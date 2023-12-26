Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.10 комментариев
Глава СПЧ выступил за создание отдельного органа в сфере миграции
Глава СПЧ Валерий Фадеев считает целесообразным создание отдельного органа в сфере миграции
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за создание в стране отдельного органа, который будет отвечать за миграцию.
«Мы этим занимаемся и спросить не с кого, поскольку ответственность размыта, очень легко бюрократия перекладывает ответственность по разным вопросам», – сказал Фадеев, отвечая на вопрос, нужен ли отдельный орган, отвечающий за адаптацию и интеграцию мигрантов, передает ТАСС.
Агентство напоминает, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил о необходимости создания специального госоргана в сфере миграции. По словам Путина, ситуация с миграцией в стране непростая, по разным подсчетам в России сейчас находится около 10 млн трудовых мигрантов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существующую систему по миграционным вопросам планируют улучшать, но пока не определено, когда появится специальный орган.