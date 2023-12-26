Губернаторы предложили способы восполнения дефицита кадров в образовании

Губернаторы назвали ключевой вызов для сферы образования

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Важно сделать так, чтобы каждый год у нас в России был Годом педагога и наставника. Речь идет о том, чтобы все мероприятия, проекты федерального уровня и лучшие практики продлевались из года в год», – пояснил Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

«Мы провели большой форум для наставников, где опытом делились люди разных профессий, причем не только старшее поколение, но и молодые специалисты. Они тоже могут быть наставниками, у них есть такие навыки, которых не хватает старшему поколению, к примеру, в сфере ИТ», – отметил он.

«В следующем году необходимо активнее отвечать на главный вызов для сферы образования – нехватку кадров, особенно на районном уровне», – добавил Роман Старовойт, губернатор Курской области. По его словам, не все студенты, отучившиеся на педагога в Курском государственном университете, идут работать по специальности.

«И я на заседании уже предложил варианты решения этого вопроса. Необходимо развивать и повышать стандарты инфраструктуры образовательных учреждений, ремонтировать помещения и строить новые здания. Другие меры поддержки у нас уже действуют – это «Губернаторский миллион»: если педагог выезжает в район, он получает материальное стимулирование. Также в районах предоставляется жилье, этим занимаются администрация района или муниципалитет», – указал он.

«Мы сегодня за столом обсуждали очень важные вопросы по наставничеству, включая привлечение ребят, возвращающихся из зоны СВО. Мы прорабатываем для них возможность быть правовыми наставниками, медиками. Также звучали варианты о привлечении их в качестве наставников по начальной военной подготовке, общей патриотике», – рассказал Вадим Шумков, губернатор Курганской области.

Также в ходе обсуждения поднимались вопросы наставничества на предприятиях, добавил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области. «Мы пришли к пониманию, что должность наставника отдельно существовать не должна, однако наставничество должно стать дополнительной трудовой функцией. Работник может быть слесарем-наставником или токарем- наставником. Так мы не допустим абстрагирования должности наставника от, скажем так, реальной жизни», – сказал он.

Напомним, во вторник в Москве прошел семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета РФ на тему: «О повышении роли и престижа педагога и наставника». В мероприятии приняли участие главы регионов, представители администрации президента России, члены правительства, руководители образовательных и научных организаций.

На семинаре обсудили вопросы развития наставничества на производстве как актуальной технологии воспроизводства трудовых ресурсов реального сектора экономики, а также особенности формирования данного института в социально-культурной сфере: образовании, науке, здравоохранении, культуре, спорте, социальной защите населения и молодежной политике, а также в воспитании и общественной деятельности.

При этом заседание Госсовета по теме «О повышении роли и престижа педагога и наставника» пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, следует из распоряжения президента России Владимира Путина.