Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.10 комментариев
Американский подполковник исключил победу Украины на поле боя
Подполковник армии США в отставке Дэвис заявил, что у Украины нет военного пути для победы
Украина не сможет одержать победу в конфликте с России даже в случае выделения США нового пакета помощи киевским властям, военного пути для победы у Киева нет, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью телеканалу GB News.
Дэвис отметил, что Россия продолжает расти и становиться сильнее в военном и экономическом плане. По его словам, меняется отношение к конфликту на Украине. Он добавил, что люди начинают говорить о не реалистичности подхода, предполагающего, что выделение большего числа денежных средств изменит исход, передает ТАСС.
Эксперт заявил, что помощь США помогла Украине сохранить свою государственность, но киевские власти не смогут нанести поражение России. В то же время он считает, что Конгресс одобрит выделение нового пакета помощи Украине, несмотря на то, что Вашингтон уже оказал Киеву помощь на 100 млрд долларов, но это не привело к каким-либо значимым результатам для украинской стороны.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности.