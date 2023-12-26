  • Новость часаКомандующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
    Польский эксперт: Мы находимся в шаге от краха украинского государства
    Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»
    Залужный признал отступление ВСУ из Марьинки
    Танкист Трошин рассказал, о чем разговаривал с Путиным
    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ
    ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки
    Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    10 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 18:07

    Жилые дома и ЛЭП повреждены в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Линия электропередачи и три жилых дома получили повреждения в Грайворонском округе Белгородской области после обстрела ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В селе Дроновка осколками снаряда повреждена крыша в частном жилом домовладении», – написал он в своем Telegram-канале.

    Также в селе Рождественка в результате обстрела домов осколками снаряда выбиты окна, повреждена линия электроснабжения. По словам губернатора, к ремонтным работам приступят после согласования с Минобороны.

    Ранее ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области, пострадал один человек.

    26 декабря 2023, 13:12
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии

    Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»

    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» неприятно, но не критично для Черноморского флота. Однако для предотвращения подобных атак впредь России необходимо принять ряд мер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Максим Климов. Ранее БДК «Новочеркасск» получил повреждения при ударе Украины по Феодосии.

    «Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

    «Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

    «Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

    «Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

    Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

    Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

    Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.

    Коментарии (51)
    26 декабря 2023, 05:18
    Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии

    Tекст: Вера Басилая

    Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В Telegram-канале Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена, детонация прекратилась, пожар локализован.

    По его словам, жителей нескольких домов отселят. На месте работают все профильные службы.

    Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось почти на час.

    Коментарии (54)
    26 декабря 2023, 10:34
    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»

    Минобороны: В ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск» ВСУ потеряли два украинских Су-24

    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила два украинских Су-24, которые предпринимали попытки атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения, однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень, передает ТАСС.

    Ранее ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении.

    Коментарии (57)
    26 декабря 2023, 06:06
    В Киеве задумались об отступлении ВСУ из-за российских «Ланцетов»

    Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отстают от ВС России в разработке технологии «роев дронов», если не увеличить их производство, то придется отступить, сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в эфире телеканала «Украинская правда».

    Берлинская отметила близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения, что сделает бесполезной РЭБ-защиту, пишет «Газета.Ru».

    По ее словам, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.

    Она также обратила внимание, что президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине и лично взял под свой контроль технологическое производство «Ланцетов» в стране.

    Эксперт заключила, что если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обогнала США по беспилотникам.

    Коментарии (4)
    26 декабря 2023, 11:32
    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки

    Военный аналитик Онуфриенко: Взятие Марьинки осложнит положение ВСУ под Угледаром

    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Марьинка фактически была освобождена в середине декабря, но сейчас мы можем с уверенностью говорить о полном контроле российских войск над городом. Теперь перед армией открывается несколько направлений для дальнейшего продвижения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    «Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Марьинка на 100% контролируется Российской армией и там не осталось ВСУ. Дело в том, что в городе долгое время шли тяжелые бои за каждый дом, и, как правило, наши войска шли плотно, последовательно зачищали каждое укрытие противника на своем пути», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, Марьинка была уже почти полностью освобождена еще в середине декабря, когда на ее юго-западной окраине был вывешен российский флаг. Минобороны, судя по всему, решило доложить о взятии населенного пункта только полностью убедившись, что город под нашим контролем. И за это ведомство можно только поблагодарить», – отмечает он.

    «С тактической точки зрения освобождение Марьинки позволяет нашим войскам двигаться с севера на села Победа и Новомихайловка. В перспективе это сильно усложнит положение группировки противника в Угледаре», – подчеркивает собеседник.

    «Теоретически после Марьинки наши войска могут продвинуться и в сторону города Курахово. Тем более Российская армия уже подошла к Георгиевке, находящейся по пути. Также в случае взятия Авдеевки открывается возможность для движения на север, в сторону Славянска и Краматорска», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку под Донецком. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу. Он добавил, что после взятия города ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил представить к государственным наградам отличившихся при освобождении Марьинки военных. Он считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии города и достойны наград.

    Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

    «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Путин назвал успехом освобождение города и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали участие, причем в разное время, на разных этапах, в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2023, 05:33
    «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Бойцы «Ахмата» рассказали о наемниках ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы спецназа «Ахмат» на Артемовском направлении уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ, заявил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».

    Боец рассказал, что в недостроенном блиндаже прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии, при штурме были уничтожены оба наемника и один украинец, передает РИА «Новости».

    «Шустрый» рассказал, что в плен был взят один солдат ВСУ, потому что нужна была информация о том, что происходит у противника. По его словам, на направлении, где работает отряд «Ахмата», стоят 60-70 человек наемников, в основном колумбийцы.

    Взятый в плен военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев подтвердил информацию о наемниках. Он рассказал, что воюют наемники просто за деньги, выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции, но отношение к ним со стороны украинцев не очень хорошее, потому что «воюют не за идею».

    Ранее Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2023, 02:10
    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Следователи не стали возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что материалы поступили в Следственный комитет из ГУ МВД по Москве. В них говорится о якобы размещении в сети Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии. СК сообщил, что оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно в ГУ МВД, передает ТАСС.

