диспропорцию. «Мы снижаем свои ядерные запасы, США поступают так же, но при этом другие ядерные страны, в том числе союзники Вашингтона по НАТО, в этой сделке не участвуют. Поэтому, конечно, было бы логичнее и правильнее договариваться всем членам ядерного клуба», – пояснил собеседник.

    Однако доводы США против такой идеи будут прежними, считает Корнилов. «Они заговорят о том, что у Британии и Франции якобы слишком незначительные запасы, и их не надо учитывать. Они будут настаивать на том, что ДСНВ – это соглашение двух сторон, а не многосторонняя международная договоренность», – детализировал политолог.  

    Корнилов полагает, что к какому-либо соглашению в итоге прийти не удастся. «На мой взгляд, после 2026 года Договор о СНВ прекратит свое существование. Мы видим, что США взяли курс на нагнетание антироссийских настроений, на нагнетание отношений Запада с Россией. Я не думаю, что через три года ситуация изменится», – резюмировал собеседник.

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Как отметил дипломат, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным. При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    21 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (13)
    27 декабря 2023, 20:41
    Тимошенко предложила Зеленскому придумать план для спасения Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения, считает лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    В своем видеообращении, опубликованном в соцсети, Тимошенко признала, что Украина оказалась в трудной ситуации. Политик указала на сокращение поставок оружия, которого хватает лишь на то, чтобы не проиграть, передает РИА «Новости».

    «Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», – сказала Тимошенко.

    Ранее Тимошенко и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

    Коментарии (37)
    28 декабря 2023, 13:22
    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    @ Russian Presidency/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency

    Общее число доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

    Коментарии (2)
    28 декабря 2023, 08:00
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Россия потребовала включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    @ Federico Gambarini/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае переговоров с США по соглашению о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) Россия не может игнорировать потенциал американских союзников по НАТО – Франции и Великобритании, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что Франция и Великобритания «должны участвовать» в будущем соглашении, которое должно заменить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году, передает РИА «Новости».

    Как заявил Ульянов, «относительно небольшие, по старым меркам», потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Ограничиваться двусторонним сокращением российских и американских вооружений Россия считает нецелесообразным.

    При этом Россия не предвидит желания у Китая подключиться к переговорам о стратегических ядерных потенциалах, не намерена принуждать к этому Пекин.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (15)
    28 декабря 2023, 13:03
    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине

    В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».

    По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.

    Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.

    Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».

    В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.

    «Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.

    По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

    Коментарии (6)
    28 декабря 2023, 06:23
    В Конгрессе США предложили оставить пресс-секретаря Байдена без денег

    Конгрессвумен США Тенни призвала уменьшить зарплату пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер до 1 доллара в год

    В Конгрессе США предложили оставить пресс-секретаря Байдена без денег
    @ Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер весь год лгала американцам, ее зарплату следует снизить до 1 доллара в год, заявила член Палаты представителей Конгресса США Клаудия Тенни.

    Тенни в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) также обвинила Жан-Пьер в уклонении от «справедливых вопросов», а также в нарушении «закона Хэтча».

    Напомним, СМИ сообщали, что Жан-Пьер нарушила так называемый закон Хэтча, запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов при исполнении обязанностей.

    Коментарии (4)
    27 декабря 2023, 22:41
    Сайт Киркорова оказался заблокирован

    Заблокирован официальный сайт Филиппа Киркорова

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный сайт певца Филиппа Киркорова заблокирован, сообщают информационные агентства. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская не знает, чем вызвана блокировка.

    Как следует из данных сервиса Wayback Machine, сайт функционировал до 21.20 вторника. Успенская обратилась в техподдержку. По данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам, доступ к ресурсу не ограничивается, передает ТАСС.

    Напомним, Киркоров, который попал на видео во время «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение.

    Коментарии (26)
    28 декабря 2023, 02:24
    Россия собралась запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Стало известно о планах Россельхознадзора запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

    Tекст: Антон Антонов

    Россельхознадзор считает, что нужно ввести временные ограничения на транзит всей птицеводческой продукции из США в Казахстан, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что в 2023 году объем таких поставок снизился с 23 тыс. тонн (показатель 2022 года) до 15 тыс. тонн. Ограничение транзита источник связывает с угрозой высокопатогенного гриппа птиц – эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна. Всемирная организация здравоохранения животных сообщала, что в 2023 году в США выявили свыше 290 случаев птичьего гриппа.

    Напомним, вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована также в Европе. В некоторых регионах России также прошла эпидемия птичьего гриппа, которая сформировала дефицит курятины на внутреннем рынке.

    Коментарии (8)
    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

    Коментарии (25)
    28 декабря 2023, 11:44
    ЦБ отменил россиянам комиссию на переводы денег самим себе
    ЦБ отменил россиянам комиссию на переводы денег самим себе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 мая 2024 года россияне ежемесячно смогут бесплатно переводить между своими счетами в разных банках суммы в размере до 30 млн рублей с помощью СБП, следует из сообщения Банка России.

    Отмечается, что в СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами – регулятор в этой связи принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия, передает РИА «Новости».

    Также с 1 апреля 2024 года регулятор освободил банки от уплаты комиссий ЦБ по ряду операций в СБП.

    Как указано в Telegram-канале Банка России, с 1 мая 2024 года россияне ежемесячно смогут переводить между своими счетами в разных банках суммы в размере до 30 млн рублей бесплатно с помощью СБП.

    Так, нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кэшбэка, а также за возврат такого кэшбэка продавцу при отказе от покупки, что позволит сделать программу лояльности более привлекательной для торгово-сервисных предприятий и обслуживающих их банков.

    Ранее ЦБ призвал «Сбер» подумать об отмене комиссий за переводы между физическими лицами.

    Напомним, что в 2020 году в России приняли закон, который отменяет банковский роуминг. Таким образом была упразднена комиссия за межрегиональные переводы внутри одного банка. Однако позже «Сбер» отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы.

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