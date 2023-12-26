Из-за обстрела ВСУ в Брянской области без света остались два населенных пункта

В Москве арестовали участников массовой «секс-вечеринки»

Tекст: Валерия Городецкая

Девять участников вечеринки признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Мелкое хулиганство», шестеро из них арестованы на 15 суток, остальные – на 12 суток, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Еще одной участнице назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 тыс. рублей. Также на 15 суток арестован организатор мероприятия Андрей Журавлев. Всего в вечеринке участвовали около 30 человек.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacio, участвовавшего в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, после которой общественники заявили на нее в прокуратуру.