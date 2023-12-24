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    Зеленский теряет ключевой инструмент влияния на украинцев
    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира
    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины
    Ивлеева извинилась за свою скандальную «голую» вечеринку
    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток
    США нацелились на расширение своей территории в Арктике (карта)
    Шесть стран ЕС отказали Украине в гарантиях безопасности
    В РАН оценили масштабы дефицита кадров в России
    В журналистов Русской службы Би-Би-Си бросили гранату в Риге
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    46 комментариев
    24 декабря 2023, 15:22

    Боррель: Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью британской газете Guardian.

    Также Боррель назвал Россию «великой державой», которая якобы угрожает европейской демократии. Поэтому, отметил он, важно то, что ЕС может сделать, чтобы Россия не выиграла, передает РИА «Новости».

    Ранее Боррель заявил, что победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза.

    23 декабря 2023, 16:57
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины
    Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист Алексей Печий, занимавшийся пропагандой киевского режима, сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза, до этого он регулярно выступал на украинском 24-м канале, сообщают блогеры.

    Печий рассказывал о якобы «бегстве» россиян с левого берега в Херсонской области, сообщал о «точных ударах» главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, о «заходе ВСУ в Крым» летом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». В начале спецоперации на Украине Печий даже умудрился сообщить об «аресте» министра обороны Сергея Шойгу.

    Также Печий не раз сообщал о своей ненависти к «русне», критиковал «хороших русских» либералов, сбежавших в Европу, что в итоге не помешало ему поступить точно так же.

    Он призывал ЕС не принимать к себе российских оппозиционеров, поскольку «хороших россиян нет».

    Сам Печий сообщал, что решение сбежать с украинской территории «было сложным» для него, он пояснял, что это якобы связано с изменившимся отношением Запада к Украине. Он заявлял, что усилит медиапродвижение «украинской повестки» в ЕС. В руководстве «24 канала», между тем, сообщали, что шокированы его бегством.

    Журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале «Русский Сыч» отреагировал шуткой на бегство украинца. «Ну что значит «украинский журналист сбежал в Европу»? Имейте сострадание. Был некто Печий специальным корреспондентом, а стал собственным», – написал он.

    Журналист и блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad иронично прокомментировал бегство Печия замечанием о том, что мир и порядок на Украине начнется тогда, «когда все эти «борцы за Украину» свалят в Европу или США».

    Авторы Telegram-канала «Повернутые на Z войне» отметили, что «чем дальше от Украины, тем ярче шаровары и длиннее чуб».

    Напомним, Печий получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, но не стал возвращаться на Украину. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где рассказывал о скором разгроме России.

    Коментарии (32)
    23 декабря 2023, 15:46
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантированной победе России
    Командир ВСУ Самовар заявил о гарантированной победе России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому народу необходимо быть готовым к тотальной мобилизации, но конфликт с Россией окончится переговорами, заявил глава службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

    В следующем году Украине придется «намного тяжелее», чем в 2022 и в 2023 вместе взятых, заявил Самовар украинским СМИ, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликт окончится переговорами, но у киевского режима нет столько средств, ресурсов и мобилизационного потенциала, как у России. Если все продолжится так же, как сейчас, то Россия гарантированно победит, убежден он.

    Украинцам следует быть готовыми к тотальной мобилизации и тяжелой зиме, подвел итог он.

    Ранее издание The Hill отмечало, что в 2024 году киевский режим может рухнуть из-за наступления российских войск.

    Коментарии (22)
    24 декабря 2023, 06:29
    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины

    Байдена и Кисиду раскритиковали за вооружение Украины за счет Азии

    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины
    @ Axel Heimken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Согласие Японии с планами США вооружать Украину за счет Азии – это фундаментальная ошибка Токио, заявили американские эксперты.

    Бывший замминистра обороны США Элдридж Колби заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил «фундаментальную ошибку», когда разрешил экспорт в США ракет для систем Patriot. По мнению Колби, Кисида «пошел на поводу» у США, которые «отдают приоритет Европе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nikkei Asia.

    Колби заявил, что американская сторона направляет на Украину вооружения, которые не смогут быстро заместить для собственного пользования. Из-за Киева американскому ВПК приходится отвлекаться от решения более важных стратегических задач.

    Старший научный сотрудник международного Фонда Карнеги (организация, выполняющая функции иностранного агента) Джениффер Каванах сказала, что Японии уже не хватает ЗРК для защиты военных аэродромов. По ее словам, передача ракет США «кое-что говорит об администрации Байдена», которая «готова в приоритетном порядке вооружать Украину за счет Азии, не взирая на собственные заявления о том, что Азия является главным театром военных действий для Штатов».

