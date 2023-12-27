Главврач Лысенко: Волонтеры-медики активно участвуют в сборе подписей в поддержку Путина

Главврач московской больницы № 52 Лысенко: Волонтеры-медики активно участвуют в сборе подписей в поддержку Путина

«Вы и ваши коллеги принимаете активное участие и в работе штаба, и в сборе подписей, огромное человеческое спасибо, потому что это очень важно», – подчеркнула Лысенко. Она назвала огромной честью принимать участие в подобной деятельности, так как это поможет повлиять на будущее всей страны, передает ТАСС.

«У меня появилась еще одна социально общественная активность: я получила предложение стать сопредседателем избирательного штаба президента России Владимира Путина – это безмерная гордость, и я приняла предложение действительно с ощущением причастности к чему-то великому», – отметила Лысенко.

Она напомнила, что «развитие нашей страны сейчас непростое, но в то же самое время поворотное». «Нам выпала честь, выпала сложность, удача – возможность участия в чем-то великом, и, конечно, к этому невозможно равнодушно относиться, потому что будущее нашей Родины, детей, профессии и всего, что с нами будет происходить, решается сейчас», – подчеркнула Лысенко. Она убеждена, что «не принимать участие в этом – невозможно, а принимать участие на таком уровне – это действительно большая честь».

В этой связи она назвала общественную деятельность, прежде всего, ресурсом. «Это ресурс обратной связи, возможности влиять на процессы, которые кажутся значимыми, невозможно заниматься одной узкостью, если ты хочешь что-то поменять, я не знаю таких медиков, которые не хотят ничего менять», – заметила она. Лысенко подчеркнула, что все медики, приходя в эту профессию, понимают, что без общественной работы в любом ее проявлении реализоваться не могут.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ – 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта 2024 года.