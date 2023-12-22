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    Страны Прибалтики погрязли в паранойе по поводу «агрессии России»
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    Названа «точка равновесия» для курса доллара
    Водоканал Петербурга снял ролик про новогодние засоры канализации по мотивам «Слова пацана»
    США захотели представить России предложение по обмену заключенными
    МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Прилепина
    Орбан: Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны
    Пограничники начали изымать загранпаспорта у россиян из-за опечаток
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    9 комментариев
    22 декабря 2023, 09:45

    В Германии предрекли проблемы экономики ЕС при отказе Киева от российского газа

    Focus: Отказ Киева от транзита российского газа повлечет большие проблемы в экономике ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ Украины от транзита российского газа приведет к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, пишет немецкое издание Focus.

    В материале указано, что Украина планирует перестать отправлять российский газ в Европу с 2025 года, передает RT.

    По мнению автора статьи, стоимость газа на энергетическом рынке ЕС в этой связи может сильно вырасти для европейских потребителей.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции, подходят к концу.

    19 декабря 2023, 17:28
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспорядки, которые прошли в Белграде после досрочных муниципальных выборов в Сербии, свидетельствуют о необходимости дальнейших реформ демократических институтов и института выборов в стране, чтобы ее можно было принять в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

    «Мы с обеспокоенностью заключаем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку правильное функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса присоединения Сербии к ЕС», – приводит РИА «Новости» слова из заявления Борреля. 

    Он также призвал сербское руководство обеспечить «конструктивный, инклюзивный диалог» со всеми политическими силами страны. 

    Напомним, что после проведения выборов в Сербии протестующие против их результатов сторонники движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК). Нападению подверглись 70-летний директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, которого побили и повалили на тротуар, несколько членов РИК и кандидаты в депутаты от блока «Сербия против насилия».

    Лидеры блока «Сербия против насилия» не признали победу Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку.

    Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов.

    Коментарии (59)
    20 декабря 2023, 12:58
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Эксперт Юшков: Wintershall и OMV могли обвинить Россию в заморозке прибыли компаний

    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные компании неоднократно заявляли о намерении покинуть Россию, но практически никто так и не сделал этого. Сейчас Москва превентивно запустила процесс, который лишит Запад возможности обвинять нашу страну в якобы краже их денег, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Ранее Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения.

    «Если бы Wintershall и OMV сами ушли с российского рынка, как заявляли ранее, то их ждала бы продажа доли в бизнесе и сохранение вырученных средств на счетах типа C, вывести финансы с которого можно только через решение российского руководства», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Но компании не уходили, их выручка накапливалась, так как вывести ее за рубеж просто так нельзя. И в любой момент они могли обвинить Россию в том, что мы якобы заморозили деньги, которые принадлежат Wintershall и OMV. Теперь окно для манипуляций закрылось», – отмечает он.

    «При этом ранее подобных действий российские власти не совершали, вероятно, потому, что надеялись договориться с ЕС. Планировалось, что европейцы частично разблокируют наши активы, а мы в свою очередь деньги их компаний. Однако сейчас вводится все больше санкций и за рубежом подготавливается законодательная база под изъятие наших резервов. Поэтому смысла защищать интересы иностранных акционеров больше нет», – акцентирует эксперт.

    «На разработке месторождения это решение не отразится. Судьба залежей будет зависеть не от присутствия иностранцев, а от экономической целесообразности. Поставки энергоносителей в Европу сейчас уменьшились, поэтому «Газпром» вполне может перейти к сокращению добычи», – поясняет он.

    «Главная интрига, по моему мнению, заключается в том, кто станет владельцем акций. АО «СОГАЗ», скорее всего, купило их только на время. Долю в пакете могут получить азиатские компании, также не исключается борьба среди российских предприятий, например, «Роснефти» и «Новатэка», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности ОАО «Севернефтегазпром» и акционерных обществ «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и «Газпром ЮРГМ Девелопмент».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные частям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные частям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих зарубежных владельцев.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад Правительство установило предел цены для «Газпрома» на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

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    21 декабря 2023, 03:50
    Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам за рыбалку в России

    FT: Экс-глава ЦБ Латвии Римшевич приговорен к шести годам за рыбалку на Камчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за рыбалку на Камчатке, оплаченную акционером банка Игорем Буймистером, сообщило издание The Financial Times.

    Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию, он считает себя невиновным и планирует подать апелляцию, передает Ura.ru.

    Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka.

    Напомним, Илмар Римшевич, возглавляющий Банк Латвии с 2001 года, был задержан по делу о вымогательстве взятки в размере более 100 тыс. евро. Акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тыс. евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала.

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    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (23)
    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    21 декабря 2023, 13:20
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине

    Политолог Лукьянов: Вряд ли у США есть план развития Украины без финансовой помощи

    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Изменение риторики западных политиков обусловлено текущей ситуацией в мире. Госсекретарь США Блинкен успокаивает ЕС и Украину в условиях застрявшей в американском Конгрессе помощи. Макрон же традиционно говорит много ярких фраз, за которыми не следуют дела. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее в Париже допустили приглашение президента России Владимира Путина во Францию.

