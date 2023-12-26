В Росфинмониторинге заявили о точечных решениях проблемы круговорота рублей

Росфинмониторинг: Экспортеры могут индивидуально решать проблему «круговорота рублей» при продаже валютной выручки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, столкнувшиеся с проблемой «круговорота рублей» в ходе исполнения указа президента Владимира Путина российские экспортеры смогут применить индивидуальный подход к решению проблемы, в частности, через профильную комиссию при правительстве, передает РБК.

Негляд добавил, что срок полномочий по отслеживанию операций бизнеса при этом не определен.

Замглавы Росфинмониторинга отметил, что при выяснении параметров продажи валютной выручки власти учитывали «деловую практику», поэтому у компаний сейчас есть механизм решения этой проблемы.

Так, по словам Негляда, в нормативных документах заложена гибкость для экспортеров, у которых преобладает рублевая выручка. В этой ситуации поможет механизм межведомственной комиссии при Минфине России, которая может рассмотреть соответствующее обращение экспортера и пороговое значение изменить в каждом конкретном случае.

Замглавы Росфинмониторинга заверил, что серьезных проблем с получением таких разрешений нет.

Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что доля чистых продаж валютной выручки экспортерами в ноябре может достичь 100% впервые с марта.