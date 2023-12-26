  • Новость часаЗалужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию
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    Освобождение Марьинки открывает новые пути для Российской армии
    Польский эксперт: Мы находимся в шаге от краха украинского государства
    Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    Танкист Трошин рассказал, о чем разговаривал с Путиным
    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ
    ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки
    Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    10 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 17:28

    Глава СПЧ выступил за создание отдельного органа в сфере миграции

    Глава СПЧ Валерий Фадеев считает целесообразным создание отдельного органа в сфере миграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за создание в стране отдельного органа, который будет отвечать за миграцию.

    «Мы этим занимаемся и спросить не с кого, поскольку ответственность размыта, очень легко бюрократия перекладывает ответственность по разным вопросам», – сказал Фадеев, отвечая на вопрос, нужен ли отдельный орган, отвечающий за адаптацию и интеграцию мигрантов, передает ТАСС

    Агентство напоминает, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря  заявил о необходимости создания специального госоргана в сфере миграции. По словам Путина, ситуация с миграцией в стране непростая, по разным подсчетам в России сейчас находится около 10 млн трудовых мигрантов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существующую систему по миграционным вопросам планируют улучшать, но пока не определено, когда появится специальный орган.

    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

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    23 декабря 2023, 20:55
    Миронов обратился к главе Минпросвещения из-за отмены елок в школах

    Миронов обратился к главе Минпросвещения Кравцову из-за отмены елок в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову после отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей мигрантов.

    В некоторых российских школах решили отменить новогодние елки, поскольку это «не принято» у родителей детей-мигрантов, сказал Миронов, передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что направил по этому поводу обращение к Кравцову.

    «Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте традиции», – сказал Миронов.

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    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

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    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

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    25 декабря 2023, 12:45
    Организаторам поджога ТЦ в Коми дали пожизненное

    Верховный суд Республики Коми приговорил организаторов поджога в ТЦ «Пассаж» к пожизненному заключению

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленный поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек.

    Приговор вынес ВС Республики Коми по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе 105 (умышленное убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает ТАСС.

    Суд также счел доказанной вину братьев в организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом (ст. 167) и умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

    Еще один фигурант уголовного дела Валентин Гаджиев получил 23 года лишения свободы.

    Суд установил, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились поджечь торговый центр «Пассаж» в Ухте, для чего подговорили местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина и обеспечили их необходимыми материалами.

    Преступление было совершено 11 июля 2005 года, в пожаре погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

    Собственникам торгового центра был нанесен ущерб в размере 58 млн рублей.

    Коростелев и Пулялин в 2009 году также приговорены к пожизненному лишению свободы. В 2013 году суд присяжных оправдал братьев Махмутовых, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор. За это время братья скрылись.

    В 2016 году Служба безопасности Украина объявила о задержании фигуранта дела о поджоге ТЦ в Ухте в 2005 году с фальшивым украинским паспортом, однако фамилию задержанного не назвала. Дальнейшая судьба фигуранта дела также неизвестна.

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    25 декабря 2023, 16:28
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

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    24 декабря 2023, 03:30
    Польские власти заявили об «организации» Россией «наплыва беженцев» в Европу

    Bild заявила об использовании турецкой авиакомпании для «организации» Россией «наплыва беженцев» в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Польские власти считают, что турецкая авиакомпания Southwind Airlines будет использована для «организации нового спланированного наплыва беженцев» через Россию и Белоруссию в Европу, сообщают СМИ.

    Как пишет Bild, запуск прямых рейсов Southwind Airlines из Минска в Стамбул и обратно станет гораздо выгоднее, чем у находящейся под санкциями Belavia. По мнению издания, Россия причастна к ухудшению миграционного кризиса в Евросоюзе, передает «Прайм».

    Как утверждает Bild, Россия якобы основала в Турции авиакомпанию, чтобы доставлять мигрантов к границам стран ЕС. Bild утверждает, что хотя головной офис компании находится в Анталье, управляется она из Москвы, пишет «Фонтанка».

    Напомним, партнерские отношения между Southwind Airlines и российской авиакомпанией Nordwind никогда не скрывались. Власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны в апреле 2022 года. На днях авиаперевозчик запустил рейсы из Стамбула в Минск. В апреле собираются запустить рейсы из Антальи в Хельсинки.


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    25 декабря 2023, 17:40
    Бывшего зампреда Центробанка Корищенко выпустили на свободу

    Получивший семь лет колонии за хищение 1,4 млрд рублей бывший зампред ЦБ Константин Корищенко освобожден в зале суда

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей.

    В решении суда, который пересматривал решение Таганского суда Москвы вынести обвинительный приговор Корищенко и еще одному фигуранту дела Максиму Пальчуну, руководившего офшорными компаниями, сказано, что оба обвиняемых освобождены от наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», сообщает РИА Новости.

    По версии следствия, Корищенко и Пальчун вывели активы «Инвестбанка» в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. В результате банк был обанкрочен, а обязательства перед вкладчиками исполняло государство в лице Агентства по страхованию вкладов. Фигурантов дела задержали в 2021 году, когда Корищенко был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что в Таганском суде Москвы вынесен приговор бывшему заместителю председателя Центробанка Константину Корищенко по делу о хищении активов у «Инвестбанка». Корищенко признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.