    «Меняется ситуация и, как следствие, меняется отношение к ней», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай. По его мнению, к риторике западных политиков следует относиться очень осторожно.

    Собеседник напомнил, что вопрос финансовой помощи Украине «застрял в Конгрессе, и администрация Байдена пока ничего с этим сделать не может». Поэтому госсекретарь США пока выступает с успокоительными речами, указал Лукьянов. «Блинкену важно убедить Киев и Европу в том, что Вашингтон сможет найти решение, якобы у них есть способы и возможности, а также то, что ситуация не фатальна», – пояснил политолог.

    При этом Лукьянов усомнился, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. «На мой взгляд, Вашингтон безуспешно пытается предпринять усилия по разрешению текущих противоречий», – считает собеседник.

    Аналогичная ситуация и с европейцами, добавил Лукьянов. Макрона он описал выражением «язык без костей». «Президент Франции говорит массу разных ярких фраз, за которыми ничего не стоит и из которых ничего не следует. И его заявления о возможности приглашения Путина во Францию из этой категории», – указал он.

    «Вместе с тем для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. И европейские чиновники не знают, что с этим делать. Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», – детализировал политолог, отметив, что европейцы пока действуют в пожарном режиме – «что горит, то и тушим».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения президента России Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, позднее он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, «усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (5)
    19 декабря 2023, 20:45
    Медведев поблагодарил Евросоюз за рост экономики России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Валовый внутренний продукт России начал рост на фоне того, как экономика ЕС скатывается в рецессию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Так он прокомментировал введение очередного пакета санкций против России. Медведев указал, что «тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Медведева в соцсети.

    В посте зампред Совбеза России написал, что ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором.

    Напомним, в рамках 12-го пакета санкций против России ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран.

    Коментарии (22)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
    20 декабря 2023, 20:05
    Словакия решила заблокировать санкции ЕС в отношении ядерного топлива из России

    Словакия заявила о вето в случае попыток санкций ЕС в отношении ядерного топлива из России

    Словакия решила заблокировать санкции ЕС в отношении ядерного топлива из России
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкая сторона намерена наложить вето, если Европейский союз попробует ввести запрет на поставки ядерного топлива из России для атомной электростанции, заявил глава МИД страны Юрай Бланар.

    Ядерная энергетика важна для Словакии, потому она не намерена допускать санкций против Росатома, сказал Бланар, передает ТАСС.

    В случае попыток ЕС наложить санкции на поставки топлива для АЭС Словакия применит вето, поскольку для Братиславы «красная черта», добавил министр.

    Словакия отвергает любые санкции, оказывающие более серьезное негативное воздействие «на тех, кто их принимает, чем на тех, кому они адресованы». Братислава не поддержит ни один пакет санкций против России или против другой страны, если это окажет негативное влияние на экономику и уровень жизни в стране.

    В Словакии работают две АЭС – в Богунице и Моховце. Они используют российское ядерное топливо.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 16:18
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ввел для экспортеров европейских товаров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию или в другую страну для использования в России. Такие нормы содержатся в 12-м пакете санкций.

    Норма должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года и добавлена в контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, передает РБК.

    Среди товаров, на которые распространяется новое условие о запрете поставок в Россию, микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо.

    Новое условие не обязательно для экспорта товаров в страны-партнеры Евросоюза, такие как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

    Ранее в Кремле заявили, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции против России, подходят к концу, что подтверждает 12-й пакет санкций ЕС.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 16:40
    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик

    Эрдоган заявил о возможном тупике после начала процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) затянутся на неопределенный срок, получение статуса кандидата вовсе не означает, что эти страны станут членами объединения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По словам Эрдогана, Турция больше чем некоторые являющиеся членами ЕС государства соответствует критериям вступления в Евросоюз, однако Анкару годами заставили ждать, передает «Интерфакс».

    Аналогичным образом застопорится процесс принятия в ЕС Украины и Молдавии, считает турецкий лидер. «Получение статуса кандидата в ЕС не означает, что они станут членами союза. Начнется процесс, и он тоже зайдет в тупик», – приводят западные СМИ слова президента Турции.

    Ранее в Словакии предупредили Украину о долгом пути в ЕС.

    Коментарии (7)
    21 декабря 2023, 06:17
    В ЕС начали подготовку двух новых пакетов санкций против России

    Евродепутат: Новые пакеты санкций против России скоро будут представлены странам ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России, в скором времени их представят странам-участницам сообщества, сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

    Здеховски отметил, что разработка новых мер не займет много времени.

    В свою очередь евродепутат от Эстонии Яна Тоом заявила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран, добавив, что санкционный инструмент не бесконечен, и предел скоро наступит, пишет газета «Известия».

    Ранее Словакия заявила о вето в случае попыток санкций ЕС в отношении ядерного топлива из России.

    Напомним, ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине.

    Коментарии (11)
    21 декабря 2023, 14:14
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет

    Премьер Венгрии Орбан предложил странам Евросоюза воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет

    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вскоре на саммите ЕС снова будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро, «которых у ЕС нет», передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии состоит в том, чтобы не давать деньги в течение пяти лет.

    Еврокомиссия тем временем призывает получить эти деньги путем заимствования, чтобы затем выделить их через бюджет.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 11:11
    Юшков: Кризис в Красном море скажется на мировом рынке углеводородов

    Эксперт Юшков: Из-за угроз хуситов страны вынуждены везти нефть в обход Африки, что значительно удорожает топливо

    Юшков: Кризис в Красном море скажется на мировом рынке углеводородов
    @ Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Компании, занимающиеся перевозкой нефти и СПГ, опасаются, что хуситы действительно начнут топить танкеры с сырьем. Из-за этого суда отправляются в обход Африки, что значительно увеличивает сроки доставки сырья, а также делает его дороже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее представитель Политбюро хуситов пригрозил топить все танкеры, перевозящие нефть, если к антийеменской коалиции присоединятся ОАЭ и Саудовская Аравия.

    «Ситуация в Красном море набирает обороты, наиболее горячая обстановка складывается в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Атаки йеменских хуситов по танкерам – это большая проблема для всего рынка углеводородов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Мы уже видим, как крупные игроки, занимающиеся как перевозкой различных товаров, так и нефти, начинают менять маршруты и пускают суда вокруг Африки. Это увеличивает время доставки, стоимость сырья, требует дополнительных танкеров из-за удлинения цепочки. А судов и так не хватает», – объясняет собеседник.

    «Опять же, растет цена не только нефти, но и СПГ. В целом Баб-эль-Мандебский пролив – одно из бутылочных горлышек торговли. И любые кризисы на его территории мгновенно отражаются на мировом рынке», – акцентирует аналитик.

    «Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от йеменских хуситов – будут ли они действительно топить все подряд корабли или делать это выборочно. Конечно, России было бы максимально выгодно, чтобы эта группировка на нас не нападала», – считает он.

    «Тогда мы бы получили огромное конкурентное преимущество – пока все возят нефть вокруг Африки, у Москвы было бы короткое плечо доставки. И учитывая неплохие отношения с Ираном, мы могли бы рассчитывать на стабильный проход», – заключил Юшков.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на фоне атак хуситов заявил, что страны, которые хотят защитить принцип свободы навигации, должны объединиться для ответа на вызов со стороны «негосударственных субъектов, осуществляющих запуск баллистических ракет и беспилотников». Целями атак, по его словам, становятся «торговые суда многих стран, законным образом проходящие через международные воды».

    Остин объявил о проведении операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), которая должна стать реакцией «на вызовы в сфере безопасности в южной части Красного моря и в Аденском заливе». В качестве участников операции указаны США, Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Франция и другие страны.

    При этом накануне представитель Политбюро хуситов Бухайти заявил, что «если Саудовская Аравия и ОАЭ каким-либо образом станут частью антийеменской коалиции», формирования нанесут удар по всем нефте- и газоперерабатывающим заводам и потопят все суда, перевозящие нефть.

    Напомним, хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что произвели два ракетных удара по израильским контейнеровозам Alanya и PALATIUM III, об этом сообщил официальный представитель организации Яхья Сариа. Ранее хуситы атаковали с помощью противокорабельной ракеты норвежское судно Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти.

    Кроме того, в понедельник стало известно о том, что BP приостанавливает поставки нефти на танкерах через Красное море из-за участившихся атак хуситов, сообщает Bloomberg.

    Ранее о прекращении поставок через Красное море заявили и другие крупные перевозчики, в числе которых мировой лидер по контейнерным перевозкам Maersk, передает «Коммерсант». Такое решение компания приняла после того, как на прошлой неделе в сторону одного из контейнеровозов, Maersk Gibraltar, следовавшего из оманского порта Салала в Джидду (Саудовская Аравия) и проходившего у берегов Йемена, была выпущена ракета.

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    20 декабря 2023, 18:04
    Захарова: Запад пытается применить «майданные» сценарии в Сербии

    Захарова назвала протесты в Белграде «майданными сценариями Запада» и призвала народ Сербии защитить свой суверенитет

    Захарова: Запад пытается применить «майданные» сценарии в Сербии
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Запад пытается применить «майданные» сценарии в Сербии для навязывания сербскому народу своей воли, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии и на Балканах, применяются сценарии майданного продавливания западной воли», – приводит ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    По словам представителя МИД РФ, у Запада имеется огромное желание «помайданить» на Балканах. «Мне кажется, что любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях», – подчеркнула Захарова.

    Ранее сообщалось, что власти ЕС объяснили беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии.

    Напомним, что после проведения выборов в парламент, на которых коалиция правящей Сербской прогрессивной партии получила свыше 47% голосов, лидеры блока «Сербия против насилия» отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. На улице сторонники движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК), в том числе избили 70-летнего директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича.



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