    При этом не говорится, что за информация подлежала проверке. Также СК провел проверку после сообщений Галкина( признан иноагентом) с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России. Материалы также были возвращены в ГУ МВД.

    Напомним, СМИ писали, что Пугачеву в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда.

    Коментарии (56)
    26 декабря 2023, 09:51
    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек

    Аксенов: В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены, также повреждена инфраструктура, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

    Также глава Крыма сообщил, что повреждены шесть зданий, в них выбиты окна.

    В данный момент шестеро жильцов эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    По словам Аксенова, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта.

    Коментарии (22)
    26 декабря 2023, 12:40
    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»

    Президент заслушал доклад главы Минобороны Шойгу об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях БДК «Новочеркасск»

    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

    Коментарии (8)
    26 декабря 2023, 08:18
    График движения пригородных поездов в Крыму изменили после ЧП в Феодосии
    График движения пригородных поездов в Крыму изменили после ЧП в Феодосии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта в Крыму. Поезда будут отправляться со станции Айвазовская, сообщили в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога».

    Как говорится в сообщении, по техническим причинам 26 декабря поезда №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой и будут отправляться со станции Айвазовская, передает ТАСС.

    В администрации Феодосии сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, также изменены расписания автобусов.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму.

    Коментарии (6)
    26 декабря 2023, 12:42
    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»

    Политолог Шеслер: Новый закон о мобилизации сподвигнет украинцев активнее бежать из страны

    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Зеленского пытается поправить катастрофическую ситуацию с личным составом на линии фронта. Но очередная попытка обернется катастрофой для самих украинских чиновников. В социальных сетях украинцы продолжают обсуждать, как сбежать из страны, а в селах на Западной Украине мужчины призывного возраста могут и вовсе дать вооруженный отпор военкомам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации.

    «На Украине происходит очередной беспредел. Кабмин на законодательном уровне хочет лишить каких-либо прав людей, которые не явятся по повестке в военкомат», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она выделила несколько наиболее резонансных пунктов из пояснительной записки к документу, который распространили местные СМИ. Один из них – инициатива ограничить уклонистов в правах на личное имущество. «Большинство украинцев получают зарплату на банковскую карту, совершают покупки и расплачиваются также безналичным путем. Если законопроект будет принят и украинские власти начнут блокировать счета граждан, люди могут остаться просто без средств к существованию», – пояснила собеседница.

    Многие местные жители уже ищут лазейки, чтобы это предотвратить. «Так, в украинских соцсетях звучат предложения заранее снять все деньги с карт. Это, естественно, вызовет огромные потрясения в банковской сфере и всей украинской экономике», – подчеркнула Шеслер.

    Кроме того, недовольство у украинцев вызывает введение штрафов за неявку в военкоматы, например, на медицинскую комиссию, добавляет политолог. «Причем санкции достигают десятков тысяч гривен», – заметила она.

    «Если почитать отзывы на документ в группах в соцсетях или на форумах, то найти позитивные отклики невозможно. Все обсуждают, как сейчас покинуть Украину. При этом, чтобы бежать за границу, потребуется в три, а то и в четыре раза больше средств, чем это было необходимо еще летом», – указала правозащитница. 

    По мнению Шеслер, законом о мобилизации украинская власть хочет поправить катастрофическую ситуацию с личным составом на линии фронта. Но, как считает собеседница, эта попытка обернется катастрофой для самих украинских чиновников. «Да, массовые митинги вряд ли последуют, потому что на Украине попросту нет политической силы, которая могла бы их возглавить, а сами люди запуганы. Но я не исключаю, что будут отдельные случаи протеста. На Западной Украине также возможны массовые случаи уклонения. Например, в селе мужчины призывного возраста могут организоваться и дать отпор попыткам затащить их на фронт», – прогнозирует политолог.  

    «Меры, которые предпринимают украинские власти, коснутся абсолютно каждого. Они принесут огромные проблемы и украинскому обществу, и украинским политикам», – акцентировала Шеслер. При этом в украинском кабмине понимают, что люди не захотят идти в ВСУ даже после введения штрафов. Они не смогут закрыть дыру в 500 тыс. человек. Согласно документу, отсрочку по мобилизации снимут для части инвалидов, она не коснется тех, кто относится к III группе.

    Она напомнила, что в качестве исключения от мобилизации упоминаются женщины с маленькими детьми и беременные. «Это говорит о том, что все остальные становятся военнообязанными и должны встать на воинский учет. При этом ранее Зеленский обещал, что мобилизации женщин не будет. Вот чего стоят его слова», – заметила политолог.

    Огромное негодование у украинок, по словам Шеслер, вызывает и то, что женщинам призывного возраста будет невозможно покинуть Украину. «Каждая из них представляла, что в какой-то момент сможет с детьми собраться и выехать в безопасное место», – акцентировала правозащитница.

    Ранее кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Сообщается, что текст законопроекта не был размещен, а карточка пропала через несколько минут после появления.

    В пояснительной записке, которая была опубликована журналистами, говорится, что украинцы обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Военнообязанные должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки, уважительной причиной для неприбытия являются препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены, указывает издание.

    СМИ пишут, что отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению. Также она положена педагогам и научным сотрудникам, работающим на полную ставку.  

    Кроме того, вводится базовая военная служба сроком до пяти месяцев для всех граждан младше 25 лет, кроме инвалидов и прошедших военную подготовку. При этом нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Полиция также получает дополнительные полномочия по оповещению военнообязанных и право задерживать и доставлять в военкомат призывников-уклонистов.

    Новация по отсрочке касается инвалидов первой и второй группы, которых не коснется мобилизация, кроме того, не пойдут служить женщины, которые пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные. Также сообщается, что призыву подлежат депутаты всех прошлых созывов.

    Коментарии (12)
    26 декабря 2023, 02:51
    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине

    На Украине сообщили, что отсрочка по мобилизации на Украине не коснется инвалидов III группы

    Tекст: Вера Басилая

    Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы, и будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады, следует из пояснительной записки к законопроекту о мобилизации.

    Издание «Страна.ua» сообщило, что новация по отсросчке касается инвалидов первой и второй группы, которых не коснется мобилизация, кроме того, не пойдут служить женщины, которые пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные. Также сообщается, что призыву подлежат депутаты всех прошлых созывов, передает РИА «Новости».

    Также украинцы обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Военнообязанные обязаны прибыть в военкомат, независимо от получения повестки,  уважительной причиной для неприбытия являются препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены, указывает издание.

    СМИ пишут, что отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению. Также она положена педагогам и научным сотрудникам, работающим на полную ставку.

    Кроме того, вводится базовая военная служба сроком до пяти месяцев для всех граждан младше 25 лет, кроме инвалидов и прошедших военную подготовку. При этом нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет.

    Кроме того, согласно изданию, полиция получает дополнительные полномочия по оповещению военнообязанных и право задерживать и доставлять в военкомат призывников - уклонистов.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

    Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек, а мобилизационный возраст собираются снизить для мужчин с 27 до 25 лет.

    Коментарии (11)
    25 декабря 2023, 22:43
    Песков сообщил о планах Путина позвонить комбату Трошину

    Песков: Путин планирует созвониться с комбатом, участвовавшим во взятии Марьинки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что президент обязательно созвонится с отличившимся в боях за Марьинку комбатом Трошиным, передает РИА «Новости».


    Ранее Трошин рассказал о том, как проходили бои за Марьинку.

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 23:04
    Зеленский пригрозил российским летчикам истребителями F-16

    Президент Украины Зеленский обратился к российским летчикам

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская система ПВО будет становиться только сильнее, ведь на Рождество было сбито несколько ракет и 30 беспилотников, а скоро поставят истребители F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российским летчикам предстоит сделать «четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне». По его словам, Украина скоро получит дополнительные системы ПВО и F-16, передает «Газета.Ru».

    Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна намерена подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16.

    Агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

    Коментарии (13)
    26 декабря 2023, 04:00
    Американский подполковник исключил победу Украины на поле боя

    Подполковник армии США в отставке Дэвис заявил, что у Украины нет военного пути для победы

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет одержать победу в конфликте с России даже в случае выделения США нового пакета помощи киевским властям, военного пути для победы у Киева нет, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью телеканалу GB News.

    Дэвис отметил, что Россия продолжает расти и становиться сильнее в военном и экономическом плане. По его словам, меняется отношение к конфликту на Украине. Он добавил, что люди начинают говорить о не реалистичности подхода, предполагающего, что выделение большего числа денежных средств изменит исход, передает ТАСС.

    Эксперт заявил, что помощь США помогла Украине сохранить свою государственность, но киевские власти не смогут нанести поражение России. В то же время он считает, что Конгресс одобрит выделение нового пакета помощи Украине, несмотря на то, что Вашингтон уже оказал Киеву помощь на 100 млрд долларов, но это не привело к каким-либо значимым результатам для украинской стороны.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности.

    Коментарии (5)
    Главное
    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию
    Установлены личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию
    Боррелю присудили премию «благожелательного болвана»
    Молдавский оппозиционер осудил назначение главой нацбанка политика из Румынии
    Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
    С Ивлеевой захотели взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку
    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    США затеяли «грязное» дело в Арктике

    США намерены расширить свою часть Арктического шельфа. И хотя этот план не затрагивает интересы России напрямую, в Москве уже предложили другим странам не признавать американские притязания. Почему США именно сейчас озаботились этим вопросом и как Москве стоит реагировать на подобные действия Вашингтона в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Марьинки открывает новые пути для Российской армии

    В зоне спецоперации произошло долгожданное событие: освобожден населенный пункт Марьинка, находящийся непосредственно рядом с Донецком. Марьинка не только значимый укрепрайон ВСУ, но и точка, после взятия которой у российских войск появляются новые перспективы. Подробности

    Перейти в раздел

    Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен

    Одной из самых существенных перемен 2023 года стали изменения в общественных настроениях жителей Украины. Речь прежде всего идет о том, как украинцы стали воспринимать и сами идущие в стране военные действия, и их перспективы. Есть пять несомненных признаков того, как сильно это отличается от настроений, царивших на Украине в 2022-м. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............