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    24 декабря 2023, 14:03
    ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки силы России в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении поразили установку М109 Paladin производства США, сообщило Минобороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также нанесено поражение гаубице «Мста-Б», установке «Гвоздика» и гаубице Д-30», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Работино, Вербового, Жеребянок и Мирного Запорожской области.

    Украинская армия потеряла на этом направлении до 70 военнослужащих, одну бронемашину, три автомобиля, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Российская армия нанесла поражение ЗРК NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции. Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

    Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 в районах Широкого, Одаровки Запорожской области и Григоровки Днепропетровской области. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

    Также уничтожены 49 украинских БПЛА в районах Старомихайловки ДНР, Золотаревки ЛНР, Василевки, Голой Пристани Херсонской области, Бердянска, Новогоровки и Мирного Запорожской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 040 беспилотников, 442 ЗРК, 14 299 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 660 единиц спецтехники.

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    25 декабря 2023, 10:59
    Огромная толпа мигрантов вышла из Мексики к границе США

    La Jornada: Семитысячный караван мигрантов в Мексике направился к границе с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 7 тыс. мигрантов решили покинуть Мексику и двинулись караваном на север страны к границе с США, сообщили СМИ.

    Как сообщает газета La Jornada, многотысячная толпа под лозунгом «Исход из бедности» вышла на север из парка Бисентенарио в мексиканском городе Тапачула, передает ТАСС.

    По данным мексиканской правозащитной организации «Центр по защите человеческого достоинства», в состав каравана входят более 7 тыс. мигрантов из Венесуэлы, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Гаити, Колумбии, Доминиканы, Кубы, Перу, Никарагуа, Сальвадора и Эквадора, к которым присоединились выходцы из Индии, Бангладеш, Пакистана и Китая.

    Как заявил глава «Центра по защите человеческого достоинства» Луис Гарсия Вильягран, с сентября Национальный институт миграции Мексики перестал рассматривать заявления соискателей из других стран на предоставление статуса легального мигранта.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News раскритиковал действующую администрацию Белого дома и американского президента Джо Байдена за его решение продолжить строительство стены в Техасе только после данных о «вторжении» нелегальных мигрантов.

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    25 декабря 2023, 15:21
    Путин утвердил выплату маткапитала только гражданам России

    Путин подписал закон, устанавливающий выплату материнского капитала только для граждан России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Закон о материнском капитале дополняется нормой, дающей право на получение маткапитала только при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство России по рождению, и только родителям, которые на момент рождения ребенка имеют российское гражданство, независимо от места жительства.

    Кроме того, при расчете выплаты будут учитываться только дети, которые получили гражданство России по рождению, передает ТАСС.

    Отмечается, что поправки призваны урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

    Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2023, 15:57
    Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Владимир Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования.

    Согласно документу, добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и ряде других случаев, передает ТАСС.

    Отмечается, что добровольческие формирования будут создаваться по решению президента России, на добровольцев будут распространяться те же льготы и соцгарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

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    25 декабря 2023, 21:45
    Лукашенко рассказал о состоянии ядерного оружия России в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, находится «на местах, в хорошем состоянии», сообщил журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии», – сказал президент Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Лукашенко, обучение военных осуществляется ежедневно. «Даже бывшие «вагнеровцы», которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт», – отметил он.

    В мае Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии. Первые российские ядерные заряды были доставлены в Белоруссию в июне.

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    26 декабря 2023, 14:51
    Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на 5,9 тыс. долларов

    Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на сумму 5,9 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович, долгое время владевший акциями лондонского футбольного клуба «Челси», оставил в элитном ресторане в Турции чаевые местному официанту на общую сумму 5,9 тыс. долларов.

    «При счете в 85 тыс. турецких лир (2,9 тыс. долларов) олигарх оставил официанту «на чай» 175 тыс. лир (5,9 тыс. долларов)», – сообщает «Чемпионат».

    Отмечается, что ресторане Абрамович посетил вместе с друзьями, изысканные блюда для компании готовил лично шеф-повар.

    Абрамовичу так понравилось обслуживание, что он оставил персоналу заведения суммарно 260 тыс. лир (8,9 тыс. долларов).

    Ранее сообщалось, что Абрамович вошел в десятку самых обедневших российских олигархов. При этом суд ЕС отказался снимать против него санкции из-за того, что он является «российским бизнесменом».

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    25 декабря 2023, 18:36
    Адвокатам разрешили представлять интересы призывников

    Владимир Путин подписал закон, разрешающий адвокатам представлять интересы призывников

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает адвокатам выступать представителями призывников при подаче жалобы в призывную комиссию в досудебном порядке.

    Подписанный закон устраняет противоречие, содержавшееся в законе о запрете выезда из России призывников со дня размещения повестки о явке в военкомат в специальном реестре, когда интересы призывником могли представлять только их законные представители, к которым относятся родители или опекуны, сообщает ТАСС.

    Теперь к этому перечню добавили и адвокатов.

    Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, разрешающий призывникам проходить срочную службу в органах ФСБ.


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    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

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