    Напомним, японский МИД сообщил, что Япония в рамках утвержденного упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. СМИ отмечали, что это поможет США в оказании военной помощи Украине.

    Коментарии (12)
    23 декабря 2023, 17:46
    Экс- разведчик США: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ

    Экс- разведчик США Риттер: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ

    Экс- разведчик США: Россия нанесла удар по НАТО, остановив контрнаступление ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона ударила по Североатлантическому альянсу, остановив контрнаступление украинской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Россия разбила контрнаступление ВСУ, это также можно считать ударом по НАТО, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военному блоку пришлось истощить свои арсеналы для поставок оружия киевскому режиму. Это вооружение было уничтожено, а украинские военные, умевшие использовать это вооружение, убиты, взяты в плен или получили ранения.

    При этом Россия получила армию, которая «продолжает расти» и переходит в наступление.

    До этого Риттер указывал, что западные страны могут захотеть ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить на его место другого.

    Коментарии (21)
    24 декабря 2023, 04:21
    Шесть стран ЕС не стали обещать Украине гарантии безопасности

    Киев не смог уговорить шесть стран ЕС присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины

    Шесть стран ЕС не стали обещать Украине гарантии безопасности
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть стран ЕС – Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия – не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига.

    Сибига считает, что у перечисленных стран есть «политическая воля стать сторонами декларации», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В пятницу глава офиса Андрей Ермак заявил, что к декларации присоединились свыше 30 стран, 15 согласились на консультации по двусторонним соглашениям, передает РИА «Новости».

    Напомним, Ермак сообщал, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности».


    Коментарии (18)
    23 декабря 2023, 19:12
    Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью New York Times.

    Комментируя нформацию о том, что президент России якобы «сигнализировал о готовности к переговорам» по прекращению огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил New York Times, что эти утверждения «в своей концепции неверны», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что Путин действительно готов к переговорам, глава государства так говорил и сам. «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», – пояснил представитель Кремля.

    Ранее на коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что российские военные владеют инициативой в зоне проведения СВО.

    Коментарии (90)
    23 декабря 2023, 15:58
    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»

    Зампред Совбеза Медведев предложил Киеву дополнить УК Украины статьями за употребление «русской водки» и оливье

    Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Киеву внести изменения в Уголовный кодекс Украины, дополнив его наказаниями за приготовление салата «оливье» и употребление «русской водки».

    В своем Telegram-канале он с ироний предложил киевским властям лишать свободы на срок от трех до семи лет, либо карать штрафом в размере 1 млн гривен за приготовление или «подготовку к приготовлению салата «оливье» или «салата «сельдь под шубой», а также распространение их рецептов.

    Медведев добавил, что за такое правонарушение, совершенное с использованием служебного положения или же повторно в течение года с момента совершения первого деяния, должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

    Кроме того, зампред Совбеза России предложить пожизненно лишать свободы в случае, если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору, либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или «русской водки».

    Медведев также предложил освободить от ответственности тех лиц, которые добровольно откажутся от приготовления блюд с сообщением об этом СБУ и пройдут курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев.

    Между тем на Украине появилась петиция с требованием запретить салаты «оливье» и «селедку под шубой» в стране, передает Ura.ru.

    По мнению активистов, составивших документ, эти блюда уменьшают «уровень патриотизма» украинцев.


    Коментарии (50)
    23 декабря 2023, 17:35
    ВСУ запустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM

    ВСУ запустили по Донецку американскую противолокационную ракету AGM-88 HARM

    ВСУ запустили по Донецку американскую ракету AGM-88 HARM
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты противовоздушной обороны уничтожили над Донецком американскую противолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

    ВСУ обстреляли Кировский район Донецка с помощью высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, ее запустили с самолета, сообщило представительство, передает ТАСС.

    ПВО сбили ракету, ее части упали на ЛЭП и рекламный щит на остановке у рынка «Сокол». Данных о пострадавших не поступало.

    Ранее при обстреле ВСУ в поселке Алексеевка в Курской области погиб человек.

    Коментарии (6)
    24 декабря 2023, 11:13
    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток

    Специальные блокпосты для вручения повесток установят по всей Украине до конца декабря

    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак.

    По его словам, с 28 декабря в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «ребят на фронте нужно менять», заявив, что в пехоту отправятся «дети пафосных деятелей, мажоры, блогеры и все попавшиеся».

    Официально пока информация не подтверждалась.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

    Коментарии (29)
    23 декабря 2023, 22:55
    Стало известно о планах террористов напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде

    Focus сообщил о планах исламистской террористической ячейки напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде

    Стало известно о планах террористов напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии и Австрии проведены аресты в связи с планами исламистской террористической ячейки напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде, сообщают СМИ.

    Нападения планировались во время проведения рождественских служб. В Кельнском соборе для поиска взрывчатки была задействована собака-ищейка, передает ТАСС со ссылкой на Focus.

    Полиция Вены сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе. Указывается, что люди, которые решат посетить церкви, религиозные мероприятия и рождественские базары должны иметь при себе удостоверение личности и быть готовы пройти досмотр.

    Напомним, политолог Александр Рар указывал, что «текущий конфликт Израиля и ХАМАС может спровоцировать новую волну исламистского террора на улицах Европы».

    Коментарии (5)
    24 декабря 2023, 05:53
    Офицер ВСУ пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказа

    Офицер ВСУ Губаренко пожаловался на украинское законодательство из-за «лазеек» для отказавшихся выполнять приказы солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовный кодекс Украины «не работает», когда требуется привлечь к ответственности солдата за невыполнение приказа, заявил командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко.

    Губаренко заявил, что УК «не работает с отказниками от слова вообще». На привлечение солдата к ответственности требуется от двух недель до месяца, причем даже после этого у военных есть «лазейки», чтобы уйти от наказания. По словам Губаренко, открыто «много» уголовных дел о неподчинении приказу, некоторые «тянутся» с 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В январе президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов.


    Коментарии (2)
    24 декабря 2023, 09:45
    Украинские волонтеры отказались возвращаться домой из-за границы

    «Коммерсант»: Десять волонтеров не вернулись из-за границы на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять украинских волонтеров получили разрешение на выезд за границу, но не вернулись на родину, рассказал глава украинской херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

    Он рассказал, что выдал разрешение на выезд волонтерам организаций «Аджалык» и «Единая Украина», которые привезли на Украину обещанную гуманитарную помощь, отчитались, снова выехали за границу и не вернулись обратно, пишет «Коммерсант».

    Прокудин добавил, что распоряжения об их выезде отменены, в правоохранительные органы направлено обращение с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы.

    Ранее блогеры сообщили, что украинский журналист Алексей Печий сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза.

    Напомним, и.о. министра культуры страны Ростислав Карандеев сообщил, что Печий подписывал заявление с обязательством вернуться на Украину не позднее 22 декабря, но не выполнил его.

    Коментарии (9)
    23 декабря 2023, 16:12
    При атаке дрона ВСУ на мост в Белгородской области пострадали трое рабочих
    При атаке дрона ВСУ на мост в Белгородской области пострадали трое рабочих
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе атаки украинского беспилотника в Белгородской области пострадали трое рабочих, их везут в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Гладков.

    Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мост в Грайворонском городском округе, между поселками Совхозный и Горьковский, в этот момент дорожники ремонтировали конструкцию, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток, ранены трое рабочих. Пострадавших направили в больницу Белгорода. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии, у него ранения конечностей.

    Также ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка того же округа, никто не пострадал. Повреждены три частных дома, побита крыша, выбиты окна, посечены фасады и заборы.

    До этого в декабре ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, никто не пострадал.

    Коментарии (10)
    23 декабря 2023, 15:32
    The Times: Новичкам в ВСУ не дают позывные, потому что они долго не живут
    The Times: Новичкам в ВСУ не дают позывные, потому что они долго не живут
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование больше не дает новобранцам позывные, так как большинство из них в ближайшее время погибнет на поле боя, пишет The Times.

    По словам украинского военного, масштаб потерь Украины остается засекречен, киевское командование даже не предпринимает попыток скрыть, что они огромны, передает телеканал 360.

    Ранее издание The Hill предрекло падение Украины в 2024 году.

    Коментарии (9)
    24 декабря 2023, 12:58
    В Эстонии пригрозили Украине испорченным Рождеством

    РБК: Эстонский генерал предупредил об «испорченном Рождестве» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы у Украины заканчиваются, Запад должен нарастить военную поддержку на случай российского наступления, заявил бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента Рихо Террас.

    По его словам, у Украины кончаются техника и оружие, а Россия может собрать силы «для конкретного рождественского наступления» и «испортить» Украине Рождество, передает РБК.

    Террас добавил, что Россия значительно усилила военное давление на Украину, впереди важные две недели, и если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», так как это покажет слабость НАТО.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.


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