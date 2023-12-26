Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.6 комментариев
Из-за обстрела ВСУ в Брянской области без света остались два населенных пункта
Два населенных пункта Стародубского округа Брянской области остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ. Повреждены четыре дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Глава области уточнил, что обстрелу подверглось село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших в результате атаки нет. Частичные повреждения получили четыре жилых дома, полностью уничтожены две хозяйственные постройки, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, бригады приступили восстановлению электроснабжения.
Ранее при обстреле Брянской области пострадал местный